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Целое море превратилось в пустыню из-за мегапроекта СССР: что пошло не так

Юрий Берендий
15 октября 2026, 03:03
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Советские власти перенаправили Амударью и Сирдарью для выращивания хлопка, что привело к экологической катастрофе, появлению токсичной пыли и изменению климата.
Целое море превратилось в пустыню из-за мегапроекта СССР: что пошло не так
Аральское море исчезло из-за хлопка: как советский проект уничтожил водоем / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • СССР перенаправил реки ради выращивания хлопка
  • На месте Аральского моря образовалась пустыня Аралкум
  • Экологическая катастрофа изменила климат и уничтожила рыболовство

Аральское море превратилось в пустыню из-за масштабного советского проекта по выращиванию хлопка. В 1930-х годах власти СССР начали масштабно перенаправлять воды Амударьи и Сирдарьи на орошение полей, нарушив естественный баланс водоема. Последствиями стали упадок рыболовства, токсичные пыльные бури и изменение климата в Центральной Азии. Об этом говорится в видео проекта "Потерянный мир", передает 2+2.

Как стремление увеличить производство хлопка привело к одной из крупнейших экологических катастроф XX века - выяснял Главред.

видео дня

Как Аральское море превратилось в пустыню

Сегодня на территории между Казахстаном и Узбекистаном расположена пустыня Аралкум, образовавшаяся на месте высохшего Аральского моря. Когда-то это был четвертый по величине бессточный водоем планеты с развитым рыболовством, портами и курортными городками.

Ситуацию изменила советская политика освоения пустынных территорий. Власти направили водные ресурсы региона на масштабное сельскохозяйственное производство, прежде всего на выращивание хлопка. Из-за отвода воды из рек, питавших море, оно начало стремительно мелеть, а впоследствии значительная часть водоема превратилась в бесплодную пустыню.

Зачем СССР перенаправил реки Амударью и Сырдарью

Основной целью проекта было увеличение площадей выращивания хлопка, который в СССР называли "белым золотом". Для этого воду двух рек, питавших Аральское море, направили по каналам на орошение миллионов гектаров земель.

Преподаватель кафедры естественно-математического образования и технологий Виктория Косик подчеркивает, что руководство страны сознательно предпочло экономические амбиции сохранению водоема. По её словам, риски такого решения были понятны ещё на этапе реализации проекта.

"Существовала политика партии: „Нам нужно белое золото - хлопок". И именно поэтому решили, что Аральское море - это, ну, не так важно, как, например, то, что огромное государство займет первое место по производству хлопка. Поэтому риски все прекрасно понимали", - прокомментировала экологическую трагедию Виктория Косик.

Смотрите видео о том, почему высохло Аральское море:

Почему высохло Аральское море

Масштабный отвод речной воды нарушил природный баланс Аральского моря. Поскольку в водоем стало поступать значительно меньше воды, чем испарялось, его уровень постепенно снижался. В то же время концентрация соли росла, создавая неблагоприятные условия для существования местной фауны.

Рыбная промышленность пришла в упадок, порты прекратили работу, а бывшие прибрежные поселения утратили своё экономическое значение. Люди остались без привычных источников заработка, а территории, которые раньше были частью побережья, постепенно превратились в сухие солончаки.

В городе Муйнак остались корабли, которые теперь стоят среди песка вдали от воды. Когда-то это был порт на берегу Аральского моря, однако из-за отступления воды суда оказались посреди пустынного ландшафта. Остатки флота стали одним из самых известных символов экологической катастрофы.

Чем опасна пустыня Аралкум

Высыхание моря повлекло за собой последствия, выходящие далеко за пределы бывшего побережья. Оголенное дно стало источником пыли, содержащей соли, а также остатки химических удобрений и пестицидов, которые использовались на хлопковых полях.

Пыльные бури разносит эти частицы на большие расстояния. Они загрязняют воду и почву, ухудшают качество воздуха и могут негативно влиять на здоровье людей. Частицы пыли также оседают на горных ледниках, изменяя свойства их поверхности и усиливая поглощение солнечного излучения.

Как исчезновение Аральского моря изменило климат

Потеря большого водоема повлияла на климат окружающих территорий. Аральское море раньше смягчало температурные колебания, а после его высыхания климат региона стал более континентальным. Зимы стали суровее, температура может опускаться до минус 20 градусов, а летом жара превышает 40 градусов.

Напомним, как ранее сообщал Главред, исследователи связали необычное развитие Эль-Ниньо с сочетанием длительного потепления океана и резкого изменения атмосферных процессов. Учёные отметили, что сочетание тепла и ветров вызвало мощный эпизод явления. Текущий эпизод уже демонстрирует исключительную мощность, хотя его максимальная фаза ещё впереди.

Илон Маск повторил технологический маневр, который ранее показали в фильме "Небо зовет". Журналисты указали, что вертикальная посадка Falcon 9 состоялась на плавучую платформу в 2016 году.

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Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"

"Затерянный мир" - это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает экстраординарные события, мировые тайны и невероятные истории.

Новый сезон программы посвящен войне в Украине. В нем освещаются ключевые события, меняющие мир, и рассказывается о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует тёмные стороны войны, включая причины определённых событий и планы российских идеологов.

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