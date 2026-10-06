Катастрофический сценарий конца света: появилась пугающая симуляция

Сильнее всего катастрофический эффект проявился бы в районах, удалённых от полюсов.

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Ученые ошеломили сценарием конца света / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

Раскрыты возможные последствия резкой остановки вращения Земли

Вероятные последствия выглядели бы катастрофическими

В Сети появилась симуляция, показывающая возможные последствия резкой остановки вращения Земли.

Сценарий гипотетический, однако его последствия выглядели бы катастрофическими из-за огромной скорости, с которой поверхность планеты сейчас движется, пишет LadBible.

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На экваторе скорость вращения Земли достигает примерно 1670 км/ч. Если планета начнёт тормозить, находящиеся на поверхности объекты не остановятся одновременно с ней - их продолжит двигать сила инерции. Именно поэтому при резком торможении автомобиля пассажира по инерции бросает вперёд.

По мере замедления планеты в симуляции здания и другие конструкции срываются с поверхности, перемещаются на восток, а затем начинают разрушаться. Огромные воздушные потоки, обломки и массы воды превращаются в дополнительные разрушительные факторы.

Сильнее всего эффект проявился бы в районах, удалённых от полюсов. Там скорость вращения поверхности значительно выше. На самих полюсах она практически равна нулю, поэтому первоначальное воздействие инерции было бы намного слабее.

Однако даже полярные территории не избежали бы последствий: туда могли бы прийти гигантские массы океанической воды, а масштабные изменения на планете затронули бы и другие процессы.

Эксперты расходятся в оценках глобальных рисков

Билл Гейтс считает, что изменение климата станет серьёзным испытанием для человечества, прежде всего для наиболее уязвимых стран и регионов. При этом он не ожидает полного исчезновения человеческой цивилизации из-за климатических изменений.

Другие исследователи смотрят на перспективы менее оптимистично. Изучая угрозы мирового масштаба, они указывают, что главные риски могут исходить не столько от природных процессов, сколько от самих людей. Особую обеспокоенность вызывают быстрое развитие технологий и совершенствование вооружений, последствия применения которых потенциально могут выйти из-под контроля.

Важно, что речь идёт именно о теоретической модели. Современной науке неизвестен механизм, способный внезапно остановить вращение Земли.

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Об источнике: LADbible Group Limited LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют приближающуюся к миллиарду аудиторию с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей. Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео- и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание включает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

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