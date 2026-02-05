'Плюс' уже близко: когда в Тернопольской области заметно потеплеет

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Тернополе 6 февраля
- Будут ли в области завтра осадки
Погода в Тернопольской области в пятницу, 6 февраля, будет облачной. Ночью и днем ожидается небольшой дождь. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Синоптики отмечают, что завтра ветер немного ослабнет и будет юго-восточного направления, 9 – 14 м/с.
В то же время, температура воздуха по области в течение суток будет колебаться от -4 градусов мороза до +1 градуса тепла. В городе Тернополь прогнозируется 0...-2 градуса.
Что важно, до 9 февраля на дорогах Тернопольской области сохранится гололедица. В регионе действует первый уровень опасности (желтый).
Новая волна похолодания
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что сейчас сильные морозы отступили, но "плюсовая" температура продержится недолго.
По ее прогнозу, с 9 по 11 февраля в Украине ожидается новое похолодание, которое принесет антициклон.
Как сообщал Главред, в Полтаве и области на завтра, 6 февраля, объявлен первый уровень опасности из-за гололеда и обледенения дорог в юго-восточной части области. В течение дня ожидается переменная облачность, без существенных осадков.
Погода в Ровенской области в пятницу, 6 февраля, будет облачной. Ночью и утром ожидается мокрый снег с дождем, днем - снег и мокрый снег.
В Харькове и Харьковской области также объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. По городу и области сохранится гололед. На дорогах гололедица.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
