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Кто придумал название Карпаты и какое второе название гор - ответ удивит

Юрий Берендий
29 мая 2025, 04:09
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Название Карпаты, которое кажется привычным, на самом деле имеет древнее и запутанное происхождение, о котором рассказал историк Александр Алферов.
Кто на самом деле придумал название Карпаты - какое второе название Карпат
Кто на самом деле придумал название Карпаты - какое второе название Карпат / Коллаж: УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Почему Карпаты так называются
  • Каково происхождение слова Карпаты
  • Откуда пошло название Карпаты

Сегодня кажется, что название Карпаты - единственное и неоспоримое, но это совсем не так. На протяжении веков эти горы имели десятки названий, а сама история возникновения слова Карпаты значительно глубже, чем большинство из нас представляет. Об этом в видео на YouTube рассказал профессиональный историк Александр Алферов, который исследовал историю этого горного массива.

Главред выяснил происхождение названия Карпат.

Какие другие названия Карпат

"В разных источниках Карпаты называют Кавказские горы, Русские горы, Венгерские горы, Сармацкие горы, Кавкаланд, Саноцкие горы, Трохал, Монтес Нивиум, Бастарнские Альпы, Санокирберге, Бергесана, Карпад, Монтес Карматчи, Карпатус, Карпиани, Бескиды, Бещады и Тофтри", - приводит перечень историк.

Кто первый вспомнил название Карпат - почему Карпаты так назвали

По словам Алферова, первым, кто упомянул слово "Карпаты", был Геродот - еще в V веке до нашей эры.

"Само же слово Карпаты впервые упомянул отец истории Геродот в 5 веке до нашей эры. Это было название реки - Карпис, впадающей в Дунай", - объясняет историк.

Смотрите видео о том, какое второе название Карпат:

Откуда взялось название Карпаты

Однако происхождение названия гор непосредственно связано не только с рекой. Через несколько веков появился еще один важный источник.

"Через 6 веков после этого Птолемей впервые написал о племени Карпов между верхним течением Днестра и Карпатами. Тогда же за горами закрепляется как одно из названий - Карпаты", - рассказывает Алферов.

И хотя это название появилось давно, только с XVI века оно начало активно использоваться в географических источниках и картах.

"С 16 века название Карпаты применяют на картах чаще, чем все остальные", - отмечает эксперт.

Однако только в XIX веке слово "Карпаты" окончательно стало единственным официальным названием всего горного массива.

"И только в 19 веке весь горный массив в науке стал обозначаться единым названием - Карпаты", - подытожил историк.

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Кто такой Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.

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