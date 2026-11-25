Установка обеспечивала защиту объекта критической инфраструктуры, но до массового производства таких систем ещё далеко.

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Лазерная ПВО поразила реактивные дроны / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Главное из заявления "Флеша":

Боевой лазер защищал объект критической инфраструктуры

Лазерами для ПВО в Украине занимаются несколько компаний

Технология сложная и дорогая, испытания продолжаются

Украинская лазерная установка противовоздушной обороны впервые в мире обезвредила реактивный ударный беспилотник "Герань" в реальных боевых условиях. Система прикрывала один из объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны, специалист в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов "Флеш".

Речь идет о комплексе Blysk, созданном компанией Carmin Sky. По его словам, эти установки уже демонстрируют свои первые результаты на поле боя.

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"Технология лазерных систем ПВО развивается в рамках государственной программы "Частная ПВО" при поддержке кластера оборонных технологий Брейв-1", - отметил Бескрестнов.

Он добавил, что над аналогичными системами в Украине параллельно работают и другие производители, а само направление требует больших ресурсов.

"В Украине несколько компаний занимаются разработками в сфере применения лазеров для ПВО. Лазерные технологии очень сложны и финансово затратны, поэтому приятно, когда у кого-то появляются хорошие новости", - подчеркнул советник президента.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

"Флеш" также подчеркнул, что первый боевой успех еще не означает, что такие системы в ближайшее время массово появятся в тылу и на фронте.

"Пока рано говорить о серийном производстве лазера. Продолжаются испытания, в ходе которых лазеры защищают критически важные объекты инфраструктуры", - подытожил Бескрестнов.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Какую новую ракету для ПВО создала Украина

Министр обороны Украины Евгений Хмара сообщил, что Украина и Норвегия запустили и расширяют масштабы применения нового средства ПВО - пусковой установки DESNA, оснащенной ракетами украинского производства и интегрированной с норвежской системой управления огнем.

По его словам, DESNA уже работает в Украине и демонстрирует эффективность в уничтожении беспилотников, в частности реактивных.

"Сегодня с Норвегией обсудили дальнейшее расширение использования этого средства. Совместное производство - пример того, как украинский боевой опыт и экспертиза сочетаются с технологиями партнеров и дают конкретный результат", - подчеркнул министр обороны.

Евгений Хмара / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 25 ноября российская оккупационная армия атаковала дроном маршрутный автобус на трассе возле села Федоровка Чугуевского района в Харьковской области. В результате удара один человек погиб, ещё семеро получили ранения.

В Шевченковском районе Киева поздно вечером 24 ноября обломки российского беспилотника упали на 16-этажный жилой дом, произошел пожар. Также зафиксировано падение обломков во дворе жилого дома.

Мониторинговые каналы сообщали, что начиная со среды, 25 ноября, существует повышенная угроза нанесения массированного ракетного удара по территории Украины. По предварительной информации, в течение 21–24 ноября Россия пополняла запасы баллистического вооружения и ударных беспилотников в Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областях.

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