Украина, США и Европа провели 'очень продуктивные' переговоры: о чем договорились

Президент Франции дважды говорил с президентом Украины - до и после встреч.

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Украина, США и Европа начали новый формат мирных переговоров / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, x.com/generalkellogg

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Новый формат переговоров о мире в Украине начат в Париже

Приоритет - полное прекращение огня как первый шаг к длительному миру

Следующий раунд переговоров пройдет на следующей неделе в Лондоне

В четверг, 17 апреля, представители Украины, Европы и США начали новый формат переговоров о завершении войны и достижении мира в Украине. Переговоры продолжатся на следующей неделе в Лондоне. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в X (Twitter).

Лидер Франции отметил, что все участники продемонстрировали общее стремление к миру и конструктивному диалогу. Он также подтвердил, что с самого начала войны Европа поддерживает инициативы, в частности предложенные президентом США Дональдом Трампом, направленные на скорейшее прекращение войны в Украине.

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"Сегодня мы приняли участие в позитивной и конструктивной дискуссии о том, как достичь как прекращения огня, так и всеобъемлющего, длительного мира. Я говорил с президентом Зеленским до и после встреч, чтобы обеспечить координацию. Переговоры продолжатся на следующей неделе в Лондоне", - написал Макрон.

Спецпредставитель США Кит Келлог назвал встречу с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым очень продуктивной.

"Приятно быть с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым в Париже. Очень продуктивные встречи в Елисейском дворце о прекращении украинско-российской войны", - написал он в X.

Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Заявление Офиса президента Украины

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о ряде важных встреч, состоявшихся в Париже при участии украинской делегации, представителей США и стран "коалиции желающих".

"Это не очередные переговоры делегаций Украины и США, а необычный формат, когда собрались представители коалиции решительных, наши друзья из Германии, Великобритании, Франции и также присоединились наши американские партнеры", - рассказал руководитель ОП в эфире телемарафона.

Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым, украинская делегация провела двусторонние переговоры с американской делегацией, в состав которой вошли госсекретарь Марко Рубио, специальные представители президента США Стивен Уиткофф и Кит Келлог.

"Мы отметили приверженность мирным усилиям совместно с США, европейскими и другими партнерами, стремление завершить войну как можно быстрее. Еще раз подчеркнули, что необходимо именно полное прекращение огня, на которое Украина согласилась еще 11 марта в Джидде. Мы провели конструктивную и позитивную дискуссию о путях к полному прекращению огня и дальнейшего процесса достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира", - рассказал Ермак.

Также, по его словам, Украина договорилась с США поддерживать регулярный диалог. Позже переговоры продолжились в многостороннем формате с участием представителей Франции, Великобритании и Германии.

"Мы согласились, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым этапом на пути к устойчивому миру в Украине, и обменялись мнениями относительно практической реализации этого этапа", - отметил руководитель ОПУ.

Кроме этого, с "коалицией желающих" Украина обсудила гуманитарный аспект - возвращение депортированных в РФ украинских детей, освобождение военнопленных и гражданских заложников.

"Такие меры по укреплению доверия являются важными элементами для начала мирного процесса. Мы также обсудили следующие шаги и договорились о дальнейших регулярных контактах в рамках продвижения мирных усилий", - добавил Ермак.

Комментарий главы МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о существенном прогрессе в переговорах по мирному урегулированию войны после дня интенсивных дискуссий с американскими и европейскими партнерами в Париже. В рамках встреч Сибига провел отдельные переговоры со своими коллегами из Франции - Жаном-Ноэлем Барро, Великобритании - Дэвидом Ламми и Германии - Гюнтером Зауттером.

"Мы отметили прогресс в усилиях по достижению мира и подчеркнули важность американского лидерства и привлечения. Украина предана усилиям по достижению мира и стремится к скорейшему завершению войны", - сказал Сибига.

Министр подчеркнул, что 11 марта в Джидде Украина согласилась на полное временное прекращение огня без каких-либо дополнительных условий.

"Это должно быть сделано как можно быстрее. Отметил, что усиление давления на Россию является критически важным для достижения справедливого и длительного мира", - подчеркнул он.

Министр также подтвердил принципиальные позиции Украины в рамках более широкого мирного процесса, предусматривающего уважение суверенитета и территориальной целостности государства, а также гарантии долгосрочной безопасности. Отдельно были обсуждены следующие шаги "коалиции желающих".

"Благодарен Франции, Германии и Великобритании за их непоколебимую поддержку и усилия, направленные на достижение длительного мира", - подытожил Сибига.

Переговоры в Париже 17 апреля - последние новости

Напомним, в четверг, 17 апреля, украинская делегация провела переговоры в Елисейском дворце с представителями Франции, Великобритании и Германии - стран "коалиции решительных". Встреча была посвящена достижению перемирия и наработке гарантий безопасности для Украины.

Через несколько часов в Париже стартовал второй раунд переговоров между США, европейскими партнерами и Украиной. Госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф встретились с руководителем ОПУ Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым. Также прошла встреча Рубио с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщал Главред, президент Зеленский раскритиковал заявления посланника Трампа Стива Уиткоффа относительно возможности включения украинских территорий в "мирное соглашение". Он заявил, что Уиткофф не имеет мандата говорить об украинских территориях и назвал его стратегию опасной.

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Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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