Украинцы могут получить больше денег в марте: известны новые условия "Нацкешбека"

Мария Николишин
16 февраля 2026, 18:12
144
С марта процент кэшбэка будет зависеть от категории товара.
Украинцы могут получить больше денег в марте: известны новые условия 'Нацкешбека'
"Национальный кэшбэк" будет работать по-новому / коллаж: Главред, фото: thedigital.gov.ua, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Правительство обновило начисление нацкешбека
  • Изменения вступят в силу с 1 марта
  • Людям будут возвращать до 15% за покупку украинских товаров

С 1 марта 2026 года "Национальный кэшбэк" будет работать по-новому. Украинцам будут возвращать до 15% за покупку украинских товаров. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что до 28 февраля 2026 года будет действовать единая ставка - 10% на все. Но уже с весны запускается обновленный подход.

видео дня

"Украинцы уже купили товаров отечественных производителей на более чем 63 млрд грн. Это видимая поддержка для украинской экономики. Чтобы она стала еще более эффективной, правительство обновляет условия программы", - говорится в сообщении.

Как будет работать "Национальный кэшбэк" с 1 марта

С марта процент кэшбэка будет зависеть от категории товара. Как говорят в Минцифры, это позволит усилить украинские бренды там, где они больше всего конкурируют с иностранными аналогами.

Так, предусматривается 15% кэшбэка на украинские товары в категориях, где импорт в потребительской корзине превышает 35%:

  • непродовольственные товары: одежда, обувь, косметика, бытовая химия, товары для дома, ремонта и животных, канцелярия;
  • отдельные продукты: твердые и мягкие сыры, некоторые виды макарон и круп.

В то же время, 5% будут начисляться на украинские товары в категориях, где импорт в потребительской корзине ниже 35%:

  • хлеб, мясо, молочная продукция (кроме сыров), яйца, масло;
  • овощи, фрукты, рыба, консервы;
  • сладости, снеки, напитки, соусы;
  • лекарства и товары для сада.

На что можно использовать средства нацкешбека

Начисленный кэшбэк можно использовать для оплаты коммунальных услуг, пожертвований в ЗСУ, почтовых услуг, продуктов и лекарств украинского производства или книг.

Как присоединиться к программе нацкешбека

Чтобы получать кэшбэк за покупку украинских товаров, нужно подключить банковские карты к программе или открыть карту "Национальный кэшбэк" в банке.

После этого в приложении "Дія" нужно выбрать услугу "Национальный кэшбэк" и привязать эту карту, чтобы получать на нее выплаты.

Выплаты украинцам — что известно

Как сообщал Главред, министр социальной политики, семьи и национального единства Денис Улютин говорил, что в будущем украинцы могут получать не одну, а три пенсии одновременно. Такой подход Кабмин предлагает ввести в рамках пенсионной реформы.

С 1 января 2026 года в Украине введены новые виды государственной поддержки семьям с детьми: помощь по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста и помощь по уходу за ребенком "єЯсла".

Также с 1 января 2026 года в Украине изменились условия оплаты труда специалистов социальной сферы. Должностные оклады работников отрасли выросли почти в 2,5 раза.

Читайте также:

Об источнике: Министерство цифровой трансформации Украины

Министерство цифровой трансформации Украины — центральный орган исполнительной власти, который отвечает за формирование и реализацию государственной политики в сфере цифровизации, открытых данных, национальных электронных информационных ресурсов, интероперабельности — взаимодействия сетевых систем на базе унифицированных интерфейсов или протоколов, внедрение электронных услуг и развитие цифровой грамотности граждан. Создано в сентябре 2019 года.

Министерство является центральным удостоверяющим органом в сфере электронных доверительных услуг. Также в компетенцию Министерства входит развитие широкополосного доступа к интернету, телекоммуникационных сетей и ИТ-индустрии, пишет Википедия.

новости Украины Минцифры Национальный кэшбэк
