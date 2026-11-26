Публикация издания о якобы нападении ВСУ на "оккупированное РФ Запорожье" возмутила читателей, которые обвинили издание в слепом цитировании пропаганды РФ.

https://glavred.info/war/al-jazeera-opozorilas-novostyu-ob-obstrele-zaporozhya-ukrainoy-kak-smi-podygralo-rosspropagande-10815794.html Ссылка скопирована

Новость Al Jazeera о Запорожье / Коллаж: Главред, фото: скриншот поста в Facebook

Кратко:

Al Jazeera назвала украинский Запорожье "оккупированным" и обвинила ВСУ в обстреле

Вещательная компания использовала слова гауляйтера Балицкого и сравнила фейк с ракетным ударом по Киеву

Читатели в комментариях напомнили, кто на самом деле терроризирует город

Международный телеканал Al Jazeera English опубликовал манипулятивную новость о якобы украинской атаке беспилотника на "оккупированное" Россией Запорожье, в результате которой погибли пять человек.

видео дня

Публикация в Facebook вызвала возмущение читателей из-за некорректного освещения войны в Украине: катарский телеканал в своём заголовке фактически "оккупировал" город Запорожье и обвинил ВСУ в ударе по нему.

(Атака беспилотника в оккупированном Россией Запорожье унесла жизни пяти человек) / Фото: скриншот поста

В качестве "надежного" источника информации Al Jazeera выбрала Telegram-канал назначенного Москвой гауляйтера Евгения Балицкого.

В тексте новости выясняется, что речь идет не об областном центре, а о поселке Веселое (Vesioloye) в Запорожской области, где якобы в результате атаки дрона на парковку погибли люди

Более того, трагедию, выдуманную или искажённую оккупационной администрацией, СМИ поставили в один ряд с реальным массированным баллистическим обстрелом Киева в ночь на четверг, 26 ноября, в результате которого пострадали мирные жители и были повреждены торговый центр и гражданские здания .

Публикация вызвала резкую критику со стороны украинской аудитории в социальной сети Facebook. Пользователи указали изданию на грубые фактические ошибки и нарушения базовых стандартов проверки информации.

В частности, читатели подчеркнули, что город Запорожье находится под контролем правительства Украины и никогда не был под российской оккупацией, а также напомнили, что именно российская армия ежедневно обстреливает областной центр управляемыми авиабомбами.



Фото: скриншот поста

"1. Запорожье не оккупировано Россией - этот город находится под контролем украинского правительства. 2. Не лгите. Если пишете о событиях в моей стране - сначала разберитесь в них. На нас напала Россия. Украинцев убивают россияне в Украине. А не наоборот" , - написал пользователь Виктор Уколов.

Фото: скриншот поста

Читатели также напомнили изданию, кто на самом деле ежедневно терроризирует Запорожье и убивает мирных жителей.

"Войска Российской Федерации ежедневно бомбардируют город Запорожье управляемыми авиационными бомбами. Ежедневно гибнут мирные жители... Они не могут сломить Вооруженные Силы Украины на фронте и устраивают террор против мирного населения" , - отметил Константин Радишевский .

Другие комментаторы подчеркнули, что проверить статус областного центра можно за считанные секунды, если бы в редакции было желание работать с фактами, а не с российскими методичками.

"Откровенная ложь. Запорожье - это город, и он свободен от российской оккупации. Это легко проверить с помощью базового фактчекинга" , - отметил Михаил Заика .

Удары РФ по Запорожью - новости по теме

"Главред" писал, что 24 ноября российская оккупационная армия атаковала Запорожье - погибли два человека, ещё 22 получили ранения. Среди пострадавших - двое детей в возрасте 6 и 16 лет. О погибших и раненых сообщил и.о. главы Запорожской ОГА Михаил Семикин в Telegram. По его словам, в результате удара повреждены жилые дома и инфраструктура города.

Напомним, 21 ноября российская армия атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами. Тогда, по словам Семикина, число раненых в результате удара КАБами возросло до трёх, среди них двое детей. Взрывная волна повредила многоквартирные дома.

Еще более масштабным был удар 14 ноября. Тогда в результате атаки на Вознесеновский район Запорожья пострадали 17 человек. Среди раненых были двое детей, восемь женщин и пятеро мужчин.

Запорожье / Инфографика: Главред

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред