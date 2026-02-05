Ракеты 'Фламинго' поразили полигон, где запускают 'Орешник': какие последствия

Удары наносились с использованием ударных средств дальнего радиуса действия украинского производства, в частности FP-5 "Фламинго".

https://glavred.info/war/rakety-flamingo-porazili-kapustin-yar-gde-zapuskayut-oreshnik-kakie-posledstviya-10738208.html Ссылка скопирована

Украина нанесла удар по полигону "Капустин Яр", откуда Россия запускала "Орешник" / Коллаж: Главред, фото: Генштаб, скриншот

Силы обороны Украины в течение января 2026 года нанесли серию успешных ударов по стратегическому полигону "Капустин Яр" в Астраханской области РФ.

Целью стал комплекс зданий ангарного типа, где враг проводит предстартовую подготовку межконтинентальных баллистических ракет средней дальности. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что для атаки использованы ударные средства дальнего радиуса действия украинского производства, в частности новейшие дроны FP-5 "Фламинго".

видео дня

"По имеющейся информации, на территории полигона часть зданий получила повреждения различной степени, один из ангаров существенно поврежден, часть личного состава эвакуирована с территории", - говорится в сообщении.

"Капустин Яр" является ключевым испытательным полигоном российских ракетных войск стратегического назначения, и успешное поражение его инфраструктуры демонстрирует новые возможности украинского дальнобойного вооружения в глубине территории агрессора.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что недавние спутниковые кадры из Белгорода свидетельствуют о точном и масштабном ударе Украины по объекту, связанному с российским военно-промышленным комплексом.

Ранее Силы обороны в ночь на 19 января нанесли серию ударов по военным и стратегическим объектам РФ на временно оккупированных территориях Украины и в глубине российской территории.

Накануне также под удар попала нефтебаза "Жутовская" в Октябрьском районе Волгоградской области РФ. Объект задействован в обеспечении топливом подразделений оккупационных войск, а степень нанесенного ущерба в настоящее время уточняется.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Читайте также:

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины Генштаб ВСУ - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред