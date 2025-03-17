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Боятся, как огня: как сделать простое средство от мышей

Сергей Кущ
17 марта 2025, 16:48
273
Оно вызывает сильное жжение в носу грызунов, вынуждая их избегать обработанных мест.
Как сделать простое средство от мышей
Как сделать простое средство от мышей / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как сделать домашнее средство для отпугивания грызунов
  • Как его использовать

С приходом весны мыши и крысы становятся более активными, так как это начало их сезона размножения. Они ищут теплые и безопасные места для укрытия, а ваш дом может стать для них идеальным вариантом. Чтобы предотвратить нашествие грызунов, важно принять меры уже сейчас.

Однако вместо использования вредных ядов есть более безопасный и гуманный способ отпугнуть мышей и крыс. Эксперт Тим Трэвис из компании Goldner Walsh предлагает приготовить натуральное средство на основе жгучего перца, которое грызуны просто не переносят, пишет express.

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Почему это работает?

В состав этого отпугивателя входит капсаицин — вещество, содержащееся в острых специях и перцах. Оно вызывает сильное жжение в носу грызунов, вынуждая их избегать обработанных мест. Кроме того, добавление жидкого мыла помогает капсаицину дольше держаться на поверхностях, что делает средство более эффективным.

Средства для борьбы с насекомыми инфографика
Средства для борьбы с насекомыми инфографика / Инфографика: Главред

Как приготовить домашний отпугиватель от грызунов

Вам понадобится:

  • 3 части белого уксуса
  • 1 часть воды
  • 1 часть острого соуса
  • 220 г порошка кайенского перца
  • 60 мл средства для мытья посуды

Как приготовить средство для отпугивания мышей

  1. Смешайте воду, уксус, острый соус и порошок кайенского перца в одной емкости.
  2. Перемешайте и оставьте на ночь, чтобы компоненты хорошо соединились.
  3. На следующий день наденьте перчатки, процедите смесь через ткань и добавьте жидкость для мытья посуды.
  4. Перелейте раствор в бутылку с распылителем, наполнив ее наполовину белым уксусом, а наполовину приготовленной смесью.
  5. Распылите средство в местах, где замечены грызуны.

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Чем опасны мыши?

Мыши могут быть опасными для людей и животных из-за различных заболеваний, которые они могут передавать. Одним из наиболее серьезных заболеваний, которое может быть передано мышами, является лептоспироз. Это заболевание передается через контакт с водой или почвой, содержащей бактерии рода Leptospira, которые могут быть сразу переданы от мышей к людям. Симптомы лептоспироза могут быть разными, от легких до тяжелых форм, и включают головную боль, лихорадку, боль в мышцах и другие. Помимо лептоспироза, мыши также могут передавать другие заболевания, такие как сальмонеллез, туляремия, гепатит А и вирус Ласса.

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