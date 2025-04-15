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Соглашение с РФ по пяти регионам Украины: Зеленский решительно ответил Уиткоффу

Юрий Берендий
15 апреля 2025, 17:23обновлено 15 апреля, 18:00
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Судьбу украинских территорий должны решать украинцы, это является красными красными линиями для Украины, сказал Зеленский в ответ на заявления Виткоффа.
Соглашение с РФ по пяти регионам Украины: Зеленский решительно ответил Уиткоффу
Зеленский резко отреагировал на слова Виткоффа о регионах Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Зеленский:

  • Вопрос территорий должен решать народ Украины
  • Признание оккупированных территорий российскими - красная линия для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский решительно отреагировал на заявления спецпредставителя США Стива Уиткоффа относительно возможного соглашения с Россией, которое касается оккупированных территорий. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам рабочей встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Одессе, сообщает канал Мы-Украина.

Зеленский подчеркнул, что Украина является суверенным и унитарным государством, и все ее территории принадлежат именно ей. Следовательно, вопросы, касающиеся украинских земель, может решать исключительно народ Украины.

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"Для нас это красные линии - признавать любые временно оккупированные территории российскими. Эти представители (специальный посланник президента США Стив Уиткофф - ред.) обсуждают вопросы вне своей компетенции", - заявил Зеленский.

Смотрите видео заявления Зеленского о красных линиях для Украины:

Соглашение с РФ по пяти регионам Украины: Зеленский решительно ответил Уиткоффу
Фото: скриншот

Что этому предшествовало

Спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заявил, что в обсуждаемой договоренности о прекращении огня между Россией и Украиной центральной темой является вопрос "пяти территорий". Об этом он рассказал в эфире Fox News после своего недавнего визита к Путину.

По его словам, во время последней пятичасовой встречи, которую он назвал "убедительной", кроме самого Путина, присутствовали его советники Дмитриев и Ушаков. Уиткофф считает, что российский диктатор и военный преступник Путин заинтересован в достижении "устойчивого прекращения огня".

В то же время он уточнил, что речь идет не только о будущем Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, но и о более широком комплексе вопросов.

"Также там есть протоколы по безопасности, никакого НАТО, статьи 5", - перечислил он.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Что известно о спецпредставителях Трампа по Украине / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан подчеркнул, что возможное вторжение России в Европу не зависит от присутствия американских войск. По его словам, подобный сценарий может стать реальностью уже через 3-4 года в случае, если боевые действия в Украине будут остановлены.

В то же время издание Newsweek, проанализировав спутниковые снимки, сообщает, что Северная Корея уже передала России более 15 800 контейнеров с боеприпасами в течение последних 18 месяцев. КНДР фактически стала одним из ключевых поставщиков для РФ в ее войне против Украины.

Свитан также предостерегает, что Украина не может позволить себе паузу в войне, ведь такой перерыв позволит России лишь накопить ресурсы и подготовить новый, ещё более мощный удар по нашему государству.

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Кто такой Стив Уиткофф

Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.

Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.

По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС.

Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждали вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

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