Россия ударила по энергетике, вводят экстренные отключения — какова ситуация

- Россия ночью 10 января нанесла удар по энергетической инфраструктуре Украины
- Без света остались более 130 тыс. потребителей в Днепропетровской области
- В Киеве и области восстановили электроснабжение более 350 тыс. потребителей
Россия в ночь на 10 января снова нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки пострадала Днепропетровская область — без электроснабжения остались более 130 тысяч потребителей.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.
Повреждения в Днепропетровской области
Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа отметил, что в Кривом Роге и Криворожском районе из-за ударов вражеских дронов возникли пожары и зафиксированы повреждения инфраструктуры.
"Произошли отключения света", — сообщил Ганжа.
По его словам, повреждения также зафиксированы в Днепре. В областном центре и прилегающих районах наблюдаются перебои с электроснабжением.
"Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к восстановительным работам", — заверил глава ОВА.
Восстановление электроснабжения в Киеве и области
В Киеве и Киевской области продолжаются работы по восстановлению стабильного электроснабжения после предыдущей атаки РФ. За сутки в столице удалось вернуть свет для более 350 тысяч потребителей. В то же время в Киевской области из-за последствий обстрелов до сих пор без электричества остаются около 10 тысяч потребителей, преимущественно в Броварском районе.
В Минэнерго уточнили, что из-за повреждения сетей на левобережье Киева и в части Киевской области введены аварийные отключения, тогда как на правобережье столицы действуют графики почасовых отключений.
По сообщению ДТЭК, в Киеве и области по решению Укрэнерго применены экстренные отключения.
"Во время таких отключений обычные графики не действуют, поэтому свет может исчезать внезапно", — отмечают в компании.
ДТЭК добавляет, что об изменениях в работе сетей будут оперативно информировать через телеграм-канал. Жителям советуют подписаться на канал и делиться информацией с родными и друзьями, чтобы все могли подготовиться к возможным отключениям.
"В большинстве регионов Украины в настоящее время применяются вынужденные меры ограничения — графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленности)", — отметили в министерстве.
Проблемы в прифронтовых и приграничных регионах
Также сообщается, что в прифронтовых и приграничных регионах страны часть потребителей остается в долгосрочной перспективе без электричества из-за боевых действий. В этих районах ситуация является наиболее сложной, поскольку восстановление электроснабжения затруднено постоянными обстрелами.
Как цель атак РФ на энергетику — мнение эксперта
Российские войска намеренно наносят удары по ключевым подстанциям и высоковольтным линиям, стремясь нарушить целостность Объединенной энергосистемы Украины и изолировать отдельные регионы, в частности Черниговскую, Одесскую и Донецкую области.
По оценке Геннадия Рябцева, главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований, такие действия серьезно затрудняют перераспределение электроэнергии и повышают техногенные риски для населения.
Российские атаки на Украину - последние новости
Напомним, Главред писал, что Киев массово атаковали российские ударные беспилотники в ночь на субботу, 10 января. В столице работали силы ПВО. Вражеские БПЛА заходили на столицу с севера.
Кроме того, в ночь на 10 января страна-агрессор Россия атаковала север, юг и восток Украины дронами и баллистической ракетой. В результате атаки известно о попаданиях в 15 локациях.
Напомним, что в ночь на 9 января российские оккупанты, по данным Владимира Зеленского, нанесли массированные удары по Киеву и другим регионам Украины. Под ударами оказались критическая инфраструктура и жилые дома.
