Главная загадка заключается в том, как этим объектам удалось сохранить стабильное взаимное расположение.

https://glavred.info/nauka/kosmicheskoe-chudo-zvezda-perezhila-gibel-sosedey-i-sohranila-svoyu-orbitu-10816187.html Ссылка скопирована

Сделано важное открытие в космосе / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Учеными обнаружена необычная звездная система Welopō'ai

Объекты сохранили стабильное взаимное расположение после масштабных изменений

Всего в 28 световых годах от Земли обнаружена необычная звездная система Welopō'ai, происхождение которой ученым пока не удается полностью объяснить.

Она состоит из красного карлика и двух белых карликов - плотных остатков звезд, завершивших свой жизненный цикл, сообщает Space.com.

видео дня

Главная загадка заключается в том, как этим объектам удалось сохранить стабильное взаимное расположение после масштабных изменений, происходящих в процессе звездной эволюции.

Ученые под руководством Этьена Артиго из Монреальского университета первоначально искали планеты возле красного карлика. Однако наблюдения с помощью инфракрасного спектрографа SPIRou выявили необычно сильные колебания звезды. Их причиной оказался не спутник-планета, а гораздо более массивный объект. Дополнительные исследования подтвердили, что рядом находится белый карлик.

По оценкам специалистов, раньше он был обычной звездой, масса которой превышала солнечную примерно на 40%. Когда ее запасы водорода иссякли, она расширилась до стадии красного гиганта, сбросила внешние оболочки и превратилась в компактный белый карлик.

Сейчас этот объект обращается вокруг общей системы с красным карликом, масса которого составляет около 42% солнечной. Расстояние между ними достигает 4,6 астрономической единицы.

Однако именно такая конфигурация вызывает вопросы у исследователей. Во время превращения в красного гиганта первая звезда должна была значительно увеличиться и, по существующим представлениям, могла поглотить соседний красный карлик либо серьезно нарушить его орбиту. Тем не менее этого не произошло.

Еще один белый карлик находится на гораздо большем удалении - около 129,3 астрономической единицы. Ему требуется примерно тысяча лет, чтобы совершить полный оборот вокруг внутренней пары.

Открытие важно и с научной точки зрения: близость двух звезд позволила измерить их массы с погрешностью менее 1%. Эти данные помогут проверить теории звездной эволюции и изучить поведение вещества при экстремальной плотности.

Астрономы намерены продолжить наблюдения, чтобы выяснить, каким образом сформировалась система и почему ее внутренние участники смогли сохранить устойчивые орбиты.

Астрономы нашли необычный объект вблизи Земли благодаря нестандартному методу наблюдения

Ученые смогли обнаружить ранее незамеченное космическое тело, воспользовавшись естественной тенью Земли. Такой подход позволил снизить влияние искусственных объектов на орбите, включая спутники и космический мусор, которые часто создают помехи при астрономических наблюдениях.

Использование земной тени помогло выделить слабый сигнал объекта, который прежде терялся на фоне яркого небесного пространства. Новая методика может расширить возможности исследователей по обнаружению небесных тел, остающихся недоступными для традиционных способов наблюдения.

Ранее сообщалось о том, что загадочный сигнал из космоса поставил астрономов в тупик. Учёные обнаружили семь сигналов, шесть из которых удалось связать с известными галактиками.

Как сообщал Главред, астрономы засекли загадочное тело рядом с Землёй. Ученые полагают, что синее сияние вызвано активным выбросом газов - прежде всего молекул углерода.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред