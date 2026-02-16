Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Путин дал инструкции: в РФ сказали, о чем будут говорить с Украиной на переговорах в Женеве

Анна Ярославская
16 февраля 2026, 12:23
190
Российская делегация на переговорах в Женеве будет расширена, сообщил Дмитрий Песков.
Мирные переговоры, Песков
Песков сказал, о чем будут говорить на мирных переговорах в Женеве / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/umerov_rustem

Кратко:

  • В Женева пройдет третий раунд мирных переговоров
  • О подготовке встречи сообщил Дмитрий Песков
  • Повестка будет расширена по сравнению с предыдущими раундами

17-18 февраля в Женеве состоится третий раунд мирных переговоров между Украиной, Россией и США. Во время встречи делегации намерены обсудить в том числе и вопрос территорий. Об этом заявил спикер главы РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российская делегация на переговорах в Женеве будет расширена. В частности, в нее войдут: помощник Путина Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба России Игорь Костюков и другие официальные лица, сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости.

видео дня

Песков отдельно уточнил, что Владимир Мединский остается главой делегации России на переговорах по Украине. В раундах в Абу-Даби он не участвовал, потому что там якобы речь шла о вопросах безопасности.

Кирилл Дмитриев тоже примет участие в переговорах в Женеве, но он работает отдельным треком.

Какие темы будут обсуждаться

На переговорах в Женеве стороны будут обсуждать более широкий спектр вопросов по сравнению с Абу-Даби. По словам Пескова, на встрече стороны поднимут вопросы территорий.

Песков подчеркнул, что российский диктатор находится в постоянном контакте с переговорщиками по Украине. Он дал делегации подробные инструкции перед вылетом на переговоры в Женеву.

Мирный план США из 20 пунктов
Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что украинская делегация отправилась на переговоры в Женеву. Консультации пройдут 17–18 февраля при участии посредников из США и нацелены на перемирие и обмен пленными.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что любое мирное соглашение по Украине должно учитывать "гарантии безопасности для России", а не ограничиваться только интересами украинской стороны.

Аналитики Института изучения войны считают, что Россия не ограничится только территориальными требованиями в рамках переговоров о завершении войны с Украиной.

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время может выйти из мирных переговоров по Украине. Решение может быть принято в ближайшие недели, когда внимание Трампа переключится на предвыборную кампанию в Конгресс.

Закончится ли война в Украине в 2026 году: мнение генерала

Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что не верит в окончание войны России в Украине в 2026 году.

По его словам, Кремль не заинтересован в мире.

"Нет, я не верю в то, что война закончится в этом году, потому что россияне не заинтересованы в этом (мире, — ред.). Поэтому они никогда не согласятся на перемирие или что-то подобное, если их не заставят...", — сказал Ходжес на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По его мнению, администрация лидера США Дональда Трампа не оказывает на Москву достаточного давления, а европейцев россияне не уважают, чтобы слушать.

"Пока нет давления на российское правительство, они будут продолжать делать то, что делают...", — подчеркнул Ходжес.

Другие новости:

О персоне: Бен Ходжес

Фредерик Бенджамин Ходжес — офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе.

В настоящее время он заведует кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Дмитрий Песков новости Украины и мира война России и Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин дал инструкции: в РФ сказали, о чем будут говорить с Украиной на переговорах в Женеве

Путин дал инструкции: в РФ сказали, о чем будут говорить с Украиной на переговорах в Женеве

12:23Украина
В 2025 году в Украине резко увеличилось число жертв среди гражданских - Guardian

В 2025 году в Украине резко увеличилось число жертв среди гражданских - Guardian

12:09Украина
Удар будет ночью, РФ подготовилась к атаке: что известно

Удар будет ночью, РФ подготовилась к атаке: что известно

11:37Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Не только территории: в Кремле выставили новые условия для мира, что предлагают

Не только территории: в Кремле выставили новые условия для мира, что предлагают

Метели и сильные снегопады: на Украину надвигается настоящий Армагеддон

Метели и сильные снегопады: на Украину надвигается настоящий Армагеддон

Аэроразведка завершена, цели определены: РФ готовит новый комбинированный удар

Аэроразведка завершена, цели определены: РФ готовит новый комбинированный удар

Делегация Украины отправилась на переговоры с РФ и США в Женеву: что известно

Делегация Украины отправилась на переговоры с РФ и США в Женеву: что известно

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 февраля (обновляется)

