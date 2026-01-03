В РФ обеспокоены "актом военной агрессии" США против Венесуэллы: реакция Кремля

МИД России выразили глубокую обеспокоенность и заявили о недопустимости "военного вмешательства извне".

РФ осудила военную операцию США против Венесуэлы / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, соцсети

Коротко:

МИД РФ осудил агрессию США против Венесуэлы

В Кремле призвали урегулировать вопрос путем диалога и готовы поддержать переговоры

Американскую операцию осудили также Иран и Колумбия

В Министерстве иностранных дел страны-агрессора России осудили военную операцию США против Венесуэлы по свержению режима Николаса Мадуро 3 января.

В Кремле выразили глубокую обеспокоенность происходящим и осудили действия Вашингтона. Об этом Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ.

"Утром США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы. Это вызывает глубокую озабоченность и осуждение. Исходим из того, что все партнеры, у которых могут быть претензии друг к другу, должны искать пути к решению проблем через диалоговые решения"

Москва подчеркнула, что все международные партнеры должны решать споры исключительно путем диалога, и заявила о готовности поддержать такие переговоры. Российская сторона подчеркнула, что Латинская Америка еще с 2014 года провозгласила себя "зоной мира", а Венесуэла должна самостоятельно определять свою судьбу без внешнего военного вмешательства.

Кроме того, МИД РФ поддержало инициативу о созыве заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в Венесуэле.

Реакция Ирана и Колумбии на военную операцию США

Также Министерство иностранных дел Ирана заявило о решительном осуждении военной атаки США на Венесуэлу и "вопиющее нарушение национального суверенитета и территориальной целостности страны", пишет The Guardian.

Кроме того, президент Колумбии Густаво Петро, заявил, что правительство страны "отвергает агрессию против суверенитета Венесуэлы и Латинской Америки".

Удар США по Венесуэле - последние новости

Как сообщал Главред, 29 ноября президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Он настоятельно призвал не пользоваться воздушным пространством Венесуэлы, что является потенциальным сигналос о подготовке военных действий.

В субботу, 3 января в столице Венесуэлы Каракасе произошли взрывы, южная часть города осталась без электричества. Над городом также замечены вертолеты Chinook. Об этом сообщает агентство Reuters. Отмечается, что на юге города расположена крупная военная база.

Позже президент США Дональд Трамп подтвердил проведение масштабной операции против Венесуэлы. Он заявил, что во время этой операции из страны вывезли президента Николаса Мадуро и его жену. Он добавил, что операция была проведена совместно с правоохранительными органами. Известно, что США не понесли потерь среди личного состава во время военной операции на территории Венесуэлы.

