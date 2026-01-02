Сколько украинцев готовы к территориальным уступкам России - опрос КМИС

Украинцы ответили, на какие возможные компромиссы для достижения мира с Россией они согласны.

Опрос относительно территориальных уступок / коллаж: Главред, фото: УНИАН, deepstatemap

Коротко:

КМИС провел опрос относительно территориальных уступок

Так, 53% украинцев категорически против территориальных уступок

Однако, 33% в целом готовы к определенным территориальным потерям

Киевский международный институт социологии (КМИС) с 26 ноября по 29 декабря 2025 года провел опрос среди украинцев, относительно территориальных уступок.

Так, по данным опроса, 53% украинцев категорически против территориальных уступок, 33% в целом готовы к определенным территориальным потерям, а 14% не смогли определиться с мнением. В то же время 39% готовы к замораживанию линии фронта без официального признания оккупированных территорий частью РФ.

Социологи отмечают, что есть несколько интерпретаций "территориальных уступок", поэтому в мае-июне 2025 года впервые кроме оригинального мониторингового вопроса также сформулировали три альтернативные формулировки, где более четко конкретизировали, что имеют в виду под "территориальными уступками".

Таким образом, если речь идет об официальном признании отдельных территорий частью России, то большинство (58%) будут против. Готовы принять - 25% (речь идет об "отдельных территориях", а не всех оккупированных территориях; в зависимости от территорий может быть существенная дифференциация). По сравнению с началом октября 2025 года доля тех, кто готов к таким потерям, не изменилась (была 24%). Однако стало меньше тех, кто категорически отвергает вариант (с 67% до 58%), но за счет роста неопределенности (с 9% до 17% стало больше тех, кто не смог определиться со своим мнением).

Опрос КМИС / фото: скриншот

Также подавляющее большинство - 66% - отвергают передачу под контроль России территорий, которые контролируются Украиной. Готовы принять это только 18%.

В случае варианта с замораживанием линии фронта без официального признания никаких оккупированных территорий частью России, то 50% категорически отвергают такой вариант, а готовы на него - 39%.

Опрос КМИС / фото: скриншот

Закончат ли войну территориальные уступки

Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко заявлял, что любые попытки умиротворить Кремль путем территориальных уступок не дадут результата.

По его словам, Кремль неоднократно демонстрировал неспособность соблюдать подписанные соглашения. Поэтому даже полная передача Донецкой области не стала бы финалом агрессии.

Вопрос территорий - что известно

Как сообщал Главред, народный депутат и секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко говорил, что предложенная США модель мирного соглашения, предусматривающая создание "демилитаризованной зоны" на Донбассе, несет риски повторения ошибок Будапештского меморандума и не гарантирует Украине никакой реальной безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вопрос возможных территориальных решений должен определять народ Украины через выборы или референдум.

Заместитель руководителя Офиса президента Александр Бевз ранее сообщал, что Украина не признает российскую оккупацию никаких территорий и не согласится на изменения в Конституцию в рамках потенциального мирного соглашения.

Об источнике: КМИС Киевский международный институт социологии (КМИС) - украинское общество с ограниченной ответственностью с центром в Киеве. Специализация - социологические исследования. Проводит социоэкономические, маркетинговые и политические исследования. Также КМИС занимается исследованиями здоровья, консалтингом и аудитом исследований. Компания была основана в 1990 году как исследовательский центр Социологической ассоциации Украины. Стала Киевским международным институтом социологии в 1992 году, когда партнером Центра стал Paragon Research International. Компания провела более 300 фокус-групп. Ежегодно проводится примерно 70-80 количественных исследований, пишет Википедия.

