Волшебная палочка для кожи - что такое праймер и как правильно его использовать

Среди декоративной косметики есть много разнообразных средств, каждое из которых выполняет свою уникальную роль в создании желаемого образа. Среди них особое место занимает праймер - часто недооцененный, но на самом деле ключевой продукт для достижения стойкого, ровного и безупречного макияжа.

Он выступает своеобразным фундаментом, подготавливая кожу к нанесению последующих средств и значительно влияя на конечный результат. Главред узнал секреты его использования и место в рутине макияжа.

Праймер - это первый шаг в создании безупречного макияжа, который помогает создать идеальную основу для дальнейших этапов, объяснила основательница школы макияжа Тамара Слепченко. Правильное нанесение праймера гарантирует длительную стойкость макияжа, уменьшает видимость пор, выравнивает текстуру кожи и даже контролирует блеск. Для того, чтобы праймер выполнял свою функцию на все сто, важно выбрать тот, который соответствует типу вашей кожи - для сухой кожи идеальными будут увлажняющие праймеры, тогда как для жирной - матирующие.

Наносить праймер следует после того, как ваша кожа была очищена и увлажнена. Маленькое количество праймера можно распределить по лицу с помощью пальцев или специальной кисти, легкими движениями, ориентируясь на зоны, которые нуждаются в выравнивании или дополнительном увлажнении. Не нужно наносить праймер в чрезмерных количествах, поскольку это может привести к эффекту "пластилина" на коже и ухудшить вид макияжа. После нанесения праймера необходимо дать ему несколько минут, чтобы "осесть" на коже перед нанесением следующих средств макияжа.

Безусловно, можно краситься и без праймера. Макияж без него - это распространенное явление, и многие достигают приемлемых результатов, используя лишь тональную основу, румяна и другие декоративные средства. Однако, отказ от праймера может иметь определенные последствия для стойкости и вида макияжа.

Без подготовительного слоя праймера тональная основа может ложиться неравномерно, подчеркивать поры, шелушения и другие текстурные особенности кожи. Кожный себум может быстрее проступать сквозь макияж, сокращая его стойкость и вызывая появление жирного блеска. Тени для век могут осыпаться, а помада - растекаться за контур губ.

Использование праймера особенно рекомендовано для людей с проблемной кожей (расширенные поры, неровный тон, жирность), а также в случаях, когда нужен максимально стойкий макияж на длительное время (например, для особых событий). В повседневном макияже, если кожа не имеет выраженных недостатков, а стойкость не является приоритетом, можно обойтись и без праймера. Однако, именно праймер способен значительно улучшить качество и продолжительность вашего макияжа.

В контексте макияжа термин "база" часто используется как синоним к слову "праймер", ведь именно праймер и является той подготовительной основой, которая наносится перед тональной основой. Таким образом, ответ однозначен: праймер и есть "база", которую следует наносить перед тональной основой (или другим основным покрытием кожи).

Иногда термин "база" может также относиться к цветным корректирующим средствам, которые наносятся для нейтрализации определенных оттенков кожи (например, зеленая база для покраснений). В таком случае, цветная база наносится перед обычным прозрачным или тонирующим праймером, а уже потом - тональная основа. Однако, в большинстве случаев, когда говорят о "базе" под макияж, имеется в виду именно праймер.

Итак, правильная последовательность нанесения макияжа предполагает использование праймера после уходовых средств и перед тональной основой. Этот шаг помогает создать идеальный "холст" для дальнейшего нанесения декоративной косметики, обеспечивая ее равномерное распределение, стойкость и лучший вид.

Праймер и консилер - это два разных продукта с разными функциями, хотя оба используются на этапе подготовки кожи к макияжу.

Праймер - это средство, которое наносится на все лицо или на отдельные его участки перед тональной основой. Его главная цель - подготовить кожу к макияжу, улучшить его стойкость, выровнять текстуру кожи (заполнить поры, сгладить мелкие морщинки), контролировать жирный блеск и обеспечить лучшее сцепление тональной основы с кожей. Праймеры могут быть разных типов: силиконовые, увлажняющие, матирующие, осветляющие, цветные корректирующие.

Консилер - это более плотное пигментированное средство, которое используется локально для маскировки конкретных недостатков кожи: темных кругов под глазами, высыпаний, пигментных пятен, покраснений. Консилер имеет более высокое перекрывание, чем праймер, и его задача - скрыть визуальные дефекты кожи. Консилер наносится точечно или небольшими участками после нанесения тональной основы (или иногда до нее, в зависимости от техники макияжа).

Таким образом, праймер готовит всю кожу к макияжу и улучшает его общий вид и стойкость, а консилер точечно маскирует конкретные недостатки кожи. Это два взаимодополняющих средства, которые вместе помогают создать безупречный тон лица. Использование праймера облегчает нанесение тональной основы и может даже уменьшить необходимость в большом количестве консилера, поскольку выравнивает общий тон и текстуру кожи.

Кто такая Тамара Слепченко?

Тамра Слепченко - владелица школы и студии макияжа MAKE ME UP Studio and School в Одессе, которая уже более 10 лет успешно работает в индустрии красоты. В школе обучают профессии визажиста с нуля или помогают овладеть искусством макияжа для себя, открывая секреты и техники безупречного образа.