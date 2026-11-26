Спасатели эвакуировали четырёх человек, в том числе двоих детей. Пожар в Деснянском районе ликвидирован.

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Последствия ночной атаки на Киев / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киева

Что произошло:

В результате ночной атаки РФ на Киев пострадали семь человек

Трое раненых госпитализированы, двое из них в тяжёлом состоянии

Пожары в Деснянском районе ликвидированы, есть разрушения

Семь человек пострадали в результате ночной атаки страны-агрессора России на Киев. Медики госпитализировали троих раненых, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Под удар попал Деснянский район столицы, где после баллистического удара вспыхнули пожары в нежилых зданиях.

Об этом сообщили киевский мэр Виталий Кличко в Telegram и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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"В результате ночной атаки врага пострадали 7 человек. Медики госпитализировали троих раненых. Двое из них находятся в тяжелом состоянии", - написал Кличко.

Все пожары уже ликвидированы. Атака началась поздно вечером 25 ноября: Воздушные силы предупредили об угрозе баллистического удара, а впоследствии в столице раздались взрывы.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Что известно о разрушениях в Деснянском районе

По данным ГСЧС, спасатели эвакуировали ещё четырёх человек, среди них - двое детей. Удары пришлись как минимум на два адреса в Деснянском районе.

В ГСЧС описали последствия попаданий по каждому из адресов.

"По одному из адресов в результате попадания возникли пожары и произошли разрушения в нежилых зданиях. По другому адресу также горели нежилые сооружения. Есть разрушения", - сообщили спасатели.

Кличко сначала сообщал о попаданиях в здание на территории промзоны, торговый центр и ещё одно нежилое здание в Деснянском районе. Число пострадавших в течение ночи росло - с трёх-четырёх человек до семи.

Почему Россия концентрирует удары на Киеве

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в интервью Главреду отметил, что Россия готовится к новой масштабной кампании ударов по Украине зимой. Основными целями, по его оценке, могут стать энергетическая и логистическая инфраструктура.

"Россияне каждый год пытаются погрузить нас в блэкаут и так называемый „холодомор", как они это называют. Поэтому такие заявления и такая реакция как со стороны Министерства обороны РФ, так и их военных спикеров абсолютно не удивляют. Это было ожидаемо, и они действительно к этому готовятся", - подчеркнул специалист.

Говоря о географии ударов, эксперт пояснил, что из-за ограниченной дальности реактивных дронов враг будет сосредотачиваться на столице и регионах, расположенных ближе к пусковым площадкам.

"Именно поэтому они будут концентрироваться на Киеве, востоке, центре и юге Украины. Запад их будет интересовать меньше", - пояснил Коваленко.

Обстрелы Киева - новости

Как сообщал Главред, поздно вечером 25 ноября Киев подвергся атаке баллистическими ракетами. В Деснянском районе столицы зафиксировано как минимум три попадания.

Поздно вечером 24 ноября в Шевченковском районе Киева обломки российского беспилотника упали на 16-этажный жилой дом. В результате попадания БПЛА во двор многоэтажки на уровне первого и второго этажей возник пожар, два человека пострадали. Также повреждены фасады с первого по седьмой этаж, в соседних домах выбиты стекла.

Накануне атаки военный эксперт Олег Жданов предупреждал о возможном ударе баллистическим оружием.

В то же время украинская противовоздушная оборона испытывает серьезные проблемы с перехватом баллистических ракет. В сентябре-ноябре ПВО перехватила лишь 26 баллистических и гиперзвуковых ракет из примерно 331 выпущенных. То есть сбить удалось лишь около 8% таких целей.

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