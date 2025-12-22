Где именно нужно убрать в день перед Святвечером: строгие приметы 23 декабря

Что можно узнать:
23 декабря церковь почитает память великомученика Феодула Критского и еще девяти мучеников. Как сообщает Главред, Феодул жил во время правления императоров Диоклетиана и Максимилиана, которые устроили жестокие гонения на христиан. Он был чтецом в местной церкви.
Однажды Феодул увидел сон. К нему явился человек в светлой одежде и вложил что-то ему ладонь. Когда Феодул проснулся, он увидел в своей руке перстень с изображением креста. С помощью этого перстня он смог исцелять больных.
Когда правитель города узнал о проповедях Феодула, ему приказывали отречься от веры, но тот отказался. Тогда Феодула бросили в темницу, но он даже там продолжал проповедовать и обращать других заключенных в христианство. В итоге Феодул и еще девятерых христиан бросили в море за отказ отречься от веры.
Что можно делать 23 декабря
- В этот день нужно помолиться. У святых просили помощи в ведении домашнего хозяйства.
- В этот день нужно навести порядок в хлеву и щедро накормить всех животных.
- В этот день нужно испечь постное печенье в форме животных. Предки верили, что это притянет добро и отпугнет зло.
Что нельзя делать 23 декабря
1. Нельзя 23 декабря брать в руки острые предметы. Предки верили, что это может навлечь длительные болезни.
2. Нельзя 23 декабря сквернословить и скандалить. Иначе неприятности и конфликты будут затяжными.
3. Нельзя 23 декабря отказывать в помощи нуждающимся. Считается, что тогда вы сами окажитесь в трудном положении.
4. Нельзя 23 декабря шить и резать. Предки верили, что так можно укоротить себе лет.
5. Нельзя 23 декабря делиться планами с другими. Иначе они точно не сбудутся.
Приметы 23 декабря
- Если в этот день солнечно, то скоро будут сильные морозы.
- Если в этот день сильный снегопад, то будет хороший урожай.
- Если в этот день беспокоится домашний скот, то будет метель.
- Если в этот день сухо, то лето будет засушливым.
