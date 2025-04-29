Не 24 августа: историк назвал настоящую дату Дня Независимости Украины

Настоящей датой провозглашения независимости Украины является 22 января, а не 24 августа, как принято считать сегодня, считает историк Александр Алферов.

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Когда День Независимости Украины - историк назвал настоящую дату / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Когда провозгласили независимость Украины

Когда празднуют День Независимости Украины

Почему День Независимости Украины правильно праздновать 22 января

Многие считают, что День Независимости Украины неразрывно связан с 24 августа, однако, как отмечают историки, настоящие истоки государственной независимости достигают гораздо более глубоких исторических событий. Исторические факты свидетельствуют, что официальное провозглашение независимости произошло раньше, и это событие имеет особое значение для национальной памяти. Об этом в видео на YouTube рассказал украинский историк Александр Алферов.

Главред выяснил, какая дата День Независимости Украины.

Почему День независимости Украины должен быть 22 января

По словам профессионального историка Александра Алферова, именно 22 января 1918 года Четвертым Универсалом была официально провозглашена независимость Украинской Народной Республики.

"Украина должна отмечать День Независимости 22 января, так же, как и День Соборности", - подчеркнул эксперт.

Смотрите видео о том, какая вторая дата независимости Украины:

Алферов акцентировал, что эта дата не случайна. Уже через год, 22 января 1919 года, на первую годовщину независимости состоялся исторический Акт Злуки - объединение УНР и ЗУНР, что сегодня отмечается как День Соборности Украины.

Когда Украина стала независимой

Александр Алферов также объяснил, как и почему дата 24 августа была навязана обществу.

"Когда 24 августа 1991 года мы провозглашали независимость, в оригинальном черновике было написано, что это Универсал о восстановлении Независимости", - отмечает историк.

То есть в 1991 году украинский парламент фактически восстанавливал независимость, которая была провозглашена еще 22 января 1918 года. Однако именно советские коммунисты настаивали на том, чтобы зафиксировать празднование на 24 августа 1991 года, вместо того, чтобы почтить историческую дату января.

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Кто такой Александр Алферов? Александр Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, майор ВСУ, пишет Википедия.

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