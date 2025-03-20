Откуда берутся мыши в доме: раскрыт секрет, как быстро и навсегда от них избавиться

Вы узнаете:
- От чего в доме появляются мыши
- Чего очень сильно боятся мыши
- Как понять, откуда лезут мыши
Мыши могут проникать в любой дом, независимо от его возраста или типа конструкции, и представляют не только неприятность, но и угрозу здоровью и безопасности имущества. Профессиональный дезинсектор Джо из Plunkett's Pest Control в видео на YouTube объясняет, как определить пути проникновения грызунов и эффективно от них избавиться.
Главред выяснил, что привлекает мышей в квартиру.
Как мыши попадают в дом
"Неважно, ваш дом был построен вчера или сто лет назад. Мыши найдут способ проникнуть внутрь", - предостерегает Джо.
Они используют даже самые маленькие щели и пробелы, чтобы пробраться в помещение в поисках пищи, тепла и укрытия.
Первый шаг в борьбе с мышами - найти их точки входа.
"Я всегда начинаю с проверки мест проникновения грызунов. Если есть щель больше четверти дюйма, мышь легко пролезет", - отмечает эксперт.
Смотрите видео о том, что значит, когда мыши лезут в дом:
Как найти точки входа мыши
1. Фундамент и стены
Мыши могут пробираться через щели в фундаменте или стыки между стенами и сайдингом.
"Бетонные, кирпичные, деревянные и штукатурные фасады - все это не помеха для мышей, если в материале есть трещины", - объясняет Джо.
2. Окна и двери
Поврежденные уплотнители на окнах и дверях - частые места входа для грызунов.
"Вот здесь, на этих служебных дверях, есть следы повреждения от влаги. Это идеальная щель для мышей, которую я рекомендую закрыть медной сеткой и герметиком", - советует специалист.
3. Чердак и крыша
"Мыши могут залезать по водосточным трубам или стенам и проникать через щели в крыше или софитах", - говорит Джо.
Если они попадут на чердак, то смогут повредить изоляцию, кабели и строительные материалы.
4. Гараж
"Одно из самых распространенных мест проникновения - это завеса гаражных ворот. Если уплотнитель на воротах поврежден или стерся, мыши найдут способ пробраться внутрь", - отмечает эксперт.
Что реально помогает от мышей - как остановить нашествие мышей
1. Герметизация всех входов
"Лучший способ борьбы с мышами - это не дать им попасть внутрь", - подчеркивает Джо. Для этого необходимо:
- Закрыть трещины и щели в фундаменте и стенах монтажной пеной или герметиком.
- Использовать медную сетку для вентиляционных отверстий.
- Проверить места стыка сайдинга с другими строительными материалами.
2. Контроль за пищевыми ресурсами
"Мыши приходят туда, где есть еда. Храните продукты в герметичных контейнерах и не оставляйте открытые пищевые отходы", - советует эксперт.
3. Использование ловушек
"Если мыши уже проникли в дом, важно быстро их отловить. Я рекомендую ставить ловушки в местах, где вы видели следы мышей - на кухне, в подвале, возле мусорного ведра", - объясняет Джо.
4. Профессиональная помощь
Если проблема с мышами вышла из-под контроля, обращайтесь к специалистам.
"Мы не только отлавливаем мышей, но и запечатываем все возможные входы, чтобы они не вернулись", - отмечает эксперт.
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Что известно о "Plunkett's Pest Control"
Plunkett's Pest Control - это семейная компания, основанная в 1915 году в Миннеаполисе, штат Миннесота, которая уже более трех поколений предоставляет услуги по борьбе с вредителями.
На своем YouTube-канале компания делится экспертными советами по предотвращению и борьбе с вредителями. Кроме того, Plunkett's Pest Control публикует материалы о признаках заражения вредителями и инновационные подходы к борьбе с ними
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