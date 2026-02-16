В Одессе взорвалось авто, пострадал человек: что известно

Инцидент произошел в Киевском районе города.

https://glavred.info/ukraine/v-odesse-vzorvalos-avto-postradal-chelovek-chto-izvestno-10741127.html Ссылка скопирована

В Одессе взорвался автомобиль / Фото: od.npu.gov.ua

Кратко:

На улице Академика Королева взорвался автомобиль

Пострадавший мужчина госпитализирован

Утром 16 февраля в Одессе прогремел взрыв - в Киевском районе города взорвался автомобиль. Один человек пострадал.

Как сообщили в полиции Одесской области, сообщение о взрыве автомобиля Toyota на улице Академика Королева поступило на спецлинию 102 утром. По предварительной информации, пострадал 56-летний мужчина.

видео дня

Мужчина госпитализирован.

На месте работают оперативники, следователи, криминалисты, взрывотехники полиции.

Отметим, это уже второй подобный случай за последние десять дней. Как писал Главред, утром 6 февраля в Одессе взорвался автомобиль Toyota. Инцидент также произошел в Киевском районе города. В результате погиб погиб владелец транспортного средства - 21-летний мужчина.

Служба безопасности совместно с Национальной полицией проводят комплексные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к его совершению.

Досудебное расследование ведется по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Напомним, 4 января в Оболонском районе Киева взорвался внедорожник. В результате взрыва осколочные ранения получил военнослужащий. Женщина, которая находилась рядом, не пострадала.

Другие новости:

Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред