Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

"Врата ада": учёные предупреждают об одном из самых опасных кратеров планеты

Алексей Тесля
11 октября 2026, 01:10
google news Подпишитесь
на нас в Google
Чтобы изучить подземные процессы, учёные проанализировали спутниковые снимки Sentinel-1.
вулкан
Раскрыты детали об опасном вулкане / Коллаж Главред, фото Pixabay/Gylfi, Pixabay/Pexels

Вы узнаете:

  • Исследователи не знают дату возможного нового извержения вулкана Масая
  • Поверхность поднимается, что связано с новым поступлением расплава

Вулкан Масая в Никарагуа известен лавовым озером в кратере Сантьяго. Новое исследование показало, что под его поверхностью происходят сложные процессы, хотя признаков скорого извержения пока нет.

Масая состоит из нескольких вложенных кратеров, образовавшихся после опустошения магматических камер, пишет Daily Mail.

видео дня

Последний крупный лавовый поток произошёл здесь в 1772 году. При этом вулкан продолжает выделять диоксид серы, а за последние 50 лет на нём неоднократно происходили взрывы.

Чтобы изучить подземные процессы, учёные проанализировали спутниковые снимки Sentinel-1. Результаты опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Данные показали, что с 2018 года до середины 2022 года поверхность возле центрального магматического резервуара опустилась примерно на три сантиметра. Это может говорить об оттоке магмы. В следующие два года земля начала подниматься, что, возможно, связано с новым поступлением расплава.

При этом высота поверхности в районе кратера Сантьяго почти не менялась. Учёные предполагают, что под ним на глубине около 200 метров может находиться отдельный неглубокий резервуар. Это означает, что магматическая система вулкана устроена сложнее, чем считалось ранее.

Исследователи подчёркивают, что пока нет данных о скором извержении. Однако дальнейшие спутниковые наблюдения помогут лучше понять движение магмы и вовремя заметить опасные изменения. Это особенно важно, поскольку Масая находится недалеко от населённых районов и привлекает множество туристов.

Что нужно знать о вулканах: основные факты

Вулкан - это геологическое образование, через которое на земную поверхность из глубин планеты поступают магма, вулканические газы, пепел и термальные воды. Эти процессы связаны с магматической камерой, где накапливается расплавленная порода. Вулканы распределены по Земле неравномерно: чаще всего они располагаются в зонах тектонических разломов и над горячими точками. Наибольшая концентрация действующих вулканов наблюдается в пределах Тихоокеанского огненного кольца.

Ранее сообщалось о том, что в Украине нашли действующий вулкан. Местные жители называют вулкан "дверью в ад", а его грязь считают целебной.

Напомним, Главред писал, что в Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1 балла. Эпицентр был вблизи села Мильцы Полтавской общины, на глубине 9 километров.

Читайте также:

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
наука вулкан
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Десятки дронов и Цирконы: Игнат раскрыл детали массированного обстрела РФ

Десятки дронов и Цирконы: Игнат раскрыл детали массированного обстрела РФ

21:18Украина
Отключения света в Украине 11 октября: "Укрэнерго" сообщило о графиках

Отключения света в Украине 11 октября: "Укрэнерго" сообщило о графиках

20:18Энергетика
Трамп сделал резкое заявление в адрес Зеленского: что потребовал

Трамп сделал резкое заявление в адрес Зеленского: что потребовал

20:11Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с птицами за 54 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с птицами за 54 с

Красивые имена для девочек, которые выделяются среди популярных вариантов

Красивые имена для девочек, которые выделяются среди популярных вариантов

Не мусор, а сокровище: зачем собирают ореховую скорлупу и что из неё делают

Не мусор, а сокровище: зачем собирают ореховую скорлупу и что из неё делают

Какие сидераты посеять в октябре: 3 лучших культуры для почвы

Какие сидераты посеять в октябре: 3 лучших культуры для почвы

Квашеная капуста за 4 дня: старинный бабушкин рецепт без уксуса и сахара

Квашеная капуста за 4 дня: старинный бабушкин рецепт без уксуса и сахара

Последние новости

01:10

"Врата ада": учёные предупреждают об одном из самых опасных кратеров планеты

10 октября, суббота
23:56

Столкновение РФ с НАТО: раскрыт сценарий, как Кремль спровоцирует новую войну

22:31

Киевлян призвали делать запасы: раскрыт худший сценарий новых обстрелов

22:27

Деньги потекут рекой: четыре знака зодиака ждут перемены после 10 октября

22:23

"Вышибли дверь": как песня панк-группы 50 лет назад изменила рок-музыкуВидео

Калининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для ЕвропыКалининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для Европы
22:08

