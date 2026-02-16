Путин дал инструкции: в РФ сказали, о чем будут говорить с Украиной на переговорах в Женеве

Российская делегация на переговорах в Женеве будет расширена, сообщил Дмитрий Песков.

Песков сказал, о чем будут говорить на мирных переговорах в Женеве / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/umerov_rustem

Кратко:

В Женева пройдет третий раунд мирных переговоров

О подготовке встречи сообщил Дмитрий Песков

Повестка будет расширена по сравнению с предыдущими раундами

17-18 февраля в Женеве состоится третий раунд мирных переговоров между Украиной, Россией и США. Во время встречи делегации намерены обсудить в том числе и вопрос территорий. Об этом заявил спикер главы РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российская делегация на переговорах в Женеве будет расширена. В частности, в нее войдут: помощник Путина Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба России Игорь Костюков и другие официальные лица, сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости.

видео дня

Песков отдельно уточнил, что Владимир Мединский остается главой делегации России на переговорах по Украине. В раундах в Абу-Даби он не участвовал, потому что там якобы речь шла о вопросах безопасности.

Кирилл Дмитриев тоже примет участие в переговорах в Женеве, но он работает отдельным треком.

Какие темы будут обсуждаться

На переговорах в Женеве стороны будут обсуждать более широкий спектр вопросов по сравнению с Абу-Даби. По словам Пескова, на встрече стороны поднимут вопросы территорий.

Песков подчеркнул, что российский диктатор находится в постоянном контакте с переговорщиками по Украине. Он дал делегации подробные инструкции перед вылетом на переговоры в Женеву.

Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что украинская делегация отправилась на переговоры в Женеву. Консультации пройдут 17–18 февраля при участии посредников из США и нацелены на перемирие и обмен пленными.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что любое мирное соглашение по Украине должно учитывать "гарантии безопасности для России", а не ограничиваться только интересами украинской стороны.

Аналитики Института изучения войны считают, что Россия не ограничится только территориальными требованиями в рамках переговоров о завершении войны с Украиной.

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время может выйти из мирных переговоров по Украине. Решение может быть принято в ближайшие недели, когда внимание Трампа переключится на предвыборную кампанию в Конгресс.

Закончится ли война в Украине в 2026 году: мнение генерала

Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что не верит в окончание войны России в Украине в 2026 году.

По его словам, Кремль не заинтересован в мире.

"Нет, я не верю в то, что война закончится в этом году, потому что россияне не заинтересованы в этом (мире, — ред.). Поэтому они никогда не согласятся на перемирие или что-то подобное, если их не заставят...", — сказал Ходжес на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По его мнению, администрация лидера США Дональда Трампа не оказывает на Москву достаточного давления, а европейцев россияне не уважают, чтобы слушать.

"Пока нет давления на российское правительство, они будут продолжать делать то, что делают...", — подчеркнул Ходжес.

О персоне: Бен Ходжес Фредерик Бенджамин Ходжес — офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе. В настоящее время он заведует кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.

