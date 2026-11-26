Кратко:
- Людей будут информировать о периодах максимальной нагрузки на системы водоотведения
- Местные власти должны определить маршруты доставки воды населению
В украинских городах с населением более 100 тысяч человек должны подготовить планы действий на случай аварий на канализационных насосных станциях. Речь идет, в частности, о графиках возможных перерывов в водоснабжении, организации пунктов разлива питьевой воды и оперативном информировании жителей. Соответствующие меры предусмотрены распоряжением Кабинета министров Украины.
Согласно документу, местные администрации должны разработать алгоритмы оповещения населения на случай разрушения или выхода из строя канализационных насосных станций.
В частности, если такая авария произойдет, жителей соответствующей зоны предупредят о необходимости временно сократить потребление воды и ограничить сброс сточных вод.
Кроме того, людей будут информировать о периодах максимальной нагрузки на централизованные системы водоотведения. В эти часы рекомендуется переносить на другое время бытовые дела, требующие значительного расхода воды. Сообщения планируют распространять через средства массовой информации и официальные сайты.
Еще одна мера предусматривает подготовку схем оперативного развертывания пунктов разлива питьевой воды. Также местные власти должны определить маршруты доставки питьевой и технической воды населению.
Отдельно администрации обязаны установить зоны возможных ограничений водоснабжения, очередность их введения и соответствующие графики. Такие меры могут применить, если других действий окажется недостаточно для предотвращения переполнения канализационных сетей, выхода из строя очистных сооружений или возникновения других опасных последствий.
При этом в случае введения ограничений приоритетное обеспечение водой гарантируют учреждениям здравоохранения и другим объектам критической инфраструктуры.
Можно ли полностью защитить города от российских ударов: мнение эксперта
Эксперт по энергетической безопасности, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в комментарии подчеркнул, что стопроцентной защиты от ракетно-дроновых атак не существует. В то же время, по его мнению, это не отменяет необходимости защищаться всеми доступными средствами.
"Понятно, что обеспечить стопроцентную защиту невозможно - ни средствами противовоздушной обороны, ни инженерными сооружениями. Но что нам делать? Защищаться", - подчеркнул специалист.
Гончар также напомнил, что тактика массированных ударов не нова для России: подобные атаки агрессор уже проводил осенью 2022 года.
"В принципе, ничего принципиально нового в этом нет. Вспомним осень 2022 года, когда Россия осуществляла подобные атаки. Тогда основные удары были направлены на подстанции объединенной энергосистемы Украины", - пояснил Гончар.
Ситуация с водой - детали
Напомним, в Украине усиливают подготовку к возможным российским атакам на системы водоснабжения и водоотведения. Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, правительство приняло ряд решений, часть которых не разглашаются из соображений безопасности.
Ранее в "Киевводоканале" горожан призвали экономить воду из-за сложной ситуации с критической инфраструктурой после российских атак. Оборудование городских систем водоснабжения работает с повышенной нагрузкой.
По данным предприятия, из-за интенсивных российских обстрелов коммунальные системы столицы работают в сложнейших условиях. Чтобы снизить нагрузку на оборудование и обеспечить стабильное водоснабжение, жителей города просят экономно использовать воду.
Другие новости:
- РФ планирует за месяц лишить Киев, Харьков и Одессу света, тепла и воды - NYT
- РФ атаковала критическую инфраструктуру Киева: есть перебои со светом и водой
- "Запасаемся водой": у Зеленского призвали готовиться к долгой войне с РФ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред