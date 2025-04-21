Умер Папа Римский Франциск: что известно

Понтифик длительное время болел и находился в больнице в тяжелом состоянии, но недавно был выписан.

https://glavred.info/world/umer-papa-rimskiy-francisk-10657802.html Ссылка скопирована

Умер Папа Римский Франциск/ фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Стало известно о смерти Папы Римского Франциска

Он умер в 88-летнем возрасте

Понтифик длительное время болел и находился в больнице в тяжелом состоянии

Папа Римский Франциск, который раньше находился в тяжелом состоянии в больнице и был выписан, умер 21 апреля в Ватикане.

Об этом сообщили в Vatican News. Пресс-служба Ватикана сообщила, что известие о смерти понтифика поступило из "Дома святой Марты".

видео дня

"Папа Франциск вернулся в дом Небесного Отца", - отметили в издании.

Понтифику было 88 лет, он возглавлял Католическую церковь с 2013 года. В последнее время имел проблемы со здоровьем.

Он находился в больнице с 14 февраля этого года. Сначала его забрали в больницу с бронхитом, однако в медучреждении состояние понтифика ухудшилось. Врачи обнаружили у него полимикробную инфекцию дыхательных путей. Из-за этого и Ватикане сообщали о "сложной клинической ситуации" с его здоровьем. В марте его выписали из больницы.

На Пасху, 20 апреля, Папа Римский Франциск выступил со своим ежегодным пасхальным посланием Urbi et Orbi. В своей праздничной речи он призвал к миру во всем мире, глобальному разоружению и освобождению заключенных.

"Не может быть мира без свободы религии, свободы мысли, свободы выражения мнений и уважения к взглядам других", - отметил понтифик.

После благословения он поприветствовал тысячи людей на площади Святого Петра в папамобиле впервые после того, как его выписали из больницы в марте.

Также в воскресенье, 20 апреля, понтифик встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. В Vatican News сообщили, что Папа и Вэнс имели короткую частную встречу, которая длилась несколько минут, и "стала возможностью обменяться пасхальными пожеланиями".

Франциск, рожденный как Хорхе Марио Бергольо в Аргентине, стал Папой в 2013 году после отречения Бенедикта XVI. Папа Франциск был известен своим гуманитарным образованием и преподаванием литературы и психологии до начала религиозной деятельности в 1969 году.

Папа Римский Франциск - последние новости

В декабре 2024 года сообщалось, что Папа Римский Франциск принял приглашение посетить Украину. Однако тогда отмечалось, что дата визита неизвестна и вряд ли это произойдет в 2025 году.

В феврале 2025 года стало известно, что 88-летнего Папу Римского положили в больницу. Он был госпитализирован 14 февраля из-за обострения бронхита. Врачи диагностировали у понтифика инфекцию дыхательных путей, поэтому он проходил медикаментозное лечение.

Напомним, швейцарская гвардия репетировала церемонию похорон понтифика из-за его болезни. Похороны Папы Римского, как утверждается, репетировали после того, как 88-летний глава Ватикана предупредил, что может не пережить пневмонию.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред