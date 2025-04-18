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США могут прекратить пытаться заключить мирное соглашение: Рубио назвал условие

Виталий Кирсанов
18 апреля 2025, 11:12
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Госсекретарь США дал несколько дней на заключение мирного соглашения между Украиной и РФ.
Рубио дал несколько дней на заключение мирного соглашения
Рубио дал несколько дней на заключение мирного соглашения / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Что сказал Марко Рубио:

  • Трамп "посвящает много времени" вопросу достижения мира в Украине
  • В США оценят готовность к миру двух сторон

США готовы признать переговоры о прекращении огня в Украине нежизнеспособными, если в течение нескольких дней не удастся добиться успеха. Такое заявление на пресс-брифинге сделал госсекретарь США Марко Рубио.

Он отметил, что американская сторона будет смотреть на то, настроены ли на мир обе стороны.

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"Сейчас нам нужно очень быстро определить, и я говорю о нескольких днях, возможно ли это сделать в ближайшие несколько недель. Если да, то мы в деле. Если нет, то у нас есть и другие приоритеты, на которых стоит сосредоточиться", - сказал он.

Рубио подчеркнул, что президент США Дональд Трамп "посвящает много времени и энергии" вопросу достижения мира в Украине, но в мире также происходит много других важных вещей.

"Мы хотим сделать все, что в наших силах, чтобы быть полезными. У нас была хорошая встреча вчера. Я думаю, французы, британцы, немцы были очень конструктивны, очень помогали. И, надеемся, у нас будет новая встреча в начале следующей недели. Тогда у нас будет больше конкретных ответов относительно того, насколько мы близки к тому, чтобы достичь прогресса. Но это не будет продолжаться вечно", - добавил он.

Комментируя возможность предоставления гарантий безопасности Украине, Рубио заявил, что этот вопрос, конечно, поднимается во время каждой встречи по Украине, но пока он не может говорить о какой-то конкретике.

"Каждая независимая страна имеет право защищать себя. Украина будет иметь право защищать себя... Это могут быть двусторонние соглашения с разными странами", - добавил он.

Переговоры в Париже - главное

Как писал Главред, 17 апреля украинская делегация встретилась в Париже с представителями стран, входящих в так называемую "коалицию решительных". Переговоры состоялись в Елисейском дворце и были посвящены перемирию и предоставлению Украине действенных гарантий безопасности.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о ряде важных встреч, состоявшихся в Париже.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что представители Украины, Европы и США начали новый формат переговоров о завершении войны и достижении мира в Украине. Переговоры продолжатся на следующей неделе в Лондоне.

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Кто такой Марко Рубио

Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.

В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.

Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе.

Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать.

"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.

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