Лицо скоро треснет: путинистка Бабкина стала посмешищем в сети

Путинистка Надежда Бабкина снова натянула свое старое лицо.

Надежда Бабкина сделала лицо, чтобы иметь молодого мужа / коллаж: Главред, фото: t.me/nadezhda_babkina

Кратко:

Что с собой сделала престарелая певица

Как над ней смеялись в сети

Путинистка Надежда Бабкина, которая особенно рьяно поддерживает убийства украинцев и военное нападение России на Украину, стала посмешищем в интернете.

Так, "звезда" приняла участие в российском шоу "Дуэты" вместе со своим гражданским мужем, которого она младше на 30 лет. При этом самонадеянная 75-летняя пенсионерка считает, что выглядит младше своего 45-летнего ухажера.

видео дня

Между тем, как пишут российские пропагандисты, Бабкина чрезмерно увлеклась омолаживающими процедурами и они уже работают в обратную сторону.

Путинистка Бабкина с новым лицом / Фото Instagram/ngbabkina

В комментариях к видео шоу лицо Бабкиной называют "раздутым" из-за "уколов красоты".

Путинистка Бабкина обколола лицо / Фото 7Дней

"Лицо у гостевой казачки скоро треснет", "Надю разнесло. Святые филлеры", — пишут пользователи.

Многие пользователи признались, что вообще с трудом узнали вышедшую на сцену Бабкину.

Путинистка не раскрывает детали своих пластических операций, но эксперты считают, что она регулярно обращается к эстетической медицине уже 10–15 лет, чтобы поддерживать моложавый вид.

О персоне: Надежда Бабкина Надежда Бабкина - советская русская народная и эстрадная певица, исследовательница народной песни, педагог. Народная артистка РСФСР (1992). Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Член партии "Единая Россия" с 2001 года. Активно поддерживает преступную войну в Украине и путинский режим. 11 марта 2014 года поддержала Российскую агрессию в Крыму, подписав коллективное обращение к российской общественности "Деятели культуры России в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму".

