Почему гора Поп Иван имеет такое название и что оно на самом деле означает

Это одна из самых известных вершин Карпат, и происхождение ее названия до сих пор вызывает споры.

https://glavred.info/culture/pochemu-gora-pop-ivan-imeet-takoe-nazvanie-i-chto-ono-na-samom-dele-oznachaet-10741025.html Ссылка скопирована

Гора Поп Иван Черногорский - почему гора Поп Иван так называется / Коллаж: Главред, фото: Instagram @maryana_wildflower, ГСЧС

Вы узнаете:

Почему гора Поп Иван так называется

Какие названия имеет гора Поп Иван Черногорский

Гора Поп Иван Черногорский - одна из самых загадочных вершин Карпат, которая возвышается на 2028 метров и уступает только Говерле и Бребенескулу, пишет Gorgany. Ее название уже много лет вызывает споры и порождает легенды.

Главред расскажет о нескольких интересных версиях происхождения этого названия, которые до сих пор остаются предметом дискуссий среди исследователей и местных жителей.

видео дня

Рекомендуем прочитать наш материал: "Есть большая проблема": историк раскрыл секрет Говерлы и что означает ее название

Почему гору назвали Поп Иван

Происхождение названия имеет несколько версий. По одной из них, на вершине когда-то была скала, напоминавшая фигуру священника в рясе. Именно она и дала горе имя, но сейчас этой скалы уже нет, поэтому проверить правдивость предания невозможно.

Еще одна версия, также о попа, звучит так: в ночь на Ивана Купала верующие собирались на вершине для ночной молитвы, но найти правильный путь было нелегко. Дорогу им показывал местный поп по имени Иван. В его честь гора и получила название.

Есть и поэтическая версия - гуцулы называли вершину Попиван, потому что ветер между каменными глыбами как будто "попивает", то есть напевает. Со временем эта форма трансформировалась в современное название - Поп Иван.

Гору также называют просто Черной Горой. На ее вершине возвышается легендарная обсерватория "Белый Слон", построенная поляками в 1930-х годах. Это место известно суровым климатом: сильные ветры, густые туманы и морозы до -25 градусов. Поход из Дземброни на Поп Иван занимает 8-10 часов, поэтому маршрут считается сложным, но чрезвычайно живописным.

Читайте также:

Gorgany Gorgany — это украинский туристический портал, специализирующийся на тематике активного отдыха, горных походов и снаряжения для путешественников. Сайт предлагает подробные маршруты, советы по безопасному передвижению в горах, обзоры и рекомендации по снаряжению, а также публикует материалы об истории и легендах Карпат.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред