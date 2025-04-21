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Конец света после смерти Папы: ученые нашли жуткое пророчество

Даяна Швец
21 апреля 2025, 14:09
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Некоторые считают Папу Франциска последним Папой согласно этому пророчеству, ведь "Петр Римлянин" рассматривается как символ конца папства.
Конец света после смерти Папы: ученые нашли жуткое пророчество
Старое пророчество о Папе, вероятно, рассказало о нашем будущем / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чем рассказывает документ:

  • Пророчество содержит 112 фраз о папах, а одна из интерпретаций указывает на 2027 год как возможный конец
  • Последнее описание пророчества говорит о "Петре Римлянине", разрушении Рима и Страшном Суде после последнего Папы, которым некоторые считают Франциска

Смерть Папы Франциска снова вернула большой интерес к мистическому документу, который приписывают святому Малахию - ирландскому епископу XII века. Речь идет о "Пророчестве Пап", в котором якобы предсказан конец католической церкви и всего мира, пишет Главред со ссылкой на Euronews.

Этот текст, известный под латинским названием Prophetia Sancti Malachiae Archiepiscopi, de Summis Pontificibus, был обнаружен в Ватиканских архивах в 1590 году монахом Арнольдом Вином. Он содержит 112 коротких латинских фраз, якобы символизирующих каждого из Пап Римских - начиная с Целестина II.

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Историки, анализирующие эти пророчества, обращают внимание на загадочную фразу, связанную с Папой Сикстом V: "Ось посреди знака".

Ее толкуют как временной центр линии понтификов: 442 года до и после правления Сикста V указывают на 2027 год как возможную дату конца света.

Последняя запись в пророчестве предупреждает о трагических событиях, которые должны наступить после правления последнего Папы.

"Во время окончательного преследования Священной Римской Церкви воцарится Петр Римлянин, который будет пасти свою паству среди многих скорбей, после чего город из семи холмов будет разрушен, а страшный Судья будет судить людей. Конец", - гласит пророчество.

Очевидно, что под "городом из семи холмов" имеется в виду Рим. А "Петр Римлянин" в интерпретациях исследователей - не конкретная фигура, а символический образ завершения эпохи папства. Именно поэтому Папу Франциска некоторые считают последним.

Эти пророчества часто использовали в литературе: в частности, они упоминаются в романах "Третья тайна" Стива Берри и "Ключ Судного дня" Джеймса Роллинза.

В то же время научное сообщество относится к пророчеству с большой осторожностью. Некоторые ученые считают, что текст создали в XVI веке для продвижения конкретного кандидата на папский престол.

Именно ученые часто цитируют слова из Библии как контраргумент:

"А о дне и часе том никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец один" (Евангелие от Матфея 24:36).

Также рассказываем, как будут выбирать нового Папу и кто будет голосовать.

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Что известно о Euronews?

Euronews - ведущий европейский круглосуточный информационный телеканал, совмещающий видеохронику мировых событий и аудиокомментарии на тринадцати языках, кроме того, ведётся вечернее вещание на румынском языке. Кабельное, спутниковое и эфирное вещание EuroNews охватывает более 350 миллионов домовладений в 155 странах мира (в Европе, Африке, Азии, Австралии, Северной и Южной Америке, а также на Ближнем Востоке). Год основания - 1993, пишет Википедия.

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