"Мы решим это": Трамп ответил, проведет ли спецоперацию по захвату Путина

Что сказал Трамп:
- Проводить операцию по захвату Путина вряд ли придется
- США разочарованы тем, что война в Украине продолжается
- Россия теряет много военных, а ее экономика в плохом состоянии
США недавно провели операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. После этого у журналистов возник вопрос, не планирует ли американский президент подобную операцию с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
Дональд Трамп ответил на этот вопрос во время встречи с руководителями нефтегазовых компаний, видео которой опубликовал Белый дом.
Планирует ли Трамп захватить Путина
Американский президент не дал четкого ответа, лишь заявил, что "не думает, что в этом будет необходимость".
"У меня всегда были прекрасные отношения с ним (Путиным — Главред). Но я очень разочарован, ведь урегулировал восемь войн и думал, что остановить эту войну будет не так сложно. И я не знаю, в курсе ли вы, но за последний месяц они потеряли 31 тысячу человек, многие из них — российские солдаты, а российская экономика находится в плохом состоянии. Думаю, в конце концов мы решим это", — подчеркнул Трамп.
Он также добавил, что ему жаль, что вопрос войны в Украине не удалось решить быстро и многие люди до сих пор гибнут.
Сможет ли Путин торговаться с Трампом по Украине — мнение эксперта
Главред писал, что, по словам политического эксперта Максима Розумного, у США и страны-агрессора России совпадают интересы в отношении Венесуэлы и Гренландии. Поэтому возникает опасение, что Владимир Путин может этим воспользоваться.
Однако вряд ли главе Кремля удастся использовать эти вопросы как предмет торга с главой США Дональдом Трампом в обмен на уступки по Украине. По крайней мере потому, что президент США имеет очень ограниченный набор инструментов, которые он может предложить Путину.
Операция США в Венесуэле - что известно
Напомним, Главред писал, что в начале января президент США Дональд Трамп подтвердил проведение масштабной операции против Венесуэлы. Он заявил, что во время этой операции из страны вывезли президента Николаса Мадуро и его жену.
После этого СМИ написали, что захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими силами стал серьезным геополитическим ударом для Кремля, который рискует потерять одного из ключевых союзников в Латинской Америке и столкнуться с потенциальными потерями в энергетической сфере.
А в Министерстве иностранных дел страны-агрессора России осудили военную операцию Соединенных Штатов против Венесуэлы по свержению режима Николаса Мадуро.
