"Живут в памяти годы": названы самые недооцененные фильмы XXI века

Виталий Кирсанов
5 февраля 2026, 18:22
Подборка призвана напомнить киноманам о неочевидных шедеврах, незаслуженно оставшихся в тени блокбастеров и оскароносных хитов.
Нзваны самые недооцененные фильмы XXI века
Нзваны самые недооцененные фильмы XXI века / коллаж: Главред, фото: скриншоты

Кратко:

  • В список вошли преимущественно англоязычные картины
  • Фильмы рассортированы по категориям

Кинокритик издания The Time Стефани Захарек опубликовала список "50 самых недооцененных фильмов XXI века". Он был размещен на сайте издания.

Сама журналистка отметила, что ее целью было обратить внимание молодых зрителей на фильмы, которые "исчезли из коллективного сознания" или "не нашли свою аудиторию".

Захарек описала выбранные ленты как несовершенные и скромные по масштабу, но те, что "по каким-то причинам живут в памяти годы и десятилетия". В список вошли преимущественно англоязычные картины.

В список Стефани Захарек попали "Женщины XX века" Майка Миллса, "Выживут только любовники" Джима Джармуша, "Яркая звезда" Джейн Кэмпион, "Американское великолепие" Шари Спрингер Берман и Роберта Пульчини, "25-й час" Спайка Ли, "Долгая помолвка" Жан-Пьера Жёне, "Разрисованная вуаль" Джона Кёррана, "Бесподобный мистер Фокс" Уэса Андерсона, "Джейн Эйр" Кэри Фукунага, "Завтрак на Плутоне" Нила Джордана, "Кошачьи миры Луиса Уэйна" Уилла Шарпа и другие ленты.

Фильмы рассортированы по категориям: "Романтика", "Комедии", "Длится два часа и больше", "Биографические и исторические", "Есть собаки", "Есть кошки", "Литературные адаптации", "Режиссёры-дебютанты", "Связано с музыкой".

Об источнике: The Times

The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

