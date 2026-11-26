Кушнер заявил, что РФ якобы устраивает модель гарантий безопасности для Украины, основанная на механизме коллективной обороны НАТО.

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В ЕС недовольны предложением США о гарантиях безопасности для Украины / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

Кратко:

Евродипломаты считают некорректной идею частичного применения статьи 5 устава НАТО

Макрон публично выступил за полноценное вступление Украины в НАТО

Европейские страны скептически восприняли предложение предоставить Украине послевоенные гарантии безопасности по принципу статьи 5 Североатлантического договора. С такой инициативой, в частности, выступил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Об этом сообщает Le Monde.

19 ноября Кушнер заявил, что Россию якобы устраивает модель гарантий безопасности для Украины, основанная на механизме коллективной обороны НАТО. Однако в Москве практически сразу опровергли эти слова. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул, что любые подобные "креативные решения" неприемлемы для российской стороны.

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В Европе предложение американского представителя также встретили с недоумением. Как отмечает Le Monde, европейские дипломаты считают некорректной саму идею частичного применения статьи 5, поскольку членство в НАТО не предполагает промежуточных вариантов.

"Что значит "близко к 5-й статье"? Вы либо в НАТО, либо вне его. Промежуточного состояния не существует", - заявил изданию дипломат одной из стран Альянса.

На этом фоне европейские государства стремятся получить полноценное представительство за столом переговоров, чтобы добиться долгосрочных гарантий безопасности как для Украины, так и для стран Евросоюза.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон вновь публично выступил за полноценное вступление Украины в НАТО. Эту позицию поддержал канцлер Германии Фридрих Мерц, который выразил сожаление по поводу того, что Киев не получил приглашения присоединиться к Альянсу еще около 20 лет назад.

"Думаю, сегодня все мы видим - особенно оглядываясь назад, - какой ошибкой было не поддержать предложение США на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году о принятии Украины в Альянс. Если бы она стала членом НАТО, этой войны, вероятно, удалось бы избежать", - заявил Мерц.

При этом канцлер не упомянул, что в 2008 году Германия и Франция выступали против предоставления Украине перспективы членства в НАТО.

Необходимость интеграции Украины в Альянс также отмечают эксперты. По мнению Ханны Смит, специалиста по России из Университета Вааса, Украина уже формирует сильную армию, поэтому ее присутствие в составе НАТО было бы предпочтительнее, чем сохранение внеблокового статуса.

"Украина начинает создавать мощную армию. Лучше, если она будет в составе НАТО, а не вне его", - подчеркнула эксперт.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Согласится ли Кремль отказаться от требования о границах НАТО 1997 года

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду отметил, что нынешняя позиция Кремля практически не оставляет пространства для договоренностей.

"Нынешняя позиция Кремля практически не оставляет пространства для договоренностей: НАТО должно вернуться к границам 1997 года, Молдова должна быть нейтральной, Украина - нейтральной и без войск. Такие требования Россия, очевидно, не сможет "продать" и реализовать. Но если в Шэньчжэне найдут модель, которая устроит всех и не очень устроит Украину, давление на нас значительно усилится", - подчеркнул эксперт.

Говоря о давлении на Украину, Розумный обратил внимание, что в последнее время оно заметно усилилось на фоне многочисленных вариантов возможных договоренностей.

"Он всегда существовал. Просто в последнее время всё стало гораздо интенсивнее: поездки Уиткоффа и Кушнера, различные варианты договоренностей, обсуждение возможного ухода с территорий в обмен на вступление в НАТО. Это похоже на шулерскую схему, в которой непонятно, кто кого и куда принимает", - пояснил Розумный.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией. Новый раунд мирных переговоров может состояться в четырехстороннем формате с участием представителей Украины, России, Европы и США.

Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией может состояться в ближайшее время, однако конкретных дат пока нет. Москва рассматривает в качестве площадки для встречи Абу-Даби, но не исключает и других вариантов.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа присоединится к мирным переговорам между Украиной и Россией в формате E5 и Евросоюза. Речь идет о совместной команде институтов ЕС и группы E5, в которую входят Великобритания, Франция, Германия, Италия и Польша.

Россия согласилась на участие европейских представителей в следующем раунде переговоров по Украине, который предварительно планируется провести в первой декаде декабря. Встреча может пройти в четырехстороннем формате с участием Украины, США, России и Европы. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом переговорного процесса.

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