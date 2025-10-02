Укр
Читать на украинском
Наконец-то военные дома на свободе: Украина провела большой обмен пленными

Ангелина Подвысоцкая
2 октября 2025, 15:52
Украина вернула домой 185 военных, которые находились в российском плену.
Наконец-то военные дома на свободе: Украина провела большой обмен пленными
Украина и РФ провели обмен пленными 2 октября / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

Украина и Россия провели обмен военнопленными. Из российского плена домой удалось вернуть 185 защитников. Также вернулись 20 гражданских людей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Возвращаем домой 185 наших защитников из российского плена. Сто восемьдесят три - рядовые, сержанты, двое - офицеры. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Наши воины были в Мариуполе и на "Азовстали", ЧАЭС", - отметил президент.

Большинство воинов попали в плен еще в 2022 году.

"Спасибо всем, кто делает обмены возможными. С начала полномасштабного вторжения нам удалось вернуть домой уже более 7 тысяч наших людей. Должны вернуть всех. Ежедневно над этим работаем", - подчеркнул Зеленский.

  • Обмен пленными 2 октября
    Обмен пленными 2 октября фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 2 октября
    Обмен пленными 2 октября фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 2 октября
    Обмен пленными 2 октября фото: Владимир Зеленский
Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец отметил, что в целом домой удалось вернуть 205 военных и гражданских. Самому старшему освобожденному военному 59 лет, а самому молодому - 26 лет. Двое из них вернулись домой прямо накануне Дня рождения.

"Также удалось вернуть гражданских граждан, которые были незаконно задержаны в первые месяцы полномасштабного вторжения. Многих забрали прямо из дома. Самому молодому возвращенному гражданскому украинцу 25 лет, а самому старшему - 60 лет", - написал он.

Смотрите видео с освобождением военных из российского плена:

обмен пленными
Украине и РФ провели обмен пленными / фото: скриншот

По данным Координационного штаба домой вернули солдат и офицеров, которые выполняли боевые задачи на луганском, донецком, харьковском, запорожском, херсонском, киевском, сумском и черниговском направлениях. Они воевали в составе:

  • Военно-Морских Сил,
  • Сухопутных войск,
  • ТрО,
  • ДШВ,
  • Национальной гвардии Украины,
  • Государственной пограничной службы.

"Среди освобожденных сегодня снова есть Защитники Мариуполя. Домой также возвращаются нацгвардейцы, которые попали в плен, охраняя ЧАЭС ... Практически все освобожденные сегодня военные и гражданские украинцы находились в неволе с 2022 года", - говорится в сообщении.

Обмен пленными - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, 24 августа, в День Независимости, состоялся очередной обмен, во время которого Украина вернула из российского плена 146 человек. Среди освобожденных - журналист агентства УНИАН Дмитрий Хилюк.

Ранее, 14 августа, во время обмена удалось освободить гражданского Богдана Ковальчука, который попал в плен в 17 лет. О его возвращении рассказала бабушка, Татьяна Гоц.

Также, среди освобожденных из плена 14 августа украинцев был старший мичман и бывший командир уничтоженного россиянами минного тральщика "Геническ" Александр Бойчук, который в 2014 году спас этот корабль во время аннексии Крыма.

Путин зря суетится, история его бездарной войны уже написанамнение

08:26

Бои уже среди домов: боец признался, смогут ли россияне захватить Купянск

08:20

Сын Трампа "развел" отца на шикарнейшее свидание для своей девушки

