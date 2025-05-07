Когда появилось название Украина и украинская нация - неожиданное открытие историков

Название Украина имеет глубокие исторические корни, и историки объяснили, что оно на самом деле означает и когда появились украинцы, как политическая нация.

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Когда появилось название Украина - когда появились украинцы/ Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Когда появилось название Украина

Значение слова Украина

Когда появилась украинская нация

Название "Украина" имеет глубокие исторические корни и символизирует многовековую борьбу народа за свою идентичность, землю и свободу. Профессиональный историк Александр Алферов в видео на YouTube объяснил значение и происхождение этого слова, опираясь на древнейшие летописные источники.

Главред выяснил, когда появилась Украина.

Первое упоминание Украины - кто впервые упомянул Украину

"Впервые слово "Украина" мы фиксируем в киевской летописи. Под 1187 годом идет речь о смерти Переяславского князя Владимира Глебовича. И летописец пишет, что за ним вся Украина плакала", - объясняет историк.

Этот фрагмент подтверждает, что уже в XII веке слово "Украина" употреблялось как название определенной территории, связанной с населением и общей идентичностью.

Смотрите видео о происхождении слова Украина:

После 1187 года упоминания об "Украине" или "Вкраине" становятся регулярными в древнерусских летописях. Алферов отмечает, что эти названия не имеют ничего общего со словом "окраина", как это часто подают в ложных интерпретациях. На самом деле, ключевое в понимании - это корень "край".

"Это вовсе не окраина, потому что мы имеем две вариации - Украина и Вкраина. В слове - корень "край", то есть земля, родная земля", - уточняет историк.

В XII веке это слово могло означать край или пограничную территорию. Однако со временем оно приобрело совсем другое значение.

Кто такой Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.

Какое значение названия Украина

На протяжении веков название "Украина" трансформировалось из значения пограничья на обозначение общей территории проживания украинцев. По словам историка, укоренившееся значение "края" приобрело более глубокий смысл - стало синонимом родной земли, Родины.

"Со временем слово "Украина" стало обозначать не что иное, как общее название территории, где проживают украинцы. То есть Родина", - подчеркивает Алферов.

Когда появились украинцы

История появления украинцев как нации вопрос не простой, но его можно проследить через источники, поступки и самоидентификацию наших предков. Об этом рассказал в видео писатель, издатель и профессиональный историк Капранов, автор YouTube-канала "имени Т.Г. Шевченко".

"В 1391 году студент Сорбонны Герман Виллевич из Киева написал, что он рутенской нации. А в 1567 году Адриан Загорикус так же в Сорбонне указал свою нацию - рутенскую из Украины", - приводит примеры из источников эксперт.

Он подчеркивает, что названия "рутен", "русин", "роксолан" или "казак" в документах тех времен - это примеры самосознания и самоназвания. Поэтому еще задолго до формального появления понятия "нация" в современном понимании, украинцы уже себя определяли как отдельное сообщество.

Постепенно понятие "нация" изменило содержание. В средневековье - это землячество, в ХІІІ-XV веках - еще и церковное представительство на соборах. Но настоящий перелом, по словам Капранова, происходит в эпоху Нового времени - когда нация начинает отождествляться с политической субъектностью.

Смотрите видео о том, когда появились украинцы:

Капранов проводит историческую параллель: первые нации в политическом смысле возникают там, где народ берет власть в свои руки. В 1581 году Генеральные штаты Нидерландов приняли "Акт о торжественном отречении", которым провозгласили независимость от испанской короны. А в 1648 году англичане во главе с Кромвелем образовали республику, передав власть от монарха - народу.

По словам Капранова, украинцы не просто имели самосознание - они действовали. Начиная с восстаний Криштофа Косинского (1592), Наливайко, Петра Сагайдачного, Марка Жмайло и завершая победной кампанией Богдана Хмельницкого 1648 года, казаки неоднократно создавали де-факто независимые образования.

"Хмельницкий в 1648 году основал Гетманщину - казацкую республику. Это уже политическая нация. И она не просто существовала, она воевала против Речи Посполитой и украинских магнатов, как и голландцы или англичане против своих монархов", - говорит Капранов.

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Кто такие братья Капрановы Виталий Капранов и Дмитрий Капранов (Братья Капрановы) - украинские издатели, писатели, публицисты. По данным Википедии, в начале 1990-х годов братья Капрановы издавали в Москве украинскую газету "Тынды-Рынды" и журнал украинской фантастики "Братья". В 1998 году Капрановы переехали в Киев, считая, что украинцы должны жить в Украине. Не сумев издать свою книгу, они решили сами стать издателями. Первый книжный проект Капрановых - каталог книг на украинском языке по почте "Книгоноша". В 2000 году они организовали издательство "Зелений пес". Первой выпущенной книгой стал роман Леонида Кононовича "Я, зомби". Кроме литературной, издательской, торговой и общественной деятельности братья Капрановы занимаются публицистикой, печатаясь в различных украинских СМИ.

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