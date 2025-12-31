Укр
Больные и безграмотные: Коордштаб впервые назвал число пленных россиян в Украине

Виталий Кирсанов
31 декабря 2025, 14:57
Только 7% пленных россиян имеют высшее образование, тогда как 30% не закончили даже школу.
Коордштаб впервые назвал число пленных россиян в Украине / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала Лубинца

Кратко:

  • Количество россиян, которые сдаются в плен, ежегодно растет
  • В среднем каждую неделю сдаются от 60 до 90 военных РФ

В Украине более 10 тысяч российских военных попали в плен с начала полномасштабного вторжения. Среди них растет количество иностранных наемников. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Проект "Хочу жить" впервые публикует комплексную статистику по более 10 000 российских военнослужащих, попавших в плен за время полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

По данным проекта, количество россиян, которые сдаются в плен, ежегодно растет. В неполном 2025 году в плен попало больше военных, чем за 2022 и 2023 годы вместе взятые.

В среднем каждую неделю сдаются от 60 до 90 военных РФ, а в августе 2024 года этот показатель достигал 350 человек в неделю. С июня 2023 года российские солдаты попадают в плен чаще, чем украинские в российский.

Больше всего пленных зафиксировано в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области, Курской области и Пологовском районе Запорожской области.

В 2025 году резко возросло количество иностранных наемников в плену - еженедельно обнаруживают 2-3 граждан третьих стран. Всего около 7% всех российских военнопленных в Украине - иностранцы из 40 стран мира.

Типичный российский военнопленный это:

  • 83% - рядовой состав;
  • 13% - сержанты;
  • Почти 3% - офицеры;
  • Возраст - от 18 до 65 лет;
  • Около 76% - контрактники (включая завербованных в тюрьмах и ЧВК);
  • 19% - мобилизованные;
  • Почти 5% - срочники.

О принуждении или обмане заявили 24% пленных. 40% имеют судимости, чаще всего - за кражи, наркотики, грабеж и разбой, тяжкие телесные повреждения и убийства.

Только 7% имеют высшее образование, тогда как 30% не закончили даже школу. До войны 38% были безработными. Почти половина имеет детей, в том числе 8% - трех и более.

Фото: Проект "Хочу жить"

Сотни человек попали в плен с тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, диабетом и психическими расстройствами.

По данным проекта, более 6 000 военнопленных уже вернулись в Россию в рамках обменов на украинских защитников, более половины - в 2025 году.

Известно как минимум о 237 бывших пленных, которые после обмена погибли или пропали без вести на фронте. Четверо россиян находятся в плену во второй раз.

Россия в первую очередь забирает из плена этнических россиян без тяжелых ранений и с коротким сроком пребывания в плену, зато иностранных наемников РФ для обмена не запрашивает.

Также в проекте отмечают, что тысячи военнопленных армии РФ, в том числе раненые, больные и срочники, до сих пор остаются в Украине. Россия уже четвертый год отказывается от обмена по принципу "всех на всех".

Обмены пленными с Россией - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 20 ноября российские оккупанты передали Украине еще 1000 тел, якобы погибших воинов ВСУ, после чего начнутся мероприятия по их идентификации. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Украина и Россия возобновляют переговоры по обмену пленными по "стамбульскому формату", отметил секретарь СНБО Рустем Умеров.

До этого, последний обмен пленными между Украиной и РФ состоялся 2 октября. В рамках обмена из российского плена домой вернулись 185 защитников и 20 гражданских.

