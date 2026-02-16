В Одессе взорвалось авто, пострадал человек: что известно

Кратко:
- На улице Академика Королева взорвался автомобиль
- Пострадавший мужчина госпитализирован
Утром 16 февраля в Одессе прогремел взрыв - в Киевском районе города взорвался автомобиль. Один человек пострадал.
Как сообщили в полиции Одесской области, сообщение о взрыве автомобиля Toyota на улице Академика Королева поступило на спецлинию 102 утром. По предварительной информации, пострадал 56-летний мужчина.
Мужчина госпитализирован.
На месте работают оперативники, следователи, криминалисты, взрывотехники полиции.
Отметим, это уже второй подобный случай за последние десять дней. Как писал Главред, утром 6 февраля в Одессе взорвался автомобиль Toyota. Инцидент также произошел в Киевском районе города. В результате погиб погиб владелец транспортного средства - 21-летний мужчина.
Служба безопасности совместно с Национальной полицией проводят комплексные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к его совершению.
Досудебное расследование ведется по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
Напомним, 4 января в Оболонском районе Киева взорвался внедорожник. В результате взрыва осколочные ранения получил военнослужащий. Женщина, которая находилась рядом, не пострадала.
Об источнике: Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
