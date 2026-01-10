ВСУ взорвали важный НПЗ и ряд "жирных" целей — Генштаб раскрыл детали

Украинские силы нанесли удары по нефтебазе и военным объектам противника на территории РФ и оккупированных землях.

https://glavred.info/war/ukrainskie-bpla-porazili-npz-i-ryad-zhirnyh-celey-genshtab-raskryl-detali-10731149.html Ссылка скопирована

Попадания БПЛА зафиксированы по складам беспилотников и пунктам управления российских подразделений / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скриншот

Кратко:

В ночь на 10 января удары ВСУ по РФ и оккупированным территориям

Поражена нефтебаза в Волгоградской области и склады БПЛА

Нанесены удары по военным подразделениям и пунктам управления в Донецкой области

В ночь на 10 января Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов противника на территории РФ и на временно оккупированных украинских землях.

Поражение нефтебазы в Волгоградской области

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, под удар попала нефтебаза "Жутовская" в Октябрьском районе Волгоградской области РФ. Объект задействован в обеспечении топливом подразделений оккупационных войск, а степень нанесенного ущерба в настоящее время уточняется.

видео дня

Атаки на склады БПЛА и пункты управления

Также, по данным Генштаба, на временно оккупированной территории Запорожской области был поражен склад беспилотных летательных аппаратов подразделения из состава 19 мотострелковой дивизии армии РФ. Кроме того, нанесен удар по пункту управления БПЛА противника в районе Покровска Донецкой области.

Поражение военных подразделений в Донецкой области

Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области зафиксировано поражение сразу нескольких целей врага. В частности, речь идет о месте сосредоточения личного состава 76 десантно-штурмовой дивизии в населенном пункте Кураховка, командно-наблюдательном пункте танкового батальона этой же дивизии и пункте управления подразделения из состава 41 армии РФ в районе Горняка.

"Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области поражен ряд целей противника, в частности: сосредоточение личного состава 76 десантно-штурмовой дивизии (н.п. Кураховка), командно-наблюдательный пункт подразделения из состава танкового батальона той же дивизии (н.п. Горняк) и пункт управления подразделения из состава 41 армии (н.п. Горняк)", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что во всех случаях зафиксировано попадание ударных БПЛА по определенным целям. Данные о потерях противника уточняются.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Как удары по России повлияют на завершение войны – мнение эксперта

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, что усиление и регулярность массированных ударов по Москве могут стать фактором, который приблизит завершение войны. По его словам, систематические атаки на российскую столицу и поражение стратегических объектов способны вызвать серьезные проблемы, в частности дефицит топлива, что создаст дополнительное давление на российские элиты.

По мнению Туки, в условиях роста внутреннего давления представители элит могут начать влиять на президента РФ Владимира Путина с требованием прекратить войну. Он отметил, что удары по ключевым объектам на территории России имеют не только военное и экономическое значение, но и потенциальный политический эффект, заставляя Кремль искать выход из войны под давлением собственного окружения.

Атаки вглубь России - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 6 января Нейский район Костромской области РФ атаковали беспилотники. Целью атаки стал 100-й склад боеприпасов и вооружения главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ (ГРАУ). В результате удара зафиксирована серия взрывов, продолжавшихся в течение всей ночи, а местные власти начали эвакуацию в прилегающих населенных пунктах.

Кроме того, с целью снижения наступательных возможностей РФ подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу "Оскольнефтеснаб" Белгородской области РФ.

Напомним, в ночь на 6 января в ряде городов России прогремела серия взрывов. Местные жители сообщили об атаке дронов. Громко было в Липецкой области и Башкортостане. На взрывы также пожаловались жители Твери и Пензы.

Читайте также:

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины Генштаб ВСУ — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред