Когда будут отмечать День святого Николая в 2026 году, откуда берут начало традиции этого праздника и что подарить детям и взрослым.

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День святого Николая 2026 года по новому календарю - когда отмечают и что подарить / Коллаж: Главред, фото: pexels

О чём идёт речь в материале:

Когда День святого Николая 2026

Когда класть подарки под подушку,

Какова история святого Николая

День святого Николая в 2026 году в Украине будут отмечать 6 декабря, в воскресенье. Накануне вечером, 5 декабря, родители традиционно будут готовить сюрпризы для детей, которые утром будут искать подарки под подушкой, возле кровати или в обуви. Это один из любимых детских праздников, ведь он связан с подарками, чудесами и семейными традициями.

Дата празднования изменилась после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь. В то же время религиозные общины и верующие, которые продолжают придерживаться юлианского календаря, будут отмечать День святого Николая 19 декабря.

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Когда будут праздновать День святого Николая в 2026 году, кем был этот святой, откуда берет начало традиция подарков и что подарить детям и взрослым - выяснял Главред.

Когда отмечают День святого Николая в 2026 году

Согласно церковному календарю Православной церкви Украины, в 2026 году День святого Николая приходится на воскресенье, 6 декабря. Подарки детям обычно готовят накануне вечером, чтобы утром они нашли сюрпризы под подушкой, у кровати или в обуви.

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь для неподвижных праздников. Из-за этого даты многих церковных праздников сдвинулись на 13 дней раньше.

До календарной реформы День святого Николая в Украине отмечали 19 декабря. Эта дата и в дальнейшем остается актуальной для религиозных общин и верующих, которые следуют юлианскому календарю.

Традиция оставлять сюрпризы под подушкой или у кровати - одна из самых известных составляющих празднования в Украине. В других странах подарки также кладут в специальные носки или детскую обувь.

Кто такой святой Николай и откуда взялась традиция подарков

Святой Николай - христианский святой, которого почитают как чудотворца. Согласно церковному преданию, он родился в городе Патаре, на территории исторической Ликии в Малой Азии, примерно в III веке. Сейчас это территория Турции.

По преданию, Николай происходил из зажиточной семьи, но впоследствии посвятил жизнь помощи нуждающимся. Он стал епископом города Миры, совершал паломничества в Святую землю и Египет. Во времена гонений на христиан со стороны римских властей его, по преданию, заключили в тюрьму. После освобождения он продолжил церковное служение.

Святого Николая считают покровителем детей, моряков, путешественников и других людей, нуждающихся в помощи. В христианской традиции он известен милосердием, заботой о бедных и готовностью помогать тайно, не ожидая вознаграждения.

Одна из самых известных легенд рассказывает о трёх сёстрах, которые из-за бедности не могли выйти замуж. По преданию, Николай решил помочь семье и тайно передал девушкам деньги на приданое. В одной из версий легенды золото оказалось в чулках или носках, которые сушились у огня. С этой историей связывают традицию оставлять подарки в носках.

Почитание святого Николая распространилось в христианском мире ещё в раннем Средневековье. В 1087 году его мощи, согласно историческим свидетельствам, перевезли из Мира в итальянский город Бари, где они хранятся в базилике Святого Николая.

Впоследствии образ святого стал основой для создания персонажей, приносящих детям подарки в разных странах. В англоязычном мире, в частности в США и Великобритании, распространен образ Санта-Клауса. Во многих странах он традиционно приносит подарки на Рождество.

Что подарить ребенку на День святого Николая

Больше всего праздника ждут дети, ведь с ним связана традиция утренних сюрпризов. Подарок стоит выбирать в соответствии с возрастом, увлечениями и интересами ребенка.

В репортаже ТСН среди удачных вариантов называют книги, наборы для творчества, наборы для научных экспериментов, настольные игры и головоломки. Такие подарки помогают не только развлечься, но и попробовать новые занятия.

Еще один вариант - подарки для активного досуга. Это может быть спортивный инвентарь, конструкторы или пазлы, которые способствуют развитию логического мышления, внимания и творческих навыков. Они подходят как для самостоятельных игр, так и для совместного досуга с семьей.

Детям, которые любят готовить, можно подарить кулинарный набор. Возможность самостоятельно приготовить простое блюдо или украсить печенье может стать для них интересным и необычным занятием.

Также можно подарить не вещь, а впечатление. Например, билеты на новогоднее представление, поход в кино, посещение парка развлечений или участие в квесте.

Что подарить взрослым на День святого Николая

Праздничные сюрпризы не обязательно ограничивать детскими подарками. Для взрослых также можно подготовить подарки, связанные с отдыхом, новыми впечатлениями и увлечениями.

Среди идей, приведенных в репортаже ТСН, - корзины с экзотическими фруктами, овощами и специями для тех, кто любит открывать для себя новые вкусы. Также можно выбрать наборы для творчества или арт-терапии, которые помогут отвлечься от повседневных забот.

Для создания уютной атмосферы подойдут ароматические лампы, свечи и средства для ванны. Такой подарок можно дополнить красивой корзиной или праздничным оформлением.

Тем, кто предпочитает совместный досуг, можно подарить билеты на каток, в кино или на другое мероприятие. Это возможность провести время с друзьями, родными и близкими.

"Проводить время с друзьями, родными и близкими - бесценно", - говорится в сюжете ТСН.

Какие украинские традиции связаны с праздником Николая

В разных регионах Украины сложились свои обычаи празднования. На Слобожанщине после церковной службы люди собирались вместе и варили пиво, а для детей готовили специальное печенье - миколайчики.

В Харьковской области существовали трехдневные николаевские праздники, во время которых готовили узвар и кутю. На Подолье существовал обычай ждать "полазника" - человека, который первым должен был зайти в дом в этот день и, согласно народным поверьям, принести благополучие и счастье.

В советское время религиозные традиции пытались вытеснить, популяризируя образ Деда Мороза. После обретения Украиной независимости празднование Дня святого Николая постепенно вернулось в семейную жизнь.

В народной традиции существует также легенда, объясняющая, почему святого Николая чествуют дважды в год. По преданию, однажды во время непогоды крестьянин застрял с повозкой в грязи и попросил прохожих о помощи. Первым ему встретился святой Касьян, но тот спешил на встречу с Богом и отказался остановиться. Зато святой Николай помог мужчине вытащить повозку.

Когда оба святых пришли на встречу, Бог якобы спросил Николая, почему его одежда испачкана. Тот рассказал, что помогал крестьянину. Услышав объяснение Касьяна, который не захотел задерживаться, Господь, согласно легенде, решил чествовать Николая дважды в год.

В церковном календаре действительно есть две даты, связанные со святым Николаем: день его памяти 6 декабря и день перенесения мощей в Бари - 9 мая. По юлианскому календарю эти даты соответствуют 19 декабря и 22 мая по современному гражданскому календарю. В народе майское чествование известно как Летний, или Тёплый, Николай.

Смотрите видео о том, кто такой святой Николай и что подарить:

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