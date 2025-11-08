Вторжение США в Венесуэлу: раскрыта вероятность свержения режима Мадуро

Фактор, который делает масштабную операцию маловероятной, - это настроения американского общества, считает Иван Фечко.

https://glavred.info/world/vtorzhenie-ssha-v-venesuelu-raskryta-veroyatnost-sverzheniya-rezhima-maduro-10713650.html Ссылка скопирована

Дональд Трамп может инициировать операцию против режима Николаса Мадуро / Коллаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/NicolasMaduro

Важное из заявлений Фечко:

Подразделений США вокруг Венесуэлы недостаточно для масштабной операции

В США оценка силовой операции обществом была преимущественно негативной

Ведущий эксперт по вопросам Латинской Америки Совета внешней политики "Украинская призма" Иван Фечко прокомментировал вероятность масштабной операции США против режима диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как подчеркнул он в комментарии Главреду, такой сценарий пока является маловероятным.

видео дня

"Во-первых, мы не видим достаточного количества американских сил, сосредоточенных в регионе. Те военные подразделения, которые сейчас размещены вокруг Венесуэлы, в Карибском бассейне, недостаточны для проведения масштабной операции. Они скорее призваны оказывать психологическое и политическое давление на Мадуро, а также осуществлять точечные действия", - говорит эксперт.

На его взгляд, второй фактор, который делает масштабную операцию маловероятной, - это настроения американского общества, с которыми так или иначе должна считаться администрация Дональда Трампа.

"Исторически Соединенные Штаты уже имели прецеденты военных вмешательств на территорию других стран - в Ираке, в Афганистане, - но эти операции затянулись, не принесли ожидаемых результатов и привели к значительным человеческим и финансовым потерям. Оценка этих операций в обществе была преимущественно негативной", - указал он.

Собеседник также напомнил о том, что Дональд Трамп позиционирует себя как "президента мира", который завершил ряд международных конфликтов.

"Его амбиции относительно получения Нобелевской премии мира в следующем году остаются актуальными, поэтому втягивание в новую военную кампанию сейчас было бы для него репутационно невыгодным. Мадуро это хорошо понимает и пытается играть на этих страхах, создавая образ единства венесуэльцев вокруг себя. Он демонстрирует якобы мобилизацию резервистов и готовность к партизанской войне в случае вторжения", - добавил Фечко.

Трамп против Мадуро: что говорят эксперты

Журналист Иван Яковина сообщил, что США, судя по всему, готовы предпринять решительные действия в отношении Венесуэлы с целью смены власти. По его данным, американские военные уже определили потенциальные объекты для авиаударов и перебросили в регион бомбардировщики и корабли. Яковина считает, что вероятность успешного проведения операции достаточно велика. Однако он подчёркивает, что возможное снижение мировых цен на нефть на 10–15 долларов за баррель в результате этих событий способно серьёзно ударить по устойчивости российской экономической модели.

Ранее сообщалось о том, что венесуэльский диктатор Николас Мадуро попросил у Владимира Путина о военной помощи, поскольку США усилили давление на Венесуэлу. Мадуро направил Владимиру Путину письмо, в котором попросил помощи в модернизации оборонных радаров и ремонте военной техники.

Напомним, ранее сообщалось о том, что США готовят военную операцию против Мадуро. Белый дом рассматривает радикальные меры для устранения президента Венесуэлы от власти.

Как писал Главред, ранее Иван Фечко назвал два возможных сценария развития ситуации в отношениях США и Венесуэлы.

Другие новости:

О персоне: Иван Фечко Иван Фечко - украинский политолог, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма", где занимается исследованием Латинской Америки и Карибского бассейна. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Американистика и европейские студии". Основные направления его работы - международные отношения, интеграционные процессы в Латинской Америке, внешняя политика Украины в отношении стран региона, а также культурная дипломатия. Владеет украинским, английским и испанским языками, регулярно комментирует геополитические события для украинских медиа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред