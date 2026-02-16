Почему гора Поп Иван имеет такое название и что оно на самом деле означает

Вы узнаете:
- Почему гора Поп Иван так называется
- Какие названия имеет гора Поп Иван Черногорский
Гора Поп Иван Черногорский - одна из самых загадочных вершин Карпат, которая возвышается на 2028 метров и уступает только Говерле и Бребенескулу, пишет Gorgany. Ее название уже много лет вызывает споры и порождает легенды.
Главред расскажет о нескольких интересных версиях происхождения этого названия, которые до сих пор остаются предметом дискуссий среди исследователей и местных жителей.
Рекомендуем прочитать наш материал: "Есть большая проблема": историк раскрыл секрет Говерлы и что означает ее название
Почему гору назвали Поп Иван
Происхождение названия имеет несколько версий. По одной из них, на вершине когда-то была скала, напоминавшая фигуру священника в рясе. Именно она и дала горе имя, но сейчас этой скалы уже нет, поэтому проверить правдивость предания невозможно.
Еще одна версия, также о попа, звучит так: в ночь на Ивана Купала верующие собирались на вершине для ночной молитвы, но найти правильный путь было нелегко. Дорогу им показывал местный поп по имени Иван. В его честь гора и получила название.
Есть и поэтическая версия - гуцулы называли вершину Попиван, потому что ветер между каменными глыбами как будто "попивает", то есть напевает. Со временем эта форма трансформировалась в современное название - Поп Иван.
Гору также называют просто Черной Горой. На ее вершине возвышается легендарная обсерватория "Белый Слон", построенная поляками в 1930-х годах. Это место известно суровым климатом: сильные ветры, густые туманы и морозы до -25 градусов. Поход из Дземброни на Поп Иван занимает 8-10 часов, поэтому маршрут считается сложным, но чрезвычайно живописным.
Читайте также:
- Кто на самом деле придумал название Карпаты и какое второе название гор - ответ удивит
- Какое первое название Ровно и что оно сейчас означает на самом деле: историк раскрыл секрет
- Какое второе название Луцка — историк сделал неожиданное открытие
Gorgany
Gorgany — это украинский туристический портал, специализирующийся на тематике активного отдыха, горных походов и снаряжения для путешественников. Сайт предлагает подробные маршруты, советы по безопасному передвижению в горах, обзоры и рекомендации по снаряжению, а также публикует материалы об истории и легендах Карпат.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред