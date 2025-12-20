Боится за свою жизнь: Рыбчинский выдал главную тайну Валерия Леонтьева

Кратко:
Украинский поэт Евгений Рыбчинский неожиданно выдал тайну исчезновения популярного российского певца Валерия Леонтьева.
В интервью "Наодинці" Рыбчинский рассказал, куда делся артист. По его словам, он последний раз видел Валерия Леонтьева в 2022 году в Испании. Он отмечает, что даже несмотря на не очень близкое общение, было видно, что у Леонтьева больше проблемы со здоровьем.
Кроме того, Рыбчинский сообщил, что Леонтьев продолжает выступать, но делает это на особенных условиях.
"Леонтьев — это старшее поколение. С ним общался папа. Последний раз я его видел в Испании в 2022-м. Он сильно болен, да. Он выступает. Когда надо, когда платят большие деньги, то он выступает. В Европе. Он боится за свою жизнь, за свое здоровье", — рассказал поэт.
О персоне: Валерий Леонтьев
Валерий Леонтьев — советский и российский певец, композитор и актр; народный артист РФ. Многократный обладатель музыкальных премий "Звуковая дорожка", "Овация" и "Золотой граммофон". После полномасштабного вторжения России в Украину, артист выехал со своей террористической родины.
