Жена боролась с раком, когда он был в плену: воин вернулся из трехлетнего плена

Ангелина Подвысоцкая
6 февраля 2026, 02:54
Руслан Куртмаллаев попал в плен еще в 2022 году.
Руслан Куртмаллаев
Из плена вернулся Руслан Куртмаллаев

Из российского плена вернулся крымский татарин Руслан Куртмаллаев, который пробыл в неволе почти четыре года. Это подтвердил член Меджлиса крымскотатарского народа и председатель Крымскотатарского Ресурсного Центра Эскендер Бариев.

Также отмечается, что большую часть плена Руслан провел в одиночной камере, не имея возможности контактировать с побратимами.

Что известно о Руслане Куртмаллеве

Руслан жил в Джанкойском районе Крыма. В 2014 году он отправился на фронт и получил даже звание старшего сержанта.

В начале полномасштабного вторжения он служил в 501-м батальоне морской пехоты, бойцов которого сдал командир. В апреле 2022 года начальник вещевой службы тыла 501 ОМБП вступил в сговор с российскими оккупантами и заставил командира сдаться. Тогда в "ДНР" попали 200 украинских защитников, которые получили приказ на "передислокацию".

Все время, пока Руслан был в плену, его любимая жена Ольга боролась с раком. Болезнь прогрессировала до 4-й стадии.

Обмен пленными - последние новости

Напомним, Главред писал, что 5 февраля между Украиной и Россией состоялся первый за долгое время обмен пленными. Домой из российского плена вернулись 157 украинских военных.

Накануне представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил, что об обмене 314 пленными договорились делегации США, Украины и России во время переговоров.

Ранее в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что в Украине более 10 тысяч российских военных попали в плен с начала полномасштабного вторжения.

