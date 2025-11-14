Когда празднуют День Святого Николая в 2025 году: точная дата

О чем вы узнаете:
- Когда будут праздновать День святого Николая в 2025 году
- Историю Дня святого Николая
- Традиции Святого Николая
- Что можно делать на праздник Николая
День святого Николая - один из самых ожидаемых зимних праздников в Украине, который традиционно открывает рождественский цикл. Дети и взрослые ежегодно с нетерпением ждут Николая. А особенно этот праздник любят любят дети, поскольку святой Николай приносит им подарки.
Главред расскажет, как изменилась дата празднования, какие легенды связаны со святым Николаем, какие традиции сохранились в Украине и что стоит сделать в этот день, чтобы он стал особенным для всей семьи.
Если вам интересно, можно ли дарить подарки до праздничной даты, рекомендуем прочитать наш материал: Можно ли дарить подарки заранее: священник однозначно ответил.
Когда будут праздновать День святого Николая в 2025 году
В 2025 году украинцы будут праздновать День святого Николая 6 декабря, в субботу. Ранее его отмечали 19 декабря, но после перехода Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви на новоюлианский календарь все неподвижные праздники сместились на 13 дней раньше. Это решение приняли в 2023 году, и теперь украинские христиане празднуют Николая вместе с большинством европейских церквей.
Стоит отметить, что большинство православных церквей мира - Константинопольская, Греческая, Румынская и Польская также пользуются новоюлианским календарем. Главред расскажет, как изменилась дата празднования, какие легенды связаны со святым Николаем, какие традиции сохранились в Украине и что стоит сделать в этот день, чтобы он стал особенным для всей семьи.
История святого Николая
Святой Николай в народной традиции предстает как чудотворец, добродетель и защитник обездоленных. Его образ глубоко укоренен в культуре украинцев и сохранил множество легенд и преданий. Об истории этого праздника рассказывает Западно-Украинская Ассоциация "Наследие Украины".
Святой Николай родился в 280 году в городе Патара (Малая Азия) в семье благочестивых родителей. С детства он отличался добротой и сочувствием к бедным. По преданию, юноша по ночам разносил еду, одежду и лакомства нуждающимся, оставляя их незаметно на пороге. После смерти родителей он раздал все имущество бедным и отправился в паломничество в Палестину. Впоследствии стал епископом в городе Миры, где прославился как защитник сирот и помощник в беде.
Смотрите видео об истории жизни Святого Николая:
@face_of_history_ua Деда Мороза в наши головы навязали "советы" #святойниколай#история#дідаморозанеіснує#рекомендации#історіяукраїни#українапонадусе#акимгалимов♬ Щедрик - Viter Ukrainian Folk Choir
Его жизнь была полна чудес: молитвой он утихомиривал бури на море, спасал рыбаков и корабли, исцелял больных и даже освобождал невинно осужденных от казни.
По легенде, Николай раз в год сходит с небес, чтобы принести детям подарки за их послушание и хорошую учебу. Если же ребенок был непослушным, вместо святого приходил Антипко, оставляя под подушкой розочку. Именно эта традиция подарков и стала основой современного празднования.
В Украине культ святого Николая известен еще со времен Киевской Руси. Его считают покровителем детей, путешественников и моряков. В его честь построено много храмов, в частности в Киеве на Подоле. Образ Николая ассоциируется с высокими моральными ценностями - любовью, порядочностью и милосердием. Поэтому праздник стал символом добрых дел и благотворительности, который и сегодня объединяет семьи и общины
Традиции Дня святого Николая
Одной из самых любимых традиций среди детей является получение подарков, которые родители кладут под подушку в ночь на 6 декабря. Существует также обычай писать письма святому, где дети просят желаемые вещи и перечисляют свои добрые дела за год. По легенде, послушным детям Николай приносит подарки, а непослушным оставляет под подушкой розочку, как напоминание быть вежливыми.
Церковь отмечает, что главная идея праздника - милосердие и добрые дела.
Что можно делать на праздник Николая
Верующие посещают храм, участвуют в богослужениях, молятся за детей и семьи. Церковь призывает делать добрые дела - помочь нуждающимся, поддержать благотворительные акции, подарить тепло тем, кто в нем нуждается.
В семейном кругу этот день становится символом единства и радости. Родители готовят сюрпризы детям, а дети учатся ценить доброту и щедрость.
Читайте также:
- Большой праздник 13 ноября: что можно и нельзя делать в этот день
- Перед Новым годом цены на продукты "ударят" по кошельку: что подорожает больше всего
- Шикарный салат на Новый год из 4 продуктов: гости сметут его со стола за минуту
Об источнике: Западно-Украинская Ассоциация "Наследие Украины"
Западно-Украинская Ассоциация "Наследие Украины" общественная некоммерческая организация, основанная в августе 1998 года. Ее деятельность направлена на сохранение и популяризацию украинских традиций, развитие культурных, образовательных и спортивных программ для детей и молодежи. Организация также занимается изданием научных трудов, книг, сказок и легенд, журналов и образовательных материалов.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред