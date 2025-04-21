Армия РФ продвигались в "серой зоне" на Харьковщине во время "перемирия" - воин ВСУ

Оккупанты пытались использовать "пасхальное перемирие" для того, чтобы продвинуться вперед и закрепиться на более выгодных позициях в Харьковской области.

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Армия РФ попыталась продвинуться в "серой зоне" на Харьковщине во время "перемирия"/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ

Кратко:

Российские захватчики пытались продвинуться вперед в "серой зоне" на Харьковщине

Враг предпринял такую попытку, пользуясь "пасхальным перемирием"

Войска страны-агрессора России под предлогом "пасхального перемирия", которое объявлял российский диктатор Владимир Путин до 21 апреля, пытались продвинуться вперед в "серой зоне" в Харьковской области. Захватчики хотели занять более выгодные для себя позиции.

Об этом вечером в воскресенье, 20 апреля рассказал боец 77-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (Харьковское направление, Боровая) Виктор Петрович в эфире "Эспрессо". По его словам, разведка обнаружила, что оккупанты во время действия "пасхального перемирия" пытались продвинуться вперед.

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Военнослужащий отметил, что украинские войска были готовы отвечать на любые действия врага. Однако штурмовых действий на этом участке фронта во время путинского "перемирия" зафиксировано не было. Но хоть захватчики не штурмовали позиции украинских воинов напрямую, однако использовали серую зону.

"Например, у нас в полосе, не штурмовые действия, но сообщают наши разведчики о том, что враг пытается по серой зоне продвинуться под перемирие, то есть занять какие-то более выгодные позиции... Поэтому также сложный вопрос, будто позиции напрямую они не штурмуют, но серая зона, она стала серой из-за того, что очень активно работают наши средства поражений, ну и уничтожают врага, чтобы он не мог занять эту полосу. Ну и под перемирие, они так хитро пытаются как-то продвинуться", - рассказал военный.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, под прикрытием "перемирия" РФ накапливает силы для штурмов на важном направлении. На данный момент украинские подразделения ведут исключительно оборонительные действия на фронте.

В DeepState ранее сообщали, что РФ захватила Катериновку и продвинулась вперед на востоке. РФ также продвинулась возле Нового, Преображенки и в Сухой Балке Донецкой области.

Напомним, есть угроза для двух областей - названы вероятные направления нового штурма РФ. Продолжается стратегическая наступательная операция ВС РФ, напомнил Павел Лакийчук.

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