Россия атаковала Украину роем дронов: есть возгорания, разрушения и пострадавшие

Анна Косик
10 января 2026, 09:21
Противовоздушная оборона отразила российскую атаку, но без повреждений и пострадавших не обошлось.
ракета, дрон, спасатели
Спасатели ликвидируют последствия ночной атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: wikipedia.org, ua.depositphotos.com, ГСЧС Днепропетровской области

Главное:

  • Россияне ночью атаковали Украину более чем сотней воздушных целей
  • В результате атаки зафиксировано попадание
  • В Кривом Роге и Днепре есть пострадавшие

В ночь на 10 января страна-агрессор Россия атаковала север, юг и восток Украины дронами и баллистической ракетой. В результате атаки известно о попаданиях в 15 локациях.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ. С 18:00 9 января до 8:30 10 января враг запустил по Украине баллистическую ракету "Искандер-М" и 121 ударный БПЛА типа Shahed, Гербера и другие.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

"Противовоздушной обороной сбито/подавлено 94 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 27 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации", - говорится в сообщении.

В Воздушных Силах также подчеркнули, что российская атака до сих пор продолжается, в воздушном пространстве фиксируют несколько дронов.

Статистика сбития воздушных целей РФ 10 января
Статистика сбитых воздушных целей РФ 10 января / фото: t.me/kpszsu

Что известно о последствиях российских ударов

Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщил об атаке на Кривой Рог и Днепр этой ночью. Во время массированного удара по области силы ПВО сбили 27 беспилотников. Последствия атаки фиксируют на нескольких локациях.

В частности, в Кривом Роге и районе возникли пожары и повреждена инфраструктура. Также произошли отключения света. Есть и пострадавшие: 44-летний мужчина и 58-летняя женщина.

  • Последствия атаки РФ на Днепропетровщину 10 января
    Последствия атаки РФ на Днепропетровщину 10 января фото: t.me/dsns_telegram
Кроме этого, в Самаровском районе поврежден частный дом, а в Днепре - инфраструктура.

"В областном центре и районе перебои с электроснабжением. Кроме того, возникло возгорание в гаражном кооперативе. 2 гаража разрушены, еще 27 - повреждены. Пострадал 34-летний мужчина. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к восстановительным работам", - написал Ганжа.

В ГСЧС Украины добавили, что Россия нанесла новые удары по энергетике и гражданским объектам Днепропетровской области. Работы по ликвидации последствий еще продолжаются. От ГСЧС привлечены 43 единицы техники и более 100 спасателей.

РФ может нарастить масштаб атак на Украину – мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта Ивана Ступака, уже в первом квартале этого года РФ сможет запускать до 5 тысяч беспилотников в месяц.

Об этом свидетельствует статистика. Если в марте 2024 года РФ за месяц запустила по нам 500 беспилотников, то в конце декабря 2025-го она запустила по Украине за одну ночь около 600 беспилотников. Поэтому наращивание массированности ударов для России не проблема.

Российские атаки на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что Киев массово атаковали российские ударные беспилотники в ночь на субботу, 10 января. В столице работали силы ПВО. Вражеские БПЛА заходили на столицу с севера.

Накануне Россия осуществила очередной обстрел гражданских кораблей в порту Одесской области. Во время движения к порту Черноморск 9 января ударный дрон РФ попал в гражданское судно под иностранным флагом Сент-Китс и Невис, которое направлялось под загрузку зерновым грузом в пределах Украинского морского коридора.

В ночь на 9 января российские оккупанты, по данным Владимира Зеленского, нанесли массированные удары по Киеву и другим регионам Украины. Под ударами оказались критическая инфраструктура и жилые дома.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра война в Украине Искандер новости Кривого Рога ракетный удар Кривой Рог атака дронов
