'Плюс' уже близко: когда в Тернопольской области заметно потеплеет

На дорогах Тернопольской области сохранится гололедица.

Погода в Тернопольской области на 6 февраля / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какая будет погода в Тернополе 6 февраля

Будут ли в области завтра осадки

Погода в Тернопольской области в пятницу, 6 февраля, будет облачной. Ночью и днем ожидается небольшой дождь. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Синоптики отмечают, что завтра ветер немного ослабнет и будет юго-восточного направления, 9 – 14 м/с.

В то же время, температура воздуха по области в течение суток будет колебаться от -4 градусов мороза до +1 градуса тепла. В городе Тернополь прогнозируется 0...-2 градуса.

Что важно, до 9 февраля на дорогах Тернопольской области сохранится гололедица. В регионе действует первый уровень опасности (желтый).

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Новая волна похолодания

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что сейчас сильные морозы отступили, но "плюсовая" температура продержится недолго.

По ее прогнозу, с 9 по 11 февраля в Украине ожидается новое похолодание, которое принесет антициклон.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

