Откуда берутся мыши в доме: раскрыт секрет, как быстро и навсегда от них избавиться

Мыши могут проникнуть в любой дом, но существуют эффективные способы выявления их путей входа, рассказывает профессиональный дезинсектор.

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Откуда берутся мыши в доме - как быстро и навсегда избавиться от мышей / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

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Как понять, откуда лезут мыши

Мыши могут проникать в любой дом, независимо от его возраста или типа конструкции, и представляют не только неприятность, но и угрозу здоровью и безопасности имущества. Профессиональный дезинсектор Джо из Plunkett's Pest Control в видео на YouTube объясняет, как определить пути проникновения грызунов и эффективно от них избавиться.

Главред выяснил, что привлекает мышей в квартиру.

Как мыши попадают в дом

"Неважно, ваш дом был построен вчера или сто лет назад. Мыши найдут способ проникнуть внутрь", - предостерегает Джо.

Они используют даже самые маленькие щели и пробелы, чтобы пробраться в помещение в поисках пищи, тепла и укрытия.

Первый шаг в борьбе с мышами - найти их точки входа.

"Я всегда начинаю с проверки мест проникновения грызунов. Если есть щель больше четверти дюйма, мышь легко пролезет", - отмечает эксперт.

Смотрите видео о том, что значит, когда мыши лезут в дом:

Как найти точки входа мыши

1. Фундамент и стены

Мыши могут пробираться через щели в фундаменте или стыки между стенами и сайдингом.

"Бетонные, кирпичные, деревянные и штукатурные фасады - все это не помеха для мышей, если в материале есть трещины", - объясняет Джо.

2. Окна и двери

Поврежденные уплотнители на окнах и дверях - частые места входа для грызунов.

"Вот здесь, на этих служебных дверях, есть следы повреждения от влаги. Это идеальная щель для мышей, которую я рекомендую закрыть медной сеткой и герметиком", - советует специалист.

3. Чердак и крыша

"Мыши могут залезать по водосточным трубам или стенам и проникать через щели в крыше или софитах", - говорит Джо.

Если они попадут на чердак, то смогут повредить изоляцию, кабели и строительные материалы.

4. Гараж

"Одно из самых распространенных мест проникновения - это завеса гаражных ворот. Если уплотнитель на воротах поврежден или стерся, мыши найдут способ пробраться внутрь", - отмечает эксперт.

Что реально помогает от мышей - как остановить нашествие мышей

1. Герметизация всех входов

"Лучший способ борьбы с мышами - это не дать им попасть внутрь", - подчеркивает Джо. Для этого необходимо:

Закрыть трещины и щели в фундаменте и стенах монтажной пеной или герметиком.

Использовать медную сетку для вентиляционных отверстий.

Проверить места стыка сайдинга с другими строительными материалами.

2. Контроль за пищевыми ресурсами

"Мыши приходят туда, где есть еда. Храните продукты в герметичных контейнерах и не оставляйте открытые пищевые отходы", - советует эксперт.

3. Использование ловушек

"Если мыши уже проникли в дом, важно быстро их отловить. Я рекомендую ставить ловушки в местах, где вы видели следы мышей - на кухне, в подвале, возле мусорного ведра", - объясняет Джо.

4. Профессиональная помощь

Если проблема с мышами вышла из-под контроля, обращайтесь к специалистам.

"Мы не только отлавливаем мышей, но и запечатываем все возможные входы, чтобы они не вернулись", - отмечает эксперт.

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Что известно о "Plunkett's Pest Control" Plunkett's Pest Control - это семейная компания, основанная в 1915 году в Миннеаполисе, штат Миннесота, которая уже более трех поколений предоставляет услуги по борьбе с вредителями. На своем YouTube-канале компания делится экспертными советами по предотвращению и борьбе с вредителями. Кроме того, Plunkett's Pest Control публикует материалы о признаках заражения вредителями и инновационные подходы к борьбе с ними

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