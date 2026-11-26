Местные власти должны разработать алгоритмы оповещения населения на случай разрушения или выхода из строя канализационных насосных станций.

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Города готовят к возможным перебоям с водой / коллаж: Главред, фото: t.me/kvk20

Кратко:

Людей будут информировать о периодах максимальной нагрузки на системы водоотведения

Местные власти должны определить маршруты доставки воды населению

В украинских городах с населением более 100 тысяч человек должны подготовить планы действий на случай аварий на канализационных насосных станциях. Речь идет, в частности, о графиках возможных перерывов в водоснабжении, организации пунктов разлива питьевой воды и оперативном информировании жителей. Соответствующие меры предусмотрены распоряжением Кабинета министров Украины.

Согласно документу, местные администрации должны разработать алгоритмы оповещения населения на случай разрушения или выхода из строя канализационных насосных станций.

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В частности, если такая авария произойдет, жителей соответствующей зоны предупредят о необходимости временно сократить потребление воды и ограничить сброс сточных вод.

Кроме того, людей будут информировать о периодах максимальной нагрузки на централизованные системы водоотведения. В эти часы рекомендуется переносить на другое время бытовые дела, требующие значительного расхода воды. Сообщения планируют распространять через средства массовой информации и официальные сайты.

Еще одна мера предусматривает подготовку схем оперативного развертывания пунктов разлива питьевой воды. Также местные власти должны определить маршруты доставки питьевой и технической воды населению.

Отдельно администрации обязаны установить зоны возможных ограничений водоснабжения, очередность их введения и соответствующие графики. Такие меры могут применить, если других действий окажется недостаточно для предотвращения переполнения канализационных сетей, выхода из строя очистных сооружений или возникновения других опасных последствий.

При этом в случае введения ограничений приоритетное обеспечение водой гарантируют учреждениям здравоохранения и другим объектам критической инфраструктуры.

Можно ли полностью защитить города от российских ударов: мнение эксперта

Эксперт по энергетической безопасности, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в комментарии подчеркнул, что стопроцентной защиты от ракетно-дроновых атак не существует. В то же время, по его мнению, это не отменяет необходимости защищаться всеми доступными средствами.

"Понятно, что обеспечить стопроцентную защиту невозможно - ни средствами противовоздушной обороны, ни инженерными сооружениями. Но что нам делать? Защищаться", - подчеркнул специалист.

Гончар также напомнил, что тактика массированных ударов не нова для России: подобные атаки агрессор уже проводил осенью 2022 года.

"В принципе, ничего принципиально нового в этом нет. Вспомним осень 2022 года, когда Россия осуществляла подобные атаки. Тогда основные удары были направлены на подстанции объединенной энергосистемы Украины", - пояснил Гончар.

Ситуация с водой - детали

Напомним, в Украине усиливают подготовку к возможным российским атакам на системы водоснабжения и водоотведения. Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, правительство приняло ряд решений, часть которых не разглашаются из соображений безопасности.

Ранее в "Киевводоканале" горожан призвали экономить воду из-за сложной ситуации с критической инфраструктурой после российских атак. Оборудование городских систем водоснабжения работает с повышенной нагрузкой.

По данным предприятия, из-за интенсивных российских обстрелов коммунальные системы столицы работают в сложнейших условиях. Чтобы снизить нагрузку на оборудование и обеспечить стабильное водоснабжение, жителей города просят экономно использовать воду.

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