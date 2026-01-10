Россия ударила по энергетике, вводят экстренные отключения — какова ситуация

В Украине продолжают применять графики отключений из-за повреждения сетей и сложной ситуации на прифронтовых территориях.

https://glavred.info/war/rossiya-udarila-po-setyam-gde-v-ukraine-do-sih-por-ostayutsya-pereboi-so-svetom-10731068.html Ссылка скопирована

Российская атака на энергетику привела к масштабным отключениям электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС

Кратко:

Россия ночью 10 января нанесла удар по энергетической инфраструктуре Украины

Без света остались более 130 тыс. потребителей в Днепропетровской области

В Киеве и области восстановили электроснабжение более 350 тыс. потребителей

Россия в ночь на 10 января снова нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки пострадала Днепропетровская область — без электроснабжения остались более 130 тысяч потребителей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

видео дня

Повреждения в Днепропетровской области

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа отметил, что в Кривом Роге и Криворожском районе из-за ударов вражеских дронов возникли пожары и зафиксированы повреждения инфраструктуры.

"Произошли отключения света", — сообщил Ганжа.

По его словам, повреждения также зафиксированы в Днепре. В областном центре и прилегающих районах наблюдаются перебои с электроснабжением.

"Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к восстановительным работам", — заверил глава ОВА.

Восстановление электроснабжения в Киеве и области

В Киеве и Киевской области продолжаются работы по восстановлению стабильного электроснабжения после предыдущей атаки РФ. За сутки в столице удалось вернуть свет для более 350 тысяч потребителей. В то же время в Киевской области из-за последствий обстрелов до сих пор без электричества остаются около 10 тысяч потребителей, преимущественно в Броварском районе.

В Минэнерго уточнили, что из-за повреждения сетей на левобережье Киева и в части Киевской области введены аварийные отключения, тогда как на правобережье столицы действуют графики почасовых отключений.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

По сообщению ДТЭК, в Киеве и области по решению Укрэнерго применены экстренные отключения.

"Во время таких отключений обычные графики не действуют, поэтому свет может исчезать внезапно", — отмечают в компании.

ДТЭК добавляет, что об изменениях в работе сетей будут оперативно информировать через телеграм-канал. Жителям советуют подписаться на канал и делиться информацией с родными и друзьями, чтобы все могли подготовиться к возможным отключениям.

"В большинстве регионов Украины в настоящее время применяются вынужденные меры ограничения — графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленности)", — отметили в министерстве.

Проблемы в прифронтовых и приграничных регионах

Также сообщается, что в прифронтовых и приграничных регионах страны часть потребителей остается в долгосрочной перспективе без электричества из-за боевых действий. В этих районах ситуация является наиболее сложной, поскольку восстановление электроснабжения затруднено постоянными обстрелами.

Как цель атак РФ на энергетику — мнение эксперта

Российские войска намеренно наносят удары по ключевым подстанциям и высоковольтным линиям, стремясь нарушить целостность Объединенной энергосистемы Украины и изолировать отдельные регионы, в частности Черниговскую, Одесскую и Донецкую области.

По оценке Геннадия Рябцева, главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований, такие действия серьезно затрудняют перераспределение электроэнергии и повышают техногенные риски для населения.

Российские атаки на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что Киев массово атаковали российские ударные беспилотники в ночь на субботу, 10 января. В столице работали силы ПВО. Вражеские БПЛА заходили на столицу с севера.

Кроме того, в ночь на 10 января страна-агрессор Россия атаковала север, юг и восток Украины дронами и баллистической ракетой. В результате атаки известно о попаданиях в 15 локациях.

Напомним, что в ночь на 9 января российские оккупанты, по данным Владимира Зеленского, нанесли массированные удары по Киеву и другим регионам Украины. Под ударами оказались критическая инфраструктура и жилые дома.

Читайте также:

Об источнике: Министерство энергетики Украины Министерство энергетики Украины — министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения. Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред