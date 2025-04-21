Может ли Украина отказаться от соглашения Трампа и Путина - Гончар раскрыл сценарий

Украина может не согласиться на навязанные Трампом и Путиным условия, особенно если из нее будут пытаться сделать "разменную монету", отметил аналитик.

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Может ли Украина отказаться от соглашения Трампа и Путина - Гончар / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, kremlin.ru

О чем сказал Гончар:

Украина может не соглашаться на договоренности между Путиным и Трампом

Трамп может изменить позицию по войне в Украине

Украина может не соглашаться на условия окончания войны о которых потенциально договорятся президент США Дональд Трамп и российский диктатор и военный преступник Путин, если это будет противоречить ее "красным линиям". Об этом во время чата на Главреде рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

По словам Гончара, Украина не имеет никаких обязательств выполнять договоренности, достигнутые между Трампом и Путиным. Принцип "ничего о нас без нас" остается неизменным, особенно когда Украину пытаются превратить в разменную монету.

Он подчеркивает, что это "красная линия", и не просто политическая граница, а вопрос существования государства и нации. Недопустимо говорить о компромиссах, когда страну фактически ведут на казнь, пытаясь при этом убедить, что все к лучшему.

"Поэтому дипломатические игры могут вестись и ведутся. Кто-то надеется, что Трампа нам удастся убедить, и действия России способствуют этому, но я особых иллюзий на этот счет не питаю. Есть и ряд европейских стран, которые считают, что можно договориться с Трампом, переагитировать его", - указывает он.

Гончар подчеркивает, что должно пройти время, прежде чем в США осознают, что цели Трампа и нынешней администрации существенно отличаются. При этом политика Трампа способна резко меняться, ведь сегодня он может ввести тарифы, завтра отменить, а послезавтра снова пересмотреть решение.

"Но это опасная игра, ведь, если что-то произойдет, и Трамп развернется на 180 градусов в нашу сторону, то где гарантия, что через некоторое время снова не произойдет разворот?", - акцентирует внимание Гончар.

Смотрите видео, в котором Михаил Гончар рассказал, как снижение цен на нефть ударит по России:

Он обращает внимание, что именно из-за такой непредсказуемости поведения Вашингтона многие страны, которые ранее тесно сотрудничали с США в области обороны или ОПК, сейчас дистанцируются, несмотря на союзнические отношения в рамках НАТО.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что уже на следующей неделе между Украиной и Россией может быть достигнута договоренность.

Советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко подчеркнул, что Украина никогда не станет преградой на пути к миру. Он также прокомментировал заявления американской администрации о возможном выходе США из переговорного процесса по прекращению войны, пояснив, что подобные заявления это элемент тактики США, и они не свидетельствуют об окончательном решении.

В команде Дональда Трампа сообщили, что на следующей неделе в Лондоне планируются новые переговоры по прекращению боевых действий между РФ и Украиной. В них примут участие и представители Соединенных Штатов, сообщил спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог.

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Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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