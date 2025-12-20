Боится за свою жизнь: Рыбчинский выдал главную тайну Валерия Леонтьева

Валерий Леонтьев, возможно, серьезно болен и боится за свою жизнь.

https://glavred.info/starnews/boitsya-za-svoyu-zhizn-rybchinskiy-vydal-glavnuyu-taynu-valeriya-leonteva-10725827.html Ссылка скопирована

Валерий Леонтьев серьезно болен / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valera_leontiev/

Кратко:

Почему пропал Валерий Леонтьев

Что известно о здоровье Леонтьева

Украинский поэт Евгений Рыбчинский неожиданно выдал тайну исчезновения популярного российского певца Валерия Леонтьева.

В интервью "Наодинці" Рыбчинский рассказал, куда делся артист. По его словам, он последний раз видел Валерия Леонтьева в 2022 году в Испании. Он отмечает, что даже несмотря на не очень близкое общение, было видно, что у Леонтьева больше проблемы со здоровьем.

видео дня

Леонтьев выступает при особенных условиях / УНИАН

Кроме того, Рыбчинский сообщил, что Леонтьев продолжает выступать, но делает это на особенных условиях.

"Леонтьев — это старшее поколение. С ним общался папа. Последний раз я его видел в Испании в 2022-м. Он сильно болен, да. Он выступает. Когда надо, когда платят большие деньги, то он выступает. В Европе. Он боится за свою жизнь, за свое здоровье", — рассказал поэт.

Валерий Леонтьев с женой / фото: скрин instagram.com/valera_leontiev/

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, одна из пассажирок самолета в террористической России напала на певца-путиниста Алексея Глызина, вылетающем из Москвы.

Накануне дети украинского музыканта и певца Степана Гиги, о смерти которого стало известно буквально на днях, вышли на связь и сделали щемящий пост об умершем родственнике.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Валерий Леонтьев Валерий Леонтьев — советский и российский певец, композитор и актр; народный артист РФ. Многократный обладатель музыкальных премий "Звуковая дорожка", "Овация" и "Золотой граммофон". После полномасштабного вторжения России в Украину, артист выехал со своей террористической родины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред