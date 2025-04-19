Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Трамп близок к провалу мирного плана по Украине - Бен Уоллес

Виталий Кирсанов
19 апреля 2025, 17:34
841
Трамп, осознавая возможность неудачи, хочет сместить фокус внимания на Китай.
Трамп не очень хорош в заключении сделок, считает Бен Уоллес
Трамп не очень хорош в заключении сделок, считает Бен Уоллес / коллаж: Главред, фото: 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Twitter Ministry of Defence

Что сказал Бен Уоллес:

  • Трамп не очень хорош в заключении сделок
  • Трамп должен предложить что-то Украине, чтобы побудить ее пойти на компромисс с РФ

Заявление президента США Дональда Трампа о готовности отказаться от участия в мирных переговорах по Украине говорит о том, что его план близок к полному провалу. Такое мнение выразил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет The Times.

При этом, по его мнению, Трамп, осознавая возможность неудачи, хочет сместить фокус внимания на Китай.

видео дня

"Я думаю, что Трамп готов отказаться, потому что на самом деле он не очень хорош в заключении сделок, и я думаю, что он захочет сместить акцент с того, что он обещал закончить это за 24 часа… На данный момент кажется, что он потерпит поразительное фиаско. Я думаю, он захочет сменить тему и сосредоточиться на Китае", - отметил экс-министр обороны Британии.

Уоллес также подчеркнул, что Трамп должен предложить что-то Украине, чтобы побудить ее пойти на компромисс с Россией. Если он действительно хочет решить эту проблему, то США должны быть готовы взять на себя роль лидера, предоставив свои активы. В противном случае они "просто превратятся в стороннего наблюдателя... которого многие в Европе начинают считать сторонником России", - отметил он.

По его мнению, как только Дональд Трамп вошел в Белый дом, он "фактически дал России надежду... что они смогут победить или получить все, что хотят".

В то же время Уоллес считает, что Европа может оказать Украине необходимую поддержку, если Трамп отстранится, хоть это и будет сложно.

"Мы являемся крупным экономическим блоком, одними из самых богатых стран на Земле. Если Европа хочет что-то сделать и решить эту проблему, она может сделать шаг вперед", - отметил он.

Мирные переговоры о завершении войны в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, США могут прекратить пытаться заключить мирное соглашение - Рубио назвал условие. Госсекретарь США дал несколько дней на заключение мирного соглашения между Украиной и РФ.

Также ранее сообщалось, что Трамп угрожает выйти из мирных переговоров по Украине. Дональд Трамп планирует выйти из переговорного процесса в случае, если одна из сторон будут затруднять достижение мира.

В Кремле ответили на то, что США пригрозили выйти из мирных переговоров. В Кремле заявили о "прогрессе" в мирных переговорах по окончанию войны против Украины, но отмечают, что диалог продвигается медленно и непросто.

Читайте также:

Кто такой Бен Уоллес?

Бен Уоллес - британский политик, бывший министр обороны Великобритании, возглавлявший должность с июля 2019 до августа 2023 года в правительствах Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака. В период с 2016 по 2019 год занимал должность младшего министра безопасности. Член Консервативной партии Великобритании, с 2010 года он также был депутатом Палаты общин. До 2005 года проходил военную службу в армии в звании капитана, пишет Википедия.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    новости России война в Украине новости США Дональд Трамп новости Украины новости Украины и мира мирные переговоры Бен Уоллес
    Новости партнеров
    Реклама

    Главное за день

    Ещё
    "Игра с жизнями людей": Зеленский отреагировал на путинское "перемирие"

    "Игра с жизнями людей": Зеленский отреагировал на путинское "перемирие"

    19:20Политика
    Украина не согласовала "90% поддержки" плана США: что говорят в Минобороны

    Украина не согласовала "90% поддержки" плана США: что говорят в Минобороны

    18:51Украина
    Наши защитники вернулись домой: состоялся один из крупнейших обменов пленными

    Наши защитники вернулись домой: состоялся один из крупнейших обменов пленными

    18:06Украина
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Гороскоп на завтра 20 апреля: Овнам - неожиданное сообщение, Стрельцам - радость

    Гороскоп на завтра 20 апреля: Овнам - неожиданное сообщение, Стрельцам - радость

    После 8-балльного шторма по стране "врежет" новая буря: все произойдет очень скоро

    После 8-балльного шторма по стране "врежет" новая буря: все произойдет очень скоро

    Похолодание накроет Украину, температура упадет на 5-10 градусов: стала известна дата

    Похолодание накроет Украину, температура упадет на 5-10 градусов: стала известна дата

    Украину будут заливать грозовые ливни: в регионах внезапно меняется погода

    Украину будут заливать грозовые ливни: в регионах внезапно меняется погода

    Разбился путинист Боярский: в каком он состоянии

    Разбился путинист Боярский: в каком он состоянии

    Последние новости

    19:22

    Справляются только самые умные: надо найти 3 отличия за 11 секунд

    19:20

    "Игра с жизнями людей": Зеленский отреагировал на путинское "перемирие"

