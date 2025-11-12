Большой праздник 13 ноября: что можно и нельзя делать в этот день

Что можно узнать:
13 ноября церковь почитает память святого Иоанна Златоуста. Как сообщает Главред, он родился в богатой и набожной семье. Мама Иоанна сама воспитывала сына, так как рано потеряла мужа. Антуза прививала сыну любовь к вере. Он получил хорошее образование и работал адвокатом.
Однажды Иоанн решил оставить светскую жизнь и отправился в путь духовенства. Он уединился, постоянно молился и даже провел в пустыне шесть лет.
Когда Иоанн вернулся, он стал священником и проповедником в Константинополе. Он мог влиять на людей. Даже император приходил послушать его проповеди. Иоанн не боялся говорить правду, из-за чего он подвергся изгнанию и умер в ссылке. Его мощи перенесли в Константинополь.
Что можно делать 13 ноября
- В этот день нужно поставить свечи в храме. У святых нужно попросить счастье и достаток.
- В этот день нужно помолиться. Предки верили, что святые уберегут от болезней.
- В этот день нужно налепить вареников и съесть их. Предки верили, что тогда весь год будет богатым, а болезни обойдут стороной.
Что нельзя делать 13 ноября
1. Нельзя 13 ноября шуметь и устраивать громкие гуляния. Это может навлечь беду.
2. Нельзя 13 ноября сплетничать и осуждать других. Это притянет неприятности.
3. Нельзя 13 ноября общаться с незнакомцами. Предки верили, что они могут навести порчу.
4. Нельзя 13 ноября отказывать в помощи нуждающимся. Иначе от вас отвернется удача.
5. Нельзя 13 ноября лгать и завидовать другим. Это отпугнет достаток и удачу.
Приметы 13 ноября
- Если в этот день туман, то скоро будет оттепель.
- Если в этот день расчирикались воробьи, то скоро будет мороз.
- Если в этот день идет мелкий дождь, то непогода затянется.
- Если в этот день на деревьях много листьев, то зима будет затяжной.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
