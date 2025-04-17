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"Мы все это слышали как бред Путина": Зеленский резко раскритиковал Уиткоффа

Руслана Заклинская
17 апреля 2025, 21:24
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Президент Украины считает стратегию спецпосланника Трампа "очень опасной".
'Мы все это слышали как бред Путина': Зеленский резко раскритиковал Уиткоффа
Зеленский раскритиковал заявления посланника Трампа / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Что сказал Зеленский:

  • Уиткофф сознательно или бессознательно распространяет российские нарративы
  • Посланник Трампа не имеет мандата обсуждать территории Украины
  • Украина никогда не признает временно оккупированные территории российскими

Президент Владимир Зеленский раскритиковал заявления посланника Трампа Стива Уиткоффа, который обсуждал возможность включения украинских территорий в потенциальное "мирное соглашение". Такими заявлениями Уиткофф распространяет российские нарративы. Об этом Зеленский заявил на брифинге 17 апреля.

"Мы сегодня обсуждаем безусловное прекращение огня. И до прекращения огня мы не обсуждаем территорию. Вы знаете мое отношение и наши красные линии. Мы не будем признавать наши временно оккупированные территории, украинские земли, российскими", - подчеркнул президент.

видео дня

Также Зеленский отметил, что считает стратегию Уиткоффа "очень опасной", поскольку он сознательно или бессознательно распространяет российскую пропаганду. Кроме этого, президент заявил, что посланник Трамп не имеет мандата "обсуждать украинские территории", которые принадлежат украинскому народу.

"Поэтому я вообще не понимаю, о чем он говорит. То есть мы все это слышали, но мы все это слышали как бред господина Путина. Я не думал, что у него есть соответствующие люди, которые продолжают эти нарративы распространять в других цивилизованных странах. Поэтому я серьезно к этому не отношусь", - добавил глава государства.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Заявление Уиткоффа о пяти регионах - главное

Напомним, 11 апреля в Санкт-Петербурге состоялась встреча между специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и российским президентом Владимиром Путиным. Переговоры продолжались более четырех часов и были сосредоточены на возможном мирном урегулировании войны в Украине.

Уиткофф описал встречу как "убедительную". Ключевым вопросом, по его словам, стало будущее пяти территорий, которые Россия считает своими: Крым, Донбасс, Луганщина, Запорожье и Херсонщина.

Президент Украины Владимир Зеленский решительно отреагировал на заявления спецпредставителя США Стива Уиткоффа о возможном соглашении с Россией относительно пяти оккупированных регионов. Он подчеркнул, что Украина является унитарным государством, и вопрос ее территориальной целостности может решать только украинский народ.

Как сообщал Главред, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что страна никогда не откажется от территорий, которые были оккупированы Россией. Представитель МИД Георгий Тихий подчеркнул, что Украина является целостным и соборным государством в пределах международно признанных границ.

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Скандальные заявления Стива Уиткоффа

Спецпосланник президента Трампа Стив Уиткофф сделал резонансные заявления в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В частности, он говорил о так называемых референдумах, которые состоялись в оккупированных регионах Украины.

Диалог Уиткоффа и Карлсона:

Стив Уиткофф: Ну, во-первых, я думаю, что самый большой вопрос в этом конфликте - это так называемые четыре региона. Донбасс, Крым... Вы знаете эти названия...

Такер Карлсон: Луганск...

Стив Уиткофф: Да, Луганск. И есть еще два других. Они русскоязычные. Там были референдумы, на которых подавляющее большинство людей заявили, что хотят быть под российским управлением.

Такер Карлсон: Да.

Стив Уиткофф: Я думаю, что это ключевой вопрос этого конфликта. Так что это самое первое, что должно решиться - и у нас продолжаются очень-очень позитивные дискуссии - и Россия [эти территории] контролирует.

Такер Карлсон: На самом деле некоторые из этих территорий сейчас, с российской точки зрения, являются частью России, верно?

Стив Уиткофф: Верно. Но это всегда было так.

На самом деле страна-агрессор Россия претендует на пять украинских регионов (а не на четыре): Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области.

Кроме того, оккупанты не контролируют эти территории полностью, кроме Крыма, который был аннексирован в 2014 году.

Во время полномасштабного вторжения была оккупирована практически вся Луганская область, однако значительная часть территории Донецкой области по-прежнему контролируется Украиной, так же как областные центры и другие правобережные части Херсонской и Запорожской области.

Так называемые референдумы, которые проводились во всех пяти оккупированных регионах Украины, проводились уже после того, как эти регионы оказались под контролем российских военных, и не признаны легитимными подавляющим большинством стран мира и международными организациями.

Во время интервью Карлсон и Уиткофф также озвучили ложные утверждения о роли советского лидера Никиты Хрущева в формировании Украины.

Диалог Уиткоффа и Карлсона:

Стив Уиткофф: Я думаю, что нам нужно четко установить все факты и понять, каковы на самом деле условия. Настоящие условия в России - в том, что все это сложно. И для Украины это сложный конфликт. Они друг с другом конфликтовали со Второй мировой войны. У России есть ощущение, что Украина - это "фальшивая страна", что они просто собрали вместе какую-то мозаику, эти регионы. И это коренная причина, по моему мнению, этой войны, что Россия считает эти пять регионов своими со Второй мировой войны. И об этом никто не хочет говорить. Ну, а я говорю это очень четко. Как мы решим все это, если не сможем решить главный вопрос, который определяет весь конфликт?

Такер Карлсон: Хрущев в целом сделал их частью Украины.

Стив Уиткофф: Верно.

Такер Карлсон: Да, Хрущев, кажется, был украинцем. Поразительно!

На самом деле Хрущев родился в Курской области, и его родители были русскими. При этом Хрущев долгое время работал в Украине и в течение нескольких лет возглавлял ЦК КП(б)У.

Кроме того, Хрущев не имел никакого отношения к территориальной принадлежности Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые были частью Украинской ССР практически с момента ее создания в 1919 году.

Решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР действительно было принято в 1954 году, когда Хрущев был Первым секретарем ЦК КПСС, с такой формулировкой: "Учитывая территориальное притяжение Крымской области к Украинской ССР, общность экономики и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР".

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война в Украине Владимир Зеленский война России и Украины Стив Уиткофф
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