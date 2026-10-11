"Врата ада": учёные предупреждают об одном из самых опасных кратеров планеты

Чтобы изучить подземные процессы, учёные проанализировали спутниковые снимки Sentinel-1.

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Раскрыты детали об опасном вулкане / Коллаж Главред, фото Pixabay/Gylfi, Pixabay/Pexels

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Исследователи не знают дату возможного нового извержения вулкана Масая

Поверхность поднимается, что связано с новым поступлением расплава

Вулкан Масая в Никарагуа известен лавовым озером в кратере Сантьяго. Новое исследование показало, что под его поверхностью происходят сложные процессы, хотя признаков скорого извержения пока нет.

Масая состоит из нескольких вложенных кратеров, образовавшихся после опустошения магматических камер, пишет Daily Mail.

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Последний крупный лавовый поток произошёл здесь в 1772 году. При этом вулкан продолжает выделять диоксид серы, а за последние 50 лет на нём неоднократно происходили взрывы.

Чтобы изучить подземные процессы, учёные проанализировали спутниковые снимки Sentinel-1. Результаты опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Данные показали, что с 2018 года до середины 2022 года поверхность возле центрального магматического резервуара опустилась примерно на три сантиметра. Это может говорить об оттоке магмы. В следующие два года земля начала подниматься, что, возможно, связано с новым поступлением расплава.

При этом высота поверхности в районе кратера Сантьяго почти не менялась. Учёные предполагают, что под ним на глубине около 200 метров может находиться отдельный неглубокий резервуар. Это означает, что магматическая система вулкана устроена сложнее, чем считалось ранее.

Исследователи подчёркивают, что пока нет данных о скором извержении. Однако дальнейшие спутниковые наблюдения помогут лучше понять движение магмы и вовремя заметить опасные изменения. Это особенно важно, поскольку Масая находится недалеко от населённых районов и привлекает множество туристов.

Что нужно знать о вулканах: основные факты

Вулкан - это геологическое образование, через которое на земную поверхность из глубин планеты поступают магма, вулканические газы, пепел и термальные воды. Эти процессы связаны с магматической камерой, где накапливается расплавленная порода. Вулканы распределены по Земле неравномерно: чаще всего они располагаются в зонах тектонических разломов и над горячими точками. Наибольшая концентрация действующих вулканов наблюдается в пределах Тихоокеанского огненного кольца.

Ранее сообщалось о том, что в Украине нашли действующий вулкан. Местные жители называют вулкан "дверью в ад", а его грязь считают целебной.

Напомним, Главред писал, что в Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1 балла. Эпицентр был вблизи села Мильцы Полтавской общины, на глубине 9 километров.

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Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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