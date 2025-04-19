Трамп близок к провалу мирного плана по Украине - Бен Уоллес

Трамп, осознавая возможность неудачи, хочет сместить фокус внимания на Китай.

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Трамп не очень хорош в заключении сделок, считает Бен Уоллес / коллаж: Главред, фото: 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Twitter Ministry of Defence

Что сказал Бен Уоллес:

Трамп не очень хорош в заключении сделок

Трамп должен предложить что-то Украине, чтобы побудить ее пойти на компромисс с РФ

Заявление президента США Дональда Трампа о готовности отказаться от участия в мирных переговорах по Украине говорит о том, что его план близок к полному провалу. Такое мнение выразил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет The Times.

При этом, по его мнению, Трамп, осознавая возможность неудачи, хочет сместить фокус внимания на Китай.

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"Я думаю, что Трамп готов отказаться, потому что на самом деле он не очень хорош в заключении сделок, и я думаю, что он захочет сместить акцент с того, что он обещал закончить это за 24 часа… На данный момент кажется, что он потерпит поразительное фиаско. Я думаю, он захочет сменить тему и сосредоточиться на Китае", - отметил экс-министр обороны Британии.

Уоллес также подчеркнул, что Трамп должен предложить что-то Украине, чтобы побудить ее пойти на компромисс с Россией. Если он действительно хочет решить эту проблему, то США должны быть готовы взять на себя роль лидера, предоставив свои активы. В противном случае они "просто превратятся в стороннего наблюдателя... которого многие в Европе начинают считать сторонником России", - отметил он.

По его мнению, как только Дональд Трамп вошел в Белый дом, он "фактически дал России надежду... что они смогут победить или получить все, что хотят".

В то же время Уоллес считает, что Европа может оказать Украине необходимую поддержку, если Трамп отстранится, хоть это и будет сложно.

"Мы являемся крупным экономическим блоком, одними из самых богатых стран на Земле. Если Европа хочет что-то сделать и решить эту проблему, она может сделать шаг вперед", - отметил он.

Мирные переговоры о завершении войны в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, США могут прекратить пытаться заключить мирное соглашение - Рубио назвал условие. Госсекретарь США дал несколько дней на заключение мирного соглашения между Украиной и РФ.

Также ранее сообщалось, что Трамп угрожает выйти из мирных переговоров по Украине. Дональд Трамп планирует выйти из переговорного процесса в случае, если одна из сторон будут затруднять достижение мира.

В Кремле ответили на то, что США пригрозили выйти из мирных переговоров. В Кремле заявили о "прогрессе" в мирных переговорах по окончанию войны против Украины, но отмечают, что диалог продвигается медленно и непросто.

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Кто такой Бен Уоллес? Бен Уоллес - британский политик, бывший министр обороны Великобритании, возглавлявший должность с июля 2019 до августа 2023 года в правительствах Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака. В период с 2016 по 2019 год занимал должность младшего министра безопасности. Член Консервативной партии Великобритании, с 2010 года он также был депутатом Палаты общин. До 2005 года проходил военную службу в армии в звании капитана, пишет Википедия.

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