Последние новости

13:21

Наталке Денисенко предъявили обвинения - в чем ее подозревают

12:54

Великий пост 2026: когда начинается и что нельзя делать

12:37

"Разревелась": муж Елены Кравец застал ее врасплох после слухов о разводеВидео

12:23

Путин дал инструкции: в РФ сказали, о чем будут говорить с Украиной на переговорах в Женеве

12:09

В 2025 году в Украине резко увеличилось число жертв среди гражданских - Guardian

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:43

Правильно не "перчатки": как на украинском следует называть рукавицы с пальцами

11:41

Китайский гороскоп на завтра 17 февраля: Обезьянам - проблемы, Свиньям - вина

11:39

"Скажу все, как есть": что произошло с детьми Елены Тополи после слива ее видео

11:37

Удар будет ночью, РФ подготовилась к атаке: что известно

Реклама
10:52

Дождь и гололед: в Харькове объявили I уровень опасности из-за непогоды

10:37

Важные изменения для беженцев из Украины: какое решение приняли в ЕС

10:35

Три знака китайского гороскопа сорвут джекпот с 16 февраля

10:31

Екатерина Бужинская публично рассказала правду о своем муже-иностранце

10:31

Звезда "Клана Сопрано" потеряла на войне в Украине близкого человека — детали

10:29

От иноагента к секретному агенту: сын Галкина раскрыл его тайну

09:49

Какой результат выборов в Украине признают в РФ - в ISW ответили

09:46

В Одессе взорвалось авто, пострадал человек: что известно

09:42

Александр Пономарев показал редкое фото 19-летнего сына: "Счастливый отец"

09:34

РФ придумала новое применение для бывших "вагнеровцев": FT раскрыл подробности

09:33

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 февраля (обновляется)

Реклама
09:27

Штормовой ветер и подъем моря: в Одессе и области серьезно ухудшится погода

09:14

"Пела на главной оперной сцене": ушла из жизни народная артистка УкраиныВидео

09:10

Что посадить рядом с чесноком: лучшие соседи для большого урожаяВидео

09:00

Леся Никитюк показала первый подарок от 8-месячного сына

08:31

Гарантии безопасности должны быть подписаны до мирного соглашения, а не после - Зеленский

08:22

Мюнхенская конференция - курс на продолжение войнымнение

08:18

Карта Deep State онлайн за 16 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:12

Дело "Мидас": экс-министру энергетики и юстиции объявили подозрение — НАБУ

08:10

Отключение света в Украине — графики на 16 февраля (обновляется)

07:35

Закончится ли война в Украине в 2026 году: генерал США оценил перспективы

06:45

Делегация Украины отправилась на переговоры с РФ и США в Женеву: что известно

06:05

В Казахстане 15 марта пройдёт референдум: почему Москва так нервничаетмнение

04:41

Дело не в поиске тепла: почему на самом деле кошки постоянно занимают место хозяина

03:31

Два ночных симптома могут указывать на деменцию: неожиданные признаки болезни

02:54

Почему гора Поп Иван имеет такое название и что оно на самом деле означает

02:23

Сколько нужно кормить кота в день – окончательный вердикт ветеринараВидео

02:01

Наступление вслепую: сломает ли "блекаут" Starlink планы РФ на весеннюю операцию

01:40

Бех-Романчук впервые показала дочь: как спортсмены назвали младенца

01:30

52-летняя звезда "Короны" призналась в своей небинарности

00:54

Кто из украинцев выйдет на старт в "медальный" понедельник: расписание соревнований

Реклама
00:26

Тоня Матвиенко не отходит от Арсена Мирзояна - редкое сэлфи пары

15 февраля, воскресенье
23:57

Отключения электроэнергии 16 февраля: стали известны графики для Киева и области

23:51

Неделя на Днепропетровщине начнется с темноты: новые графики на 16 февраля

23:51

В США жестоко убили 21-летнюю беженку из Украины: кого подозревают в убийстве

22:23

Три вещи, которые запрещено делать в гостях, чтобы не навлечь бедность и ссоры

22:01

Не только ПВО: Зеленский раскрыл "сюрпризы" Мюнхенской конференции

21:58

"Реагируйте на тревоги": Зеленский предупредил о подготовке нового удара РФВидео

21:24

Армия РФ продвинулась на горячем участке фронта: в DeepState показали изменения

20:51

Почему Запад начал проигрывать конкуренцию Китаю?мнение

20:37

"Я моложе Путина": Зеленский заявил о том, что диктатору РФ осталось недолго

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять