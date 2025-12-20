Укр
Боится за свою жизнь: Рыбчинский выдал главную тайну Валерия Леонтьева

Алена Кюпели
20 декабря 2025, 18:12
41
Валерий Леонтьев, возможно, серьезно болен и боится за свою жизнь.
Валерий Леонтьев
Валерий Леонтьев серьезно болен / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valera_leontiev/

Кратко:

  • Почему пропал Валерий Леонтьев
  • Что известно о здоровье Леонтьева

Украинский поэт Евгений Рыбчинский неожиданно выдал тайну исчезновения популярного российского певца Валерия Леонтьева.

В интервью "Наодинці" Рыбчинский рассказал, куда делся артист. По его словам, он последний раз видел Валерия Леонтьева в 2022 году в Испании. Он отмечает, что даже несмотря на не очень близкое общение, было видно, что у Леонтьева больше проблемы со здоровьем.

видео дня
Леонтьев
Леонтьев выступает при особенных условиях / УНИАН

Кроме того, Рыбчинский сообщил, что Леонтьев продолжает выступать, но делает это на особенных условиях.

"Леонтьев — это старшее поколение. С ним общался папа. Последний раз я его видел в Испании в 2022-м. Он сильно болен, да. Он выступает. Когда надо, когда платят большие деньги, то он выступает. В Европе. Он боится за свою жизнь, за свое здоровье", — рассказал поэт.

Валерий Леонтьев с женой
Валерий Леонтьев с женой / фото: скрин instagram.com/valera_leontiev/

Ранее Главред сообщал, одна из пассажирок самолета в террористической России напала на певца-путиниста Алексея Глызина, вылетающем из Москвы.

Накануне дети украинского музыканта и певца Степана Гиги, о смерти которого стало известно буквально на днях, вышли на связь и сделали щемящий пост об умершем родственнике.

О персоне: Валерий Леонтьев

Валерий Леонтьев — советский и российский певец, композитор и актр; народный артист РФ. Многократный обладатель музыкальных премий "Звуковая дорожка", "Овация" и "Золотой граммофон". После полномасштабного вторжения России в Украину, артист выехал со своей террористической родины.