Зачем ставить лавр на подоконнике — идея для уюта в доме

21:44

Почему томатный сок раньше пили с солью: тайна древней традиции

21:18

Десятки дронов и Цирконы: Игнат раскрыл детали массированного обстрела РФ

21:17

"Мисс Земля-2026": стало известно, кто будет представлять Украину на конкурсеФото

Реклама
21:13

Сколько соли добавлять в квашеную капусту: точные пропорции на 1 кг

20:40

Зачем класть старую газету в курятник: решит давнюю проблему

20:18

Отключения света в Украине 11 октября: "Укрэнерго" сообщило о графиках

20:11

Любовь, деньги и карьера: что изменится в жизни знаков зодиака до 18 октября

20:11

Трамп сделал резкое заявление в адрес Зеленского: что потребовал

19:52

Как настроить температуру на бойлере, чтобы меньше платить за свет

19:32

Почему 11 октября нельзя отправляться в дальний путь: какой церковный праздник

19:27

Одна ошибка — и плодовое дерево может погибнуть: что успеть сделать в октябреВидео

19:10

Коваленко разнес план энергозащиты Киева: что могли сделать за 5 летмнение

18:49

Как прогнать кротов с участка без яда: понадобятся только вода и одно средствоВидео

18:43

Клуни высказался о смерти сына Кроуфорд: "Одно из самых страшных событий"

Реклама
18:28

В ЕС жестко отреагировали на соглашение Трампа с Путиным: РФ ждет новый удар

17:58

Путин на "Валдае" проговорился о новой стратегии войны — чего ждать Украине

17:55

США пригрозили прекратить обмен разведданными с Украиной из-за ударов по НПЗ РФ - FT

17:31

Конец октября или ноябрь: когда лучше всего обрезать виноград, чтобы он перезимовалВидео

17:31

"Вы не одни": блогер разъярил россиян танцем под украинскую песню на границе РФВидео

17:27

Мыши исчезнут раз и навсегда: один простой трюк работает мгновенноВидео

17:08

Чем заменить газон в саду: 7 альтернатив, которые требуют меньше уходаВидео

16:42

"Затруднительное положение": Гарри и Меган отвергли королевскую семью

16:27

Мощный удар ВСУ: повторно поражено крупнейшее в Европе нефтехранилище РФ

16:23

Кличко оценил подготовку Киева к зиме на фоне усиления обстрелов: что известно

16:22

Стирка одеяла в стиральной машине: что нужно сделать, чтобы пух не сбился

16:17

Как отмыть ручки плиты от жира без химии — понадобится средство из кухни

15:57

Зеленский заявил об истинных целях России в войне после сделки Трампа с Путиным

15:52

Как платить меньше за отопление: простые и эффективные лайфхаки для дома

15:44

Четыре принта стали популярными осенью 2026: стилистка назвала фаворитовВидео

15:37

Как быстро очистить тыкву от твердой кожуры — лайфхак от шеф-повара

15:26

Гороскоп Таро на 12–18 октября: Львам — амбиции, Скорпионам — время действовать

15:14

Спустя 25 лет: Бритни Спирс неожиданно обнародовала архивную песню

15:07

Квашеная капуста за 4 дня: старинный бабушкин рецепт без уксуса и сахара

15:05

Россия готовит новый удар баллистикой по Киеву: мониторы назвали цели атаки

Реклама
14:50

Красивые имена для девочек, которые выделяются среди популярных вариантов

14:48

"Индульгенция для Путина": Москва ничего не дала США в обмен на дизель

14:32

У россиян проблемы с Крымским мостом: в ВМС объяснили, почему его не добивают

14:26

Внук Аллы Пугачевой, который "ушел на СВО", неожиданно объявился — детали

14:03

За забор могут оштрафовать: какую высоту допускает закон и чего делать нельзяВидео

14:03

РФ атаковала Киев баллистикой: оккупанты попали в ресторан на ОболониФото

13:30

Не мусор, а сокровище: зачем собирают ореховую скорлупу и что из неё делаютВидео

13:11

В киевском метрополитене остановили движение поездов — что произошло

13:10

"Меня спасли": Бужинская перенесла три операции в Германии

13:04

Уксус и сода вместо магазинной химии: 8 рецептов домашних средств для уборки

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости Харькова
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять