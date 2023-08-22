День независимости Украины: 7 выдающихся фактов о судьбоносном событии

Главред расскажет. сколько лет независимости Украины в 2023 году отметят украинцы и какие интересные события произошли в день провозглашения независимости.

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День независимости Украины / коллаж: Главред, фото: pexels

Совсем скоро украинцы отметят один из самых ценных и важных праздников для нации День независимости Украины. Особенно трепетным и важным этот праздник стал во время полномасштабной войны россии против Украины. Сейчас каждый украинец как никогда желает испытывать чувство той самой независимости. Мы расскажем самые интересные факты об этом дне.

Сколько лет независимости Украины в 2023 году - важная дата

Военный 2023 год, как и 2022 - не стали причиной не отмечать такой важный и нужный праздник, как День независимости, ведь именно сейчас, уже не первое столетие украинцы борются за независимость и свободу. Украина - довольно молодая страна, 24 августа ей исполнится 32 года. Именно столько лет назад, 24 августа 1991 года она была провозглашена независимой.

Интересные факты о независимости Украины - все о важном событии

1 факт - за независимость Украины проголосовали 346 депутатов, даже коммунистическая партия

- за независимость Украины проголосовали 346 депутатов, даже коммунистическая партия 2 факт - впервые День независимости отметили 16 июля 1991 года, затем дату перенесли на 24 августа

- впервые День независимости отметили 16 июля 1991 года, затем дату перенесли на 24 августа 3 факт - решение о провозглашении независимости Украины принял народ на Всеукраинском референдуме, 90% украинцев подтвердили провозглашение

- решение о провозглашении независимости Украины принял народ на Всеукраинском референдуме, 90% украинцев подтвердили провозглашение 4 факт - черновик Акта провозглашения независимости Украины написали утром 23 августа 1991 в обычной школьной тетради

- черновик Акта провозглашения независимости Украины написали утром 23 августа 1991 в обычной школьной тетради 5 факт - идею внести в Верхновную Раду голубо-желтый флаг, с которым народ стоял на баррикадах подал Вячеслав Черновол. Этот момент был исторически заснят на видео

- идею внести в Верхновную Раду голубо-желтый флаг, с которым народ стоял на баррикадах подал Вячеслав Черновол. Этот момент был исторически заснят на видео 6 факт - впервые украинский флаг возле киевского горсовета был поднят 24 августа 1991 года

- впервые украинский флаг возле киевского горсовета был поднят 24 августа 1991 года 7 факт - 28 января 1992 года Государственный флаг Украины официально утвердили государственным символом

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