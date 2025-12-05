Укр
Не просто так приносит детям подарки: кем на самом деле был Святой Николай

Мария Николишин
5 декабря 2025, 12:03
Святой Николай - это вовсе не мифический и не сказочный персонаж.
Почему Святой Николай приносит подарки / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Как всем известно, 6 декабря в Украине отмечают День Святого Николая. Дети верят, что в ночь с 5 на 6 декабря Чудотворец кладет подарок под подушку. Однако, мало кто знает, как на самом деле появился этот праздник.

Главред решил разобраться, кем на самом деле был Святой Николай.

Что известно о Святом Николае

Аким Галимов в своем проекте "Реальная история" рассказал, что Святой Николай, в отличие от Деда Мороза - это не мифический и не сказочный персонаж, а вполне реальная личность.

По его словам, он родился примерно в 270 году. Его родители были очень богатыми, но они долго не могли иметь детей и выговорили для себя сына.

Детство Николай провел в роскоши и богатстве, но во время эпидемии он потерял своих родителей и рано стал сиротой. Имея огромное состояние Чудотворец мог жить богато и беззаботно, но он продал имение, раздал бедным все средства и отправился путешествовать по миру проповедуя христианство.

Почему Святой Николай разносит детям подарки

Николай за свою жизнь прославился добрыми делами и многочисленными чудесами, за что его и называют Чудотворцем.

Святой Николай приносил в дома обездоленных теплые вещи, игрушки и еду. Но он был очень скромным и не желал огласки, поэтому исполнял добрые дела всегда тайно, под покровом ночи, чтобы его никто не узнал.

После смерти Николая канонизировали как Святого, а в память о его добрых делах люди и сами начали подкладывать ночью под подушки подарки.

Как выглядел Святой Николай

Аким Галимов отметил, что группа ученых из лаборатории лицевой анатомии при университете Ливерпуля разработала портрет Святого Николая.

"Этот портрет Святого Николая называют наиболее реалистичным и точным", - говорится в видео.

По данным ученых, у Чудотворца были карие глаза, большие скулы и подбородок. Его рост составлял около 168 сантиметров.

Как выглядел Святой Николай / фото: скриншот из видео

Является ли Святой Николай образом Санта Клауса

Отмечается, что в других языках Святого Николая называют Клаусом, Николасом, Микулашом, Николастаг.

Что интересно, именно Святой Николай стал образом рождественского Санта Клауса.

"Голландские колонисты, основав в Америке новый Амстердам - это будущий Нью-Йорк, завезли на континент традицию дарить детям от Святого Николая подарки на Рождество", - подчеркнул Галимов.

Почему в Украине отмечают День Святого Николая - видео:

О персоне: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов- украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

