Когда празднуют День Святого Николая в 2025 году: точная дата

Инна Ковенько
14 ноября 2025, 17:38
Главред расскажет об истории праздника, о том, когда празднуют Николая в 2025 году, и традициях, которые сохранились в Украине.
Коли святкують День святого Миколая 2025 року
Когда празднуют День святого Николая в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: ukr.media, deposithotos

О чем вы узнаете:

  • Когда будут праздновать День святого Николая в 2025 году
  • Историю Дня святого Николая
  • Традиции Святого Николая
  • Что можно делать на праздник Николая

День святого Николая - один из самых ожидаемых зимних праздников в Украине, который традиционно открывает рождественский цикл. Дети и взрослые ежегодно с нетерпением ждут Николая. А особенно этот праздник любят любят дети, поскольку святой Николай приносит им подарки.

Главред расскажет, как изменилась дата празднования, какие легенды связаны со святым Николаем, какие традиции сохранились в Украине и что стоит сделать в этот день, чтобы он стал особенным для всей семьи.

Если вам интересно, можно ли дарить подарки до праздничной даты, рекомендуем прочитать наш материал: Можно ли дарить подарки заранее: священник однозначно ответил.

Когда будут праздновать День святого Николая в 2025 году

В 2025 году украинцы будут праздновать День святого Николая 6 декабря, в субботу. Ранее его отмечали 19 декабря, но после перехода Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви на новоюлианский календарь все неподвижные праздники сместились на 13 дней раньше. Это решение приняли в 2023 году, и теперь украинские христиане празднуют Николая вместе с большинством европейских церквей.

История святого Николая

Святой Николай в народной традиции предстает как чудотворец, добродетель и защитник обездоленных. Его образ глубоко укоренен в культуре украинцев и сохранил множество легенд и преданий. Об истории этого праздника рассказывает Западно-Украинская Ассоциация "Наследие Украины".

Святой Николай родился в 280 году в городе Патара (Малая Азия) в семье благочестивых родителей. С детства он отличался добротой и сочувствием к бедным. По преданию, юноша по ночам разносил еду, одежду и лакомства нуждающимся, оставляя их незаметно на пороге. После смерти родителей он раздал все имущество бедным и отправился в паломничество в Палестину. Впоследствии стал епископом в городе Миры, где прославился как защитник сирот и помощник в беде.

Смотрите видео об истории жизни Святого Николая:

Его жизнь была полна чудес: молитвой он утихомиривал бури на море, спасал рыбаков и корабли, исцелял больных и даже освобождал невинно осужденных от казни.

По легенде, Николай раз в год сходит с небес, чтобы принести детям подарки за их послушание и хорошую учебу. Если же ребенок был непослушным, вместо святого приходил Антипко, оставляя под подушкой розочку. Именно эта традиция подарков и стала основой современного празднования.

В Украине культ святого Николая известен еще со времен Киевской Руси. Его считают покровителем детей, путешественников и моряков. В его честь построено много храмов, в частности в Киеве на Подоле. Образ Николая ассоциируется с высокими моральными ценностями - любовью, порядочностью и милосердием. Поэтому праздник стал символом добрых дел и благотворительности, который и сегодня объединяет семьи и общины

Традиции Дня святого Николая

Одной из самых любимых традиций среди детей является получение подарков, которые родители кладут под подушку в ночь на 6 декабря. Существует также обычай писать письма святому, где дети просят желаемые вещи и перечисляют свои добрые дела за год. По легенде, послушным детям Николай приносит подарки, а непослушным оставляет под подушкой розочку, как напоминание быть вежливыми.

Церковь отмечает, что главная идея праздника - милосердие и добрые дела.

Что можно делать на праздник Николая

Верующие посещают храм, участвуют в богослужениях, молятся за детей и семьи. Церковь призывает делать добрые дела - помочь нуждающимся, поддержать благотворительные акции, подарить тепло тем, кто в нем нуждается.

В семейном кругу этот день становится символом единства и радости. Родители готовят сюрпризы детям, а дети учатся ценить доброту и щедрость.

Читайте также:

Об источнике: Западно-Украинская Ассоциация "Наследие Украины"

Западно-Украинская Ассоциация "Наследие Украины" общественная некоммерческая организация, основанная в августе 1998 года. Ее деятельность направлена на сохранение и популяризацию украинских традиций, развитие культурных, образовательных и спортивных программ для детей и молодежи. Организация также занимается изданием научных трудов, книг, сказок и легенд, журналов и образовательных материалов.