    19:10

    Мира не достичь. Логика дальнейших действий Трампамнение

    18:57

    Поздравления с Пасхой - душевные картинки и пожелания

    18:51

    Украина не согласовала "90% поддержки" плана США: что говорят в Минобороны

    ВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – СвитанВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – Свитан
    18:40

    Передать Львов и Ивано-Франковск китайцам: в РФ озвучили безумный план

    18:06

    Наши защитники вернулись домой: состоялся один из крупнейших обменов пленнымиФотоВидео

    17:34

    Трамп близок к провалу мирного плана по Украине - Бен Уоллес

    17:05

    Прекратятся все боевые действия: Путин объявил перемирие

    Реклама
    17:01

    Узнает ли кот себя в зеркале: ветеринар дал окончательный ответ

    16:26

    Венгерские власти начали технологию по срыву членства Украины в ЕС – СМИ

    15:41

    Украина уверенно увеличивает производство ключевого оружия в войне с РФ - WP

    15:36

    Бензин по 40 гривен за литр: произойдет ли снижение цен на топливо в УкраинеВидео

    15:33

    Гороскоп Таро на май 2025: таролог сказала, на кого деньги польются рекойВидео

    15:33

    Разбили забор и сбежали: в РФ 100 военных подняли бунт в воинской части

    15:20

    Дженнифер Энистон рассказала, чего боится больше всего на свете

    14:49

    Как правильно есть суши и чем их запивать: все тонкости японских правил этикета

    14:49

    Хозяек призвали обрабатывать жилье зубной пастой: для чего это нужно

    14:42

    На Украину подала в суд ООН ядерная страна: что стало причиной

    14:17

    Отощала и ссохлась: в сети появилось шокирующе фото ведущей "Аншлага" Дубовицкой

    Реклама
    14:09

    Почему нельзя класть ноги на панель в авто: стоит знать каждому

    13:28

    Отключения света могут вернуться: названа главная причина

    13:24

    "Есть риски для Украины": сценарий, как РФ может открыть второй фронт в Молдове

    13:02

    Похолодание накроет Украину, температура упадет на 5-10 градусов: стала известна дата

    12:42

    Простой трюк из кухни творит чудеса: орхидеи зацветут за неделю без химии

    12:39

    Будет ли расти евро после Пасхи: украинцам сказали, к какому курсу готовиться

    12:12

    "Прими и живи": Симоньян у Корчевникова рыдала и прощалась с Кеосаяном

    12:12

    "Сейчас самое время": в The Hill сказали, как Трамп может остановить войну в Украине

    12:10

    Даже если авто не было в списке: кто из водителей заплатит полный налог и штраф

    11:50

    Гороскоп Таро на май 2025: Скорпионов ждут деньги и переменыВидео

    11:48

    СБУ разгромила сети "агентов в рясах" из УПЦ (МП) и сломала планы рф ,- эксперт

    11:34

    Когда могут согласовать полное прекращение огня в Украине: в NYP назвали дату

    11:26

    Где 3 отличия между котами: только самые умные найдут разгадку за 29 секунд

    10:47

    Китайский гороскоп на завтра 20 апреля: Тиграм - стресс, Петухам - конфликты

    10:44

    Станет доступным для всех: в Украине резко "упала" цена на популярный овощ

    10:36

    Соглашение об ископаемых не связано с прекращением огня: в Госдепе сделали громкое заявлениеВидео

    10:26

    Гороскоп Таро: какой знак зодиака рискует развестись в мае 2025Видео

    09:47

    Штурм за штурмом: РФ планирует уничтожить город, который ВСУ держат уже три года

    09:06

    Помощь Украине под угрозой, администрация Трампа не обсуждает новые пакеты - NYT

    09:03

    Гороскоп Таро на май 2025: Ракам - удовольствия, Львам - победа, Девам - праздникВидео

    Реклама
    09:00

    Экономике России грозит коллапс, самые драматические события на нефтяном рынке впереди – ГончарВидео

    08:54

    В США представили план соблюдения перемирия в Украине - WSJ

    08:10

    Почему Трамп психует?мнение

    07:47

    США давят на Украину и избегают давления на РФ относительно завершения войны - Axios

    06:30

    После 8-балльного шторма по стране "врежет" новая буря: все произойдет очень скоро

    06:10

    Оккупанты провели ряд массированных штурмовых действий: деталимнение

    06:00

    "Я против такой России": пленный оккупант разрыдался из-за ударов РФ по мирным городамВидео

    05:50

    Хитрый тест на IQ: найдите среди лепреконов 3 четырехлистных клевера за 5 секунд

    05:23

    Не просто Барсик или Мурка: как красиво можно назвать кота

    04:45

    Как сказать "понарошку" на украинском: учитель дала ответВидео

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
    Война с Россией
    Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
    Мода и красота
    Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
    Пасха 2025
    Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять