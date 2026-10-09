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Легендарный Колумб был на грани смерти: как его и всю экспедицию спас украинец

Юрий Берендий
9 октября 2026, 02:32
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Христофор Колумб воспользовался лунным затмением, чтобы возобновить поставки провианта для своей команды. Как это произошло и при чём здесь Юрий Дрогобыч.
Легендарный Колумб был на грани смерти: как его и всю экспедицию спас украинец
Колумб спас команду с помощью лунного затмения: какую роль сыграл Юрий Дрогобыч / Коллаж: Главред, фото: Wikipedia, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как Колумб использовал лунное затмение
  • Что случилось с Колумбом на Ямайке
  • Кто создал "Эфемериды"

Во время экспедиции на Ямайке Христофор Колумб оказался в критическом положении: местные жители перестали поставлять его команде провиант. Измученные моряки остались без достаточного количества еды, а силовой сценарий не гарантировал спасения. Мореплаватель нашел другой способ повлиять на ситуацию. В его распоряжении были астрономические таблицы, с помощью которых можно было определить время предстоящих небесных явлений. Об этом говорится в видео проекта "Затерянный мир", передает 2+2.

Чем именно Колумб воспользовался в критический момент и какую роль в этой истории сыграли астрономические знания, связанные с Юрием Дрогобычем, - выяснял Главред.

видео дня

Что случилось с экспедицией Колумба на Ямайке

Для команды Колумба ситуация стала критической после прекращения поставок провианта. Длительное пребывание на острове поставило под угрозу не только дальнейшее путешествие, но и саму жизнь моряков.

Вместо прямого противостояния Колумб решил воспользоваться знаниями о движении небесных тел. С помощью астрономических таблиц он определил время предстоящего события и использовал эту информацию как средство психологического давления на местных жителей.

Как Колумб использовал лунное затмение

Мореплаватель предупредил местных жителей о последствиях отказа от дальнейших поставок. Когда Луна начала погружаться в тень Земли, это произвело на них сильное впечатление. После этого местные жители вновь начали поставлять экспедиции провиант.

Именно этот эпизод стал одним из самых известных примеров того, как астрономические знания могли быть использованы в практической ситуации. Расчет времени небесного явления дал Колумбу возможность повлиять на ход событий без военного столкновения.

Исследователь аномальных явлений Игорь Мехеда связывает спасение экспедиции именно с психологическим эффектом от увиденного местными жителями.

"И он сказал, что боги будут гневаться. И, увидев затмение, туземцы действительно испугались, что у них заберут небесное светило, и начали снабжать испанцев продовольствием. Так они выжили. Иначе сейчас не было бы ни цивилизации - ни в Северной, ни в Южной Америке, - ни самого Колумба, который их открыл", - рассказал исследователь аномальных явлений Игорь Мехеда.

Смотрите видео об истории Юрия Дрогобыча:

Кто создал астрономические таблицы Колумба

Колумб имел при себе специальные астрономические таблицы, известные как эфемериды. В них были рассчитаны точные даты движения небесных тел на многие годы вперед. Составил эти таблицы немецкий астроном Региомонтан, которого современные исследователи называют своеобразным Стивом Джобсом XV века.

В то же время, как часто отмечают в контексте этой истории, значительную часть фундаментальных знаний по астрономии и математике Региомонтан получил от своего наставника - украинского мыслителя и ректора Болонского университета Юрия Дрогобыча.

"Затмение Колумба" 1504 года

События на Ямайке связывают с полным лунным затмением 1 марта 1504 года. Именно это событие NASA называет "затмением Колумба" в своём историческом перечнее лунных затмений. В каталоге NASA указано, что затмение было полным, а его максимальная фаза пришлась на 1 марта 1504 года.

Напомним, как ранее сообщал Главред, ведущий проекта "Затерянный мир" Максим Сухенко осветил причины и последствия так называемого "года без лета". В материале "год без лета" объясняли извержением вулкана Тамбора и его влиянием на климат. В августе 1816 года Европу и США накрыли заморозки, что привело к гибели урожаев и росту цен на продукты.

Исследователи, в частности группа физика Хайнца фон Ферстера, опубликовали математическую модель демографической экстраполяции в 1960 году. В работе указана условная дата как дата "Судного дня", которая возникла при продолжении выявленной тенденции. По первоначальным расчетам эта точка приходилась на 13 ноября 2026 года и основывалась на данных до 1958 года.

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Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"

"Затерянный мир" - это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории.

Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует тёмные стороны войны, включая причины определённых событий и планы российских идеологов.

